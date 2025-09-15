Rendkívüli

A magyarok többsége nem kér a Tisza-csomagból

antiszemitizmusOlaszországzsidógyűlölet

Zsidó közösségek szerint félelmet kelt az antiszemitizmus Olaszországban

Soha nem látott méreteket öltött Olaszországban a zsidók elleni gyűlölet. Újra zsidó turistákat rágalmaztak és bántalmaztak Velencében. Észak-afrikai illegális migránsok támadtak meg egy amerikai származású zsidó párt a lagúnák városában. Olaszország más nagyvárosaiban is vészesen terjed az antiszemitizmus, a közösség tagjai nem érzik biztonságban magukat.

Wiedermann Béla
2025. 09. 15. 5:09
Az antiszemitizmus miatt egyre nagyobb a feszültség Olaszországban.
Az antiszemitizmus erősödését mutatja, hogy Olaszországban megduplázódott a zsidók elleni, vallási vagy etnikai indíttatású támadások száma. A közel-keleti krízis egyre inkább begyűrűzik az olasz társadalomba, a palesztinpárti tüntetéseken rendszeresen antiszemita szlogenek hangzanak el, amelyek a múlt sötét időszakát idézik. A gyűlöletkeltés mind gyakrabban fordul tettlegességbe: Velencében néhány héten belül már másodszor támadtak zsidó turistákra, ezúttal illegális migránsok csoportja követte el a támadást.

Olaszországban drámaian erősödik az antiszemitizmus
Fotó: Magyar Nemzet

Zsidó párra támadtak Velencében illegális migránsok

Tunéziai fiatalok mentek neki egy zsidó párnak a lagúnák városában. Egy zsidó származású amerikai állampolgárt és izraeli feleségét egy tízfős, észak-afrikai férfiakból álló csoport támadta meg. Hagyományos zsidó öltözékükről ismerték fel őket, sértegetni és fenyegetni kezdték, majd tettlegességig fajult a helyzet. A pár megpróbált elmenekülni, de egy sikátorban körbevették őket. 

Fotó: Magyar Nemzet

A csoport egyik tagja rájuk uszította a kutyáját, míg egy 31 éves tunéziai férfi többször arcon ütötte a férfit. 

Végül üvegpalackkal dobták meg, amely összetört és megsebesítette a nőt. A rendőrségnek sikerült elfognia és azonosítania néhány elkövetőt, akikről kiderült, hogy illegálisan tartózkodnak Olaszországban. Pár héten belül ez volt a második alkalom, hogy súlyos támadás érte a zsidókat a lagúnák városában. A velencei filmfesztivál megnyitójára is nagyszabású palesztin párti megmozdulásra gyűltek össze a tüntetők. A zsidó származású színészek kizárását és izraeli érdekeltségű filmek törlését követelték. 

Fotó: Magyar Nemzet

Augusztus végén több ezren vonultak Velence sikátorain, kihasználva a nemzetközi filmfesztivál sajtóvisszhangját.

Olaszország más nagyvárosaiban sem kedvezőbb a helyzet. Milánóban a zsidók halálát kívánják és a Hamászt éltetik a palesztinpárti megmozdulásokon.

Fotó: Magyar Nemzet

Rómát és Milánót is elérte az antiszemitizmus hulláma

Az olasz fővárosban sem feszültségektől mentes a hangulat. Rómában a napokban zsidókat rágalmazó és fenyegető feliratokkal rongálták meg az elit kerületnek számító Parioli falait. A római zsinagógától nyolc kilométerre található városrészben egy garázs redőnyére a zsidókat megalázó megjegyzést írtak, egy ház oldalára pedig azt festették:

Róma nem kér a zsidókból.

A római zsidó negyedben élő közösség tagjai lapunknak úgy nyilatkoztak, hogy korábban soha nem tapasztalt méreteket öltött az antiszemitizmus Olaszországban. Ellenséges légkör veszi őket körbe nemcsak az utcán, de a lakóházaikban is. Szomszédaik nem köszönnek nekik, ellenségesen viselkednek velük.

A közösség egyik tagja, Fabio Pontecorvo lapunknak arról számolt be, hogy erősen érzékelhető a zsidók iránti gyűlölet, borzalmas a hangulat. Az emberek nem értik, hogy különbség van Izrael és a zsidó nép között. Hozzáfűzte, hogy igaz és szép dolog, hogy összetartoznak, de ők Olaszországban élnet. Nem vonhatják őket felelősségre azért, ami Izraelben történik. Hihetetlennek nevezte, hogy ezt nem értik meg az emberek. Elég, ha azt látják, hogy valaki kipát visel, és nekimennek. Azt is elmondta, hogy sajnos a zsidó szimbólumok viselése veszélyt jelent. 

Fotó: Magyar Nemzet

Szomorú, sötét, antiszemita időket élünk.

Hangsúlyozta, hogy az a szerencséjük, hogy az olasz hatóságok megfelelő védelmet nyújtanak, de a közösség tagjaival szembeni gyűlölet egyértelműen érzékehető. Fabio Ponecorvo fontosnak tartotta leszögezni, hogy minden kioltott élet mindenki számára tragédia, függetlenül attól, hogy zsidó-e vagy palesztin. Hozzáfűzte: a probléma az, hogy a közel-keleti konfliktust politikai célokra használják fel. A baloldali sajtóügynökségek és az ellenzék így akarja sarokba szorítani a Giorgia Meloni vezette jobbközép kormányt. Arra próbálja kényszeríteni, hogy foglaljon állást Izrael ellen. 

Fotó: Magyar Nemzet

Ha mindenki csak Izraelt vonja felelősségre és megfeledkezik a Hamász terrorszervezet által okozott pusztításokról, akkor sajnos egyre távolabb kerül a béke lehetősége.

A római zsidó negyed rabbija csak névtelenül nyilatkozott lapunknak. Elmondta, nem mutatja az arcát a kamerák előtt, és a nevét sem szeretné felfedni. Olyan erős a közösség és a vallási vezetők elleni gyűlölet, hogy attól tartanak, azonnali támadások áldozatai lennének. Elmondta, félelmetes, hogy a nyugati sajtó egy elferdített, hamis információkkal teli képet fest Izraelről. Ez pedig erősen hozzájárul a zsidó közösség iránti gyűlölet elharapózásához a nyugati világban.

Fotó: Magyar Nemzet

A negyed egyik cukrászdájában dolgozó fiatalember arról számolt be, hogy a Rómában élő zsidók félnek, de a hangulat a turizmusra is erősen rányomja a bélyegét. 

Nagyon sok turista inkább elkerüli a római zsidó negyedet, mert attól tart, hogy terrormerénylet áldozata lehet. Szerencsére nem volt példa támadásra, de az is igaz, hogy kiemelt hatósági védelem van a zsidó negyedben. A kipát viselő zsidó közösség tagjai nem szívesen nyilatkoznak, és a vendéglátóegységek tulajdonosai sem voltak hajlandók megosztani gondolataikat. Csak annyit mondtak, nem kommentálják a közösség elleni atrocitásokat, úgy vélik, az a legbiztonságosabb, ha távol maradnak a nyilvánosságtól.

Fotó: Magyar Nemzet

Borítókép: Az antiszemitizmus miatt egyre nagyobb a feszültség Olaszországban (Fotó: Magyar Nemzet)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Nógrádi György
Nógrádi György: Sehol nem csökkenő feszültségek

Az elmúlt hét eseményei – Jelenleg Moszkva és Kijev közvetlen kétoldalú párbeszéde gyakorlatilag kizárt.

