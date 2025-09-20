Lapunk arról is beszámolt, hogy Donald Trump amerikai elnök példáját követve az Antifa mozgalom terrorszervezetté minősítésére tett javaslatot Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének, Kaja Kallasnak küldött szombati levelében.

Borítókép: A holland parlament is terrorszervezetté nyilvánítana egy szélsőbaloldali mozgalmat (Fotó: AFP)