Orbán Viktor: A következő találkozásunk egy új békemenet lesz október 23-án

A holland parlament is terrorszervezetté nyilvánítana egy szélsőbaloldali mozgalmat

A holland parlament alsóháza a szélsőbaloldali Antifa mozgalmat terrorista szervezetként kívánja besorolni, követve az Egyesült Államok példáját. A javaslat parlamenti többséggel, több párt támogatásával került napirendre.

Magyar Nemzet
2025. 09. 20. 19:12
A holland parlament is terrorszervezetté nyilvánítana egy szélsőbaloldali mozgalmat Forrás: AFP
A holland parlament alsóházának többsége azt szeretné, ha Hollandia követné az Egyesült Államok példáját, és a szélsőbaloldali Antifa mozgalmat terrorista szervezetnek minősítené. Lidewij de Vos (FvD), Caroline van der Plas (BBB) és Geert Wilders (PVV) erre vonatkozó indítványát a VVD, az SGP és a JA21 támogatásával fogadták el.

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön terrorista szervezetnek minősítette az Antifa mozgalmat. Közvetlen okként a radikális jobboldali véleményvezér, Charlie Kirk meggyilkolását említette, bár az amerikai hatóságok még nem hozták összefüggésbe a támadást egyetlen politikai csoporttal sem.

A javaslat támogatói azzal érvelnek, hogy az Antifa sejtjei Hollandiában is aktívak, politikusokat fenyegetnek, gyűléseket zavarnak meg, diákokat és újságírókat félemlítenek meg, és nem riadnak vissza az erőszak alkalmazásától sem.

A holland terrorizmusellenes ügynökség szerint „a szervezett baloldali szélsőségesség Hollandiában széttagolt, kis létszámú és ideológiailag sokszínű”. Laurens Dassen, a holland képviselőház tagja meglepődött azon, hogy a parlamenti többség milyen gyorsan és könnyedén követi az amerikai elnök példáját – számolt be róla az NL Times.

Lapunk arról is beszámolt, hogy Donald Trump amerikai elnök példáját követve az Antifa mozgalom terrorszervezetté minősítésére tett javaslatot Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének, Kaja Kallasnak küldött szombati levelében.

