Ez a nyugati ország lehet Moszkva célpontja

Megegyezett Ukrajna és Dánia, így megkezdheti működését az első, harmadik országban lévő ukrán fegyvergyár. A helyzet azonban könnyen súlyossá válhat, hiszen Moszkva már többször is jelezte, hogy legitim célpontnak tekinti az ukrán fegyvergyárakat, még akkor is, ha azok nem az ország területén működnek.
A Politico beszámolója szerint a dán védelmi miniszter Troels Lund Poulsen megerősítette, hogy a Fire Point nevű vállalat egy gyárat nyit meg az ország déli részén. A területen jelenleg is található egy légibázis, ahol az ország F–16-os flottája is tartózkodik. A dán miniszter a lépést „segítő kéznek” nevezte az Ukrajna biztonságáért folytatott küzdelemben.
A Fire Point harci drónok és cirkálórakéták gyártásával foglalkozik, beleértve a Flamingo FP-5 rakéta gyártását is.
A hírek szerint a gyár egyelőre üzemanyagot fog a rakétákhoz gyártani, azonban ez később változhat. A dán miniszter egyébként elismerte, hogy a Kreml „szabotázzsal és kémkedéssel” vághat vissza, hozzátéve, hogy a „fenyegetés természetesen nagyobb lett”.
Moszkva már figyelmeztetett
A miniszter a fenyegetés mértékét igyekezett kicsinyíteni, a helyzet azonban az, hogy Oroszország már többször is jelezte, hogy legitim célpontnak tekinti az ukrán fegyvergyárakat, még akkor is, ha azok egy harmadik országban találhatók.
A feszültségeket pedig egész biztosan növelni fogja, hogy ez az első alkalom, hogy ukrán fegyverek készülnek egy NATO-tagország területén.
Korábban már Oroszország figyelmeztetett, hogy a fegyverszállítmányokat, az esetlegesen Ukrajna területére érkező katonai egységeket minden esetben fenyegetésként értékeli és ennek megfelelően fog eljárni.