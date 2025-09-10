Gál Kinga: Új vezetésre van szükség az európai emberek érdekeiért

„Miért gyengébb ma Európa, mint eddig bármikor, ennek minden egyes következményével gazdákra, vállalkozásokra, nők és gyermekeink biztonságára nézve? Válaszok helyett ismét hitvallást hallottunk a hibás brüsszeli politikák, a jövőnk eladósítása mellett, egy háborús logika mentén” – fogalmazott Gál Kinga.

Gál Kinga Fotó: JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN / AFP

A képviselő szerint az Európai Bizottság mára maga lett a probléma: