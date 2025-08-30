A videón jól látszik, hogy a férfi barátai megpróbálták feltartóztatni a toborzókat: megállították az autót, és minden erejükkel igyekeztek kiszabadítani az áldozatot, de eredménytelenül – írja az Origo.
Tehetetlenül küzdött: az ukrán toborzók erőszakkal hurcolták el a férfit
Újabb megrázó felvétel látott napvilágot Ukrajnából: a Kijev környéki régióban a toborzótisztek fényes nappal kényszerítettek be egy férfit az autójukba. Többen próbálták útját állni a toborzóknak, de hiába.
Az ukrán emberrablók kegyetlen módszerei hónapok óta visszatérő témát jelentenek a közösségi médiában. Egyre több felvétel kerül elő arról, ahogy férfiakat hurcolnak el az utcáról, üzletekből vagy akár a tömegközlekedési eszközökről, hogy a frontra küldjék őket.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
