Robert C. Castel: Megdőlt az energiaháborúk régi tabuja + videó

A szakértő rámutatott: Európa különösen sérülékeny, hiszen földgáz- és olajvezetékek egész hálózata köti össze a kontinens országait. Egy-egy támadás következménye nemcsak az érintett országot sújtja, hanem egész régiók energiaellátását veszélyezteti. Castel szerint az európai vezetés nem mérte fel reálisan ennek hosszú távú kockázatait, miközben az Északi Áramlat felrobbantása után sem történt válaszlépés. Írtunk róla, hogy egy ukrán férfi vezetésével egy hétfős csapat hajtotta végre a merényletet, amely megrengette Európa energiabiztonságát. Az elemző szerint ez precedenst teremtett:

a jövőben sem várható határozott uniós fellépés hasonló támadások esetén.

Az elemző kitért arra is, hogy az ukrán dróntámadások oroszországi olajfinomítók ellen több szinten is nyomást gyakorolnak Moszkvára:

csökkentik az orosz bevételeket,

üzemanyaghiányt idéznek elő az orosz civilek körében,

és közvetetten hatnak a hadsereg működésére is.

Ugyanakkor a statisztikák alapján ezek a támadások eddig legfeljebb az orosz olajtermelés 17 százalékát bénították meg rövid időre, így nem hoznak döntő fordulatot a háborúban.