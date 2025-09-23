Brüsszelnek Ukrajna a legfontosabb

Milliárd dolláros szerződések a védelmi iparnak

A hangsúly egyre inkább a hadiipari szerződéseken van: a májusi és júniusi ígéretekből legalább 4,6 milliárd euró közvetlenül a fegyvergyárakhoz kerül, vagyis már nem a raktárakból leporolt készletek mennek Ukrajnába, hanem új gyártású eszközök.

Ezzel a mutatóval Európa már 4,4 milliárd euróval felülmúlja az Egyesült Államokat.

Mindeközben Washington Donald Trump visszatérése óta csak a közelmúltban engedélyezett ismét nagyobb fegyverszállításokat – ám ezek nem ajándékok, hanem piaci alapon értékesített eszközök, amelyeket Kijevnek saját forrásból kell megvásárolnia.