Rendkívüli

Donald Tusk: Lengyelország kérte a NATO-szerződés 4. cikkének alkalmazását

biztonságjólétEurópaGál Kinga

Gál Kinga: Új vezetésre van szükség az európai emberek érdekeiért

Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén Gál Kinga, a Fidesz EP-képviselője kemény kritikával illette az Európai Bizottság eddigi politikáját. Szerinte a hibás brüsszeli döntések gyengítik Európát, veszélyeztetik a gazdák, vállalkozások, nők és gyerekek biztonságát, és háborús logikát követnek.

Magyar Nemzet
2025. 09. 10. 13:43
Borítókép: Gál Kinga kemény üzenetet küldött Brüsszelnek (Fotó: AFP)
Borítókép: Gál Kinga kemény üzenetet küldött Brüsszelnek (Fotó: AFP) Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Miért gyengébb ma Európa, mint eddig bármikor, ennek minden egyes következményével gazdákra, vállalkozásokra, nők és gyermekeink biztonságára nézve? Válaszok helyett ismét hitvallást hallottunk a hibás brüsszeli politikák, a jövőnk eladósítása mellett, egy háborús logika mentén” – fogalmazott Gál Kinga.

Gál Kinga
Gál Kinga Fotó: JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN / AFP

A képviselő szerint az Európai Bizottság mára maga lett a probléma: 

Megoldás helyett az Európai Bizottság mára maga lett a probléma. Ezért új vezetésre van szükség, amely az európai emberek valós érdekeit képviseli.

Gál Kinga hangsúlyozta, hogy az új vezetésnek az európai polgárok jólétére kell összpontosítania, nem pedig a brüsszeli bürokrácia érdekeire: 

Elnök asszony, itt az idejük. Erre szólítjuk fel mint patrióták.

Borítókép: Gál Kinga kemény üzenetet küldött Brüsszelnek (Fotó: AFP)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektömeg

Felelősséggel vállalt lét

Bayer Zsolt avatarja

Száz év telt el, Istenem, s hová jutottunk azóta…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu