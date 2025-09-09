Rendkívüli

Megvolt a történelmi kézfogás Szoboszlai Dominik és Cristiano Ronaldo között

orosz-ukrán háborúUkrajnaháborúlégvédelemlégitámadáskorrupció

A háború, ami az „elit” zsebébe vándorol: milliárdok a nyugati segélyekből

Jurij Kaszjanov, az ukrán fegyveres erők tisztje véleménycikket közölt az Ukrajinska Pravda oldalán. Szerinte a háború az „elit” számára milliárdok megszerzését jelentette a nyugati segélyek és az ukránok vére árán.

Magyar Nemzet
2025. 09. 09. 18:40
Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen. Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az éjszakai légitámadás világosan feltárta az ukrán légvédelem gyengeségét, a távolsági fegyverek tehetetlenségét a háborúban, valamint a két legfontosabb modern hadviselési elem fejlesztésével kapcsolatos állami politika hibáit. Ugyanakkor rávilágított ezeknek a hibáknak, gyengeségeknek és tehetetlenségnek az okaira: a tömeges dilettantizmusra és a korrupcióra – írja cikkében Jurij Kaszjanov, az ukrán fegyveres erők tisztje.

háború
Az éjszakai légitámadás világosan feltárta az ukrán légvédelem gyengeségét a háborúban (Fotó: MAXYM MARUSENKO / NurPhoto)

Ne legyenek illúzióink – ne számoljunk győztes beszámolókkal, például hogy 805 drón repült, és mi szinte mindet lelőttük (747). Ha ez így lenne, honnan lenne ennyi tűz, lerombolt lakóház és megsérült katonai objektum? Mindenki látja a pusztítást.

Ha a légvédelem valóban ilyen aktívan semmisíti meg a drónokat, akkor miért történnek ezek a támadások Kijev és más ukrán városok felett, miért nem a mezőkön, a határon? Az a magyarázat, hogy „igen, elpusztítják, de néhány átrepül” nem áll meg. Tényleg csak néhány jut át? A miniszterelnöki hivatal égő épülete nem elég ok arra, hogy elgondolkodjunk? Vagy már túl késő?  

– tette fel a kérdést Jurij Kaszjanov.

A tiszt szerint az olcsó, egyszerűen gyártható és tömegesen alkalmazható fegyverekre való támaszkodás, amelyeken a zaporizzsjai jogászok és a kijevi lokációs menedzserek könnyen „kereshetnek”, súlyos következményekkel jár Ukrajna számára: civil áldozatok, hatalmas pusztítás, a háborúban való vereség kilátása, és eddig példátlan korrupciós botrányok, amelyek politikai viharba sodorhatják az országot – mindez az ellenség javára.

Ahelyett, hogy erőforrásokat fordítanának intenzív, csúcstechnológiai fegyverrendszerekre – például olyan légvédelmi rakétakomplexumokra, amelyek hasonlóak az orosz „Pantsir” rendszerekhez, és hatékonyak a drónok és szárnyas rakéták ellen – a nyugati segélyek százmillióit adják át korrupciós közvetítőknek, akik kínai drónkészleteket alakítanak át „mesterséges intelligenciával felszerelt drón-elfogókká”. 

Ennek következményei szabad szemmel is láthatók: a légvédelem nem képes megbirkózni a tömeges támadásokkal.

Természetesen az FPV-drónok és más repülő eszközök a fronton pótolhatatlanok. „Elsősorban azért, mert nincs elég légvédelmi rendszerünk, és nem lehet őket mindenhol bevetni” – fogalmazott az ukrán katona. Sokkal nehezebb visszaverni a drónok éjszakai tömeges támadásait, amikor nagy magasságban repülnek, és nem a nappali órákban keringenek. A gyakorlat pedig azt mutatja: ez szinte lehetetlen.

Hányszor mondták már, hogy legalább annyi ukrán drónt gyártunk, mint Oroszország? És hol az eredmény? Igen, az ukrán drónok eltalálnak olajgyárakat és olajbázisokat. De milyen áron? Száz elindított drónból csak 2–3 talál. Moszkváig pedig egyáltalán nem jutnak el – nem azért, mert a szövetségesek nem engedik, hanem mert egyszerűen nem képesek elérni a célpontot.

In this handout photograph taken and released on August 30, 2025, by the Press Service of the 65th Mechanized Brigade of Ukrainian Armed Forces, Ukrainian servicemen take part in a training exercise with a drone at an undisclosed location in Zaporizhzhia region, amid the Russian invasion of Ukraine. (Photo by Andriy ANDRIYENKO / 65th Mechanized Brigade of Ukrainian Armed Forces / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / 65th MECHANIZED BRIGADE OF THE UKRAINIAN ARMED FORCES / ANDRIY ANDRIYENKO" - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - AFP CANNOT INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY OR LOCATION, DATE, AND CONTENT OF THESE IMAGES. /
Drónreptetés, illusztráció (Fotó: ANDRIY ANDRIYENKO / 65th Mechanized Brigade of Ukrai)

Visszatérünk az első kérdéshez: ha az ellenség légvédelmi rakétarendszerekre támaszkodik, mi pedig drónokra, és az ukrán drónok nem jutnak el Moszkváig, akkor talán mégis valamit rosszul csinálunk, nem?

– teszi fel a kérdést, és kiemeli: 

„Itt egy hatalmas korrupciós gépezet működik. Ahelyett, hogy pénzt fordítanának a tudomány és a technológia fejlesztésére, modern légvédelmi rendszerek létrehozására, nagy hatótávolságú drónok tökéletesítésére – radarral való észlelhetőségük csökkentésére, hatékony inerciális irányító rendszerrel és optikai navigációval való felszerelésükre – milliárd euró nyugati segély (elsősorban Dánia, Hollandia és Németország polgáraitól) jut „saját” cégekhez, amelyek tömegesen gyártanak hatástalan drón-elfogókat és kevéssé hatékony nagy hatótávolságú rakétákat. 

A háború az „elit” számára milliárdok megszerzését jelentette a nyugati segélyek és az ukránok vére árán”

– emelte ki Jurij Kaszjanov.

Ukrajnában tombol a korrupció

Amint arról korábban beszámoltunk, a háborúra hivatkozva, a nemzeti egység és védelmi szükségletek álcája mögött Ukrajnában olyan mélységű korrupció alakult ki, amely nem csupán a nyugati támogatók bizalmát rendíti meg, de Ukrajna jövőjét is veszélybe sodorja és több területet is érint. 

Volodimir Zelenszkij elnök és kormánya folyamatosan átláthatóságot és reformokat ígér, a valóság azonban ennek gyökeresen ellentmond. 

Titkosított szerződések, fiktív közbeszerzések, lefizetett sorozótisztek, zsaroló rendőrök és dollárhegyekre bukkanó razziák szövik át Ukrajna mindennapjait.

Korábban arról is írtunk, hogy az ukrán legfelsőbb korrupcióellenes bíróság május 5-én előzetes letartóztatásba helyezte Andrij Szmirnovot. Az elnöki hivatal korábbi hivatalvezető-helyettesét nagyszabású korrupcióval gyanúsítják.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Elvonási tünet? Alkoholista focistával bővült Magyar Péter szégyenpadja

Csépányi Balázs avatarja

Váczi Zoli is megérkezett. Mi jöhet még?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu