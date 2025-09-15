Zsidó közösségek szerint félelmet kelt az antiszemitizmus Olaszországban

A római zsidó negyedben élő közösség tagjai lapunknak úgy nyilatkoztak, hogy korábban soha nem tapasztalt méreteket öltött az antiszemitizmus Olaszországban. Ellenséges légkör veszi őket körbe nemcsak az utcán, de a lakóházaikban is. Szomszédaik nem köszönnek nekik, ellenségesen viselkednek velük.

A közösség egyik tagja, Fabio Pontecorvo lapunknak arról számolt be, hogy erősen érzékelhető a zsidók iránti gyűlölet, borzalmas a hangulat. Az emberek nem értik, hogy különbség van Izrael és a zsidó nép között. Hozzáfűzte, hogy igaz és szép dolog, hogy összetartoznak, de ők Olaszországban élnet. Nem vonhatják őket felelősségre azért, ami Izraelben történik. Hihetetlennek nevezte, hogy ezt nem értik meg az emberek. Elég, ha azt látják, hogy valaki kipát visel, és nekimennek. Azt is elmondta, hogy sajnos a zsidó szimbólumok viselése veszélyt jelent.

Fotó: Magyar Nemzet

Szomorú, sötét, antiszemita időket élünk.

Hangsúlyozta, hogy az a szerencséjük, hogy az olasz hatóságok megfelelő védelmet nyújtanak, de a közösség tagjaival szembeni gyűlölet egyértelműen érzékehető. Fabio Ponecorvo fontosnak tartotta leszögezni, hogy minden kioltott élet mindenki számára tragédia, függetlenül attól, hogy zsidó-e vagy palesztin. Hozzáfűzte: a probléma az, hogy a közel-keleti konfliktust politikai célokra használják fel. A baloldali sajtóügynökségek és az ellenzék így akarja sarokba szorítani a Giorgia Meloni vezette jobbközép kormányt. Arra próbálja kényszeríteni, hogy foglaljon állást Izrael ellen.

Fotó: Magyar Nemzet

Ha mindenki csak Izraelt vonja felelősségre és megfeledkezik a Hamász terrorszervezet által okozott pusztításokról, akkor sajnos egyre távolabb kerül a béke lehetősége.

A római zsidó negyed rabbija csak névtelenül nyilatkozott lapunknak. Elmondta, nem mutatja az arcát a kamerák előtt, és a nevét sem szeretné felfedni. Olyan erős a közösség és a vallási vezetők elleni gyűlölet, hogy attól tartanak, azonnali támadások áldozatai lennének. Elmondta, félelmetes, hogy a nyugati sajtó egy elferdített, hamis információkkal teli képet fest Izraelről. Ez pedig erősen hozzájárul a zsidó közösség iránti gyűlölet elharapózásához a nyugati világban.