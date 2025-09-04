DániaOroszországUkrajnaorosz-ukrán háború

Ez a nyugati ország lehet Moszkva célpontja

Első alkalommal nyílik meg ukrán fegyvergyár egy NATO-ország területén, miután sikerült Ukrajnának és Dániának megegyeznie. Moszkva ugyanakkor már többször jelezte, hogy legitim célpontnak tekinti a fegyvergyárakat egy harmadik ország területén is.

Magyar Nemzet
2025. 09. 04. 10:27
Fotó: IDA MARIE ODGAARD Forrás: Ritzau Scanpix
Megegyezett Ukrajna és Dánia, így megkezdheti működését az első, harmadik országban lévő ukrán fegyvergyár. A helyzet azonban könnyen súlyossá válhat, hiszen Moszkva már többször is jelezte, hogy legitim célpontnak tekinti az ukrán fegyvergyárakat, még akkor is, ha azok nem az ország területén működnek. 

Moszkva figyelmeztetését nem vették komolyan a dánok
(Fotó: IDA MARIE ODGAARD / Ritzau Scanpix)

A Politico beszámolója szerint a dán védelmi miniszter Troels Lund Poulsen megerősítette, hogy a Fire Point nevű vállalat egy gyárat nyit meg az ország déli részén. A területen jelenleg is található egy légibázis, ahol az ország F–16-os flottája is tartózkodik. A dán miniszter a lépést „segítő kéznek” nevezte az Ukrajna biztonságáért folytatott küzdelemben. 

A Fire Point harci drónok és cirkálórakéták gyártásával foglalkozik, beleértve a Flamingo FP-5 rakéta gyártását is.

A hírek szerint a gyár egyelőre üzemanyagot fog a rakétákhoz gyártani, azonban ez később változhat. A dán miniszter egyébként elismerte, hogy a Kreml „szabotázzsal és kémkedéssel” vághat vissza, hozzátéve, hogy a „fenyegetés természetesen nagyobb lett”.

Moszkva már figyelmeztetett 

A miniszter a fenyegetés mértékét igyekezett kicsinyíteni, a helyzet azonban az, hogy Oroszország már többször is jelezte, hogy legitim célpontnak tekinti az ukrán fegyvergyárakat, még akkor is, ha azok egy harmadik országban találhatók. 

A feszültségeket pedig egész biztosan növelni fogja, hogy ez az első alkalom, hogy ukrán fegyverek készülnek egy NATO-tagország területén. 

Korábban már Oroszország figyelmeztetett, hogy a fegyverszállítmányokat, az esetlegesen Ukrajna területére érkező katonai egységeket minden esetben fenyegetésként értékeli és ennek megfelelően fog eljárni. 

Korrupciógyanús cég terjeszkedik

A Fire Point kapcsán érdemes megjegyezni, hogy nemrég korrupció gyanújával indítottak vizsgálatot a hatóságok a vállalat ellen. A Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) azután kezdett el vizsgálódni a vállalatnál, miután felmerült a gyanúja, hogy a Fire Point felfújta az alkatrészeinek értékét és a hadseregnek szállított drónok számát is.

A NABU nem kívánt az ügyben nyilatkozni a nyomozás érdekeire hivatkozva, de a vállalat elismerte, hogy vizsgálat alatt áll, habár szerintük ez csak pletykákon alapul.

A helyzetet nehezíti, hogy a fegyvergyártás jellegéből adódóan titkos, így ezek az esetek nehezebben vizsgálhatóak. Az ügy kapcsán azonban három forrás is arról számolt be, hogy a NABU jelenlegi vizsgálata a cég végső tulajdonosaként Timur Mindich üzletembert, a Zelenszkij által alapított Kvartal 95 televíziós stúdió társtulajdonosát nevezte meg. 

Borítókép: Troels Lund Poulsen dán védelmi miniszter (Fotó: AFP)

Volt lengyel elnök: Az ukránok mindenkit belerángatnának a háborúba

