Mark CarneyPutyinEmmanuel Macrorosz-ukrán háborúszövetségesfegyver

Kanada fokozza a nyomást Moszkvára

Új szankciós csomagot készítenek elő Oroszországgal szemben Ukrajna szövetségesei – jelentette ki Mark Carney kanadai miniszterelnök egy sajtótájékoztatón. Kanada hajlandó közvetlen és bővíthető katonai segítséget nyújtani Ukrajnának

Sükösd Levente
Forrás: MTI2025. 09. 06. 7:25
Mark Carney kanadai miniszterelnök (Fotó: AFP)
Mark Carney kanadai miniszterelnök (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A kormányfő szavai szerint Kanadának arra kell ösztönöznie a szövetségeseit, hogy Ukrajna többi szövetségese is tartsa fenn  fenn a maximális nyomást Moszkván. Ez magában foglal majd új szankciókat Oroszországgal szemben, az ukrán erők felfegyverzését, illetve Ukrajna támogatását akkor, amikor majd véget érnek az összecsapások – mondta.

Kanada „maximális nyomást" akar fenntartani Moszkván – jelentette be Mark Carney kanadai miniszterelnök Fotó: AFP
Kanada maximális nyomást akar fenntartani Moszkván – jelentette be Mark Carney kanadai miniszterelnök (Fotó: AFP)

Putyin idézte elő ezt a háborút. Ő az oka az öldöklésnek, nem ő fogja diktálni a béke feltételeit

 – fogalmazott Carney egy kérdésre válaszolva a The Canadian Press kanadai hírügynökség jelentése szerint Mississauga városban. Carney szóvivője csütörtökön elmondta: a kanadai kormányfő jelezte a szövetségeseknek egy virtuális tanácskozón, hogy Kanada hajlandó közvetlen és bővíthető katonai segítséget nyújtani Ukrajnának a tűzszünet után.

Kanada még több fegyvert küldene Kijevnek Fotó: AFP
Kanada még több fegyvert küldene Kijevnek (Fotó: AFP)

Emmanuel Macron francia elnök akkor azt jelentette be a megbeszélés után, hogy a jelenlegi helyzet szerint összesen huszonhat ország lenne hajlandó békefenntartókat küldeni Ukrajnába egy tűzszüneti, illetve békemegállapodás biztosítására.

Zelenszkij még több fegyvert kért Párizsban a „Hajlandók koalíciójától" Fotó: AFP
Zelenszkij még több fegyvert kért Párizsban a hajlandók koalíciójától (Fotó: AFP)
 

Mark Carney kanadai miniszterelnök nemrég teljes támogatásáról biztosította a kijevi vezetést, amikor beszédet mondott Kijevben Ukrajna függetlenségének napján, kijelentve, hogy Ukrajna szabadsága nemcsak nemzeti győzelem, hanem a demokratikus világ közös győzelme is. Úgy fogalmazott: „Ukrajna függetlensége a mi győzelmünk lesz”, az orosz agresszióval szembeni egység és támogatás erős üzenetét közvetítették.

Vlagyimir Putyin pénteken Vlagyivosztokban, a Keleti Gazdasági Fórum plenáris ülésén figyelmeztetett: az orosz hadsereg számára azonnal törvényes célponttá válnak Ukrajnában megjelenő külföldi csapatok, különösen amíg még tartanak a harci cselekmények.

Borítókép: Mark Carney kanadai miniszterelnök (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Putyin bejelentése után retteghet a háborúpárti Nyugat

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felföldi Zoltán
idezojelekkommunizmus

A magántulajdon államosítása kommunizmus!

Felföldi Zoltán avatarja

Ne hagyjuk, hogy Magyar Péter megalapítsa a vagyonvisszaszerzési bizottságát, és elkezdjen államosítani!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu