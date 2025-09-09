Az éjszakai légitámadás világosan feltárta az ukrán légvédelem gyengeségét, a távolsági fegyverek tehetetlenségét a háborúban, valamint a két legfontosabb modern hadviselési elem fejlesztésével kapcsolatos állami politika hibáit. Ugyanakkor rávilágított ezeknek a hibáknak, gyengeségeknek és tehetetlenségnek az okaira: a tömeges dilettantizmusra és a korrupcióra – írja cikkében Jurij Kaszjanov, az ukrán fegyveres erők tisztje.

Az éjszakai légitámadás világosan feltárta az ukrán légvédelem gyengeségét a háborúban (Fotó: MAXYM MARUSENKO / NurPhoto)

Ne legyenek illúzióink – ne számoljunk győztes beszámolókkal, például hogy 805 drón repült, és mi szinte mindet lelőttük (747). Ha ez így lenne, honnan lenne ennyi tűz, lerombolt lakóház és megsérült katonai objektum? Mindenki látja a pusztítást.

Ha a légvédelem valóban ilyen aktívan semmisíti meg a drónokat, akkor miért történnek ezek a támadások Kijev és más ukrán városok felett, miért nem a mezőkön, a határon? Az a magyarázat, hogy „igen, elpusztítják, de néhány átrepül” nem áll meg. Tényleg csak néhány jut át? A miniszterelnöki hivatal égő épülete nem elég ok arra, hogy elgondolkodjunk? Vagy már túl késő?

– tette fel a kérdést Jurij Kaszjanov.

A tiszt szerint az olcsó, egyszerűen gyártható és tömegesen alkalmazható fegyverekre való támaszkodás, amelyeken a zaporizzsjai jogászok és a kijevi lokációs menedzserek könnyen „kereshetnek”, súlyos következményekkel jár Ukrajna számára: civil áldozatok, hatalmas pusztítás, a háborúban való vereség kilátása, és eddig példátlan korrupciós botrányok, amelyek politikai viharba sodorhatják az országot – mindez az ellenség javára.