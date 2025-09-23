Az EU-n belül a német kormány rekordösszegű, ötmilliárd eurós csomagot ajánlott fel, Norvégia 1,5 milliárd, Belgium pedig 1,2 milliárd eurót. Hollandia, az Egyesült Királyság és Dánia szintén több száz milliós nagyságrendű támogatást nyújtott, írja az Exxpress.
Brüsszelnek Ukrajna a legfontosabb
Európa immár megelőzte az Egyesült Államokat az Ukrajnának nyújtott katonai támogatás terén. A Kieli Egyetem legfrissebb adatai szerint az EU tagállamok és szövetségeseik májusban és júniusban összesen 10,5 milliárd euró értékű katonai segítséget ígértek meg Kijevnek – ezzel első ízben több forrást biztosítottak, mint Washington.
Milliárd dolláros szerződések a védelmi iparnak
A hangsúly egyre inkább a hadiipari szerződéseken van: a májusi és júniusi ígéretekből legalább 4,6 milliárd euró közvetlenül a fegyvergyárakhoz kerül, vagyis már nem a raktárakból leporolt készletek mennek Ukrajnába, hanem új gyártású eszközök.
Ezzel a mutatóval Európa már 4,4 milliárd euróval felülmúlja az Egyesült Államokat.
Mindeközben Washington Donald Trump visszatérése óta csak a közelmúltban engedélyezett ismét nagyobb fegyverszállításokat – ám ezek nem ajándékok, hanem piaci alapon értékesített eszközök, amelyeket Kijevnek saját forrásból kell megvásárolnia.
További Külföld híreink
Befagyasztott orosz eszközökből származó bevételekből nyújtott kölcsönök
A G7-ek szintén jelentős pénzügyi csatornákat nyitottak meg: az úgynevezett ERA-mechanizmus (Extraordinary Revenue Acceleration) segítségével az orosz állami vagyon befagyasztott hozamait fordítják ukrán hitelekre. Összesen 45 milliárd euró áll ily módon rendelkezésre.
Csak májusban és júniusban 6,3 milliárd eurót biztosítottak így, amelyből kétmilliárd az EU-tól, 1,5 milliárd Kanadától, 2,8 milliárd pedig Japántól érkezett.
Az EU-nak Ukrajna áll mindenek felett
A kérdés az, meddig tartható fenn ez a támogatási szint. A korábban megígért forrásokat most ugyan folyósítják, de az uniós tagállamok költségvetési mozgástere szűkül, miközben a háború költségei egyre nőnek.
A számok mindenesetre világosan mutatják: az Európai Unió politikai és gazdasági értelemben is minden más szempontot Ukrajna mögé rendel.
A monitoring 2022. január 24. óta minden katonai, pénzügyi és humanitárius segélyre kiterjed, 41 ország vesz részt benne, az összes EU-tagállamtól és a G7-től Ausztráliáig, Dél-Koreáig, Tajvanig és Izlandig. Hivatalos kormányzati adatokon és nemzetközi médiajelentéseken alapul. A nemzetközi szervezetektől, például az IMF-től vagy magánadományoktól kapott segélyek azonban nem tartoznak ide.
További Külföld híreink
Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke brüsszeli sajtótájékoztatójuk után (Fotó: AFP/Simon Wohlfahrt)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Fontos tisztviselő bukott le: kenőpénzért már mindent lehet Ukrajnában
Így kapták rajta.
Kovács Zoltán államtitkár kifakadt a brüsszeli döntésre
Brüsszel bújtatja a bűnözőt?
Politikai alku révén bújik ki a felelősségre vonás alól Magyar Péter
Az EP megvédte Magyar Pétert, Brüsszel emberét.
Menczer Tamás: Webernek kell Péter, hogy végrehajtsa a brüsszeli tervet
Menczer szerint a kormány megvédi Magyarországot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Fontos tisztviselő bukott le: kenőpénzért már mindent lehet Ukrajnában
Így kapták rajta.
Kovács Zoltán államtitkár kifakadt a brüsszeli döntésre
Brüsszel bújtatja a bűnözőt?
Politikai alku révén bújik ki a felelősségre vonás alól Magyar Péter
Az EP megvédte Magyar Pétert, Brüsszel emberét.
Menczer Tamás: Webernek kell Péter, hogy végrehajtsa a brüsszeli tervet
Menczer szerint a kormány megvédi Magyarországot.