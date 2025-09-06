Kanada fokozza a nyomást Moszkvára

A kormányfő szavai szerint Kanadának arra kell ösztönöznie a szövetségeseit, hogy Ukrajna többi szövetségese is tartsa fenn fenn a maximális nyomást Moszkván. Ez magában foglal majd új szankciókat Oroszországgal szemben, az ukrán erők felfegyverzését, illetve Ukrajna támogatását akkor, amikor majd véget érnek az összecsapások – mondta.

Kanada maximális nyomást akar fenntartani Moszkván – jelentette be Mark Carney kanadai miniszterelnök (Fotó: AFP)

Putyin idézte elő ezt a háborút. Ő az oka az öldöklésnek, nem ő fogja diktálni a béke feltételeit

– fogalmazott Carney egy kérdésre válaszolva a The Canadian Press kanadai hírügynökség jelentése szerint Mississauga városban. Carney szóvivője csütörtökön elmondta: a kanadai kormányfő jelezte a szövetségeseknek egy virtuális tanácskozón, hogy Kanada hajlandó közvetlen és bővíthető katonai segítséget nyújtani Ukrajnának a tűzszünet után.

Kanada még több fegyvert küldene Kijevnek (Fotó: AFP)

Emmanuel Macron francia elnök akkor azt jelentette be a megbeszélés után, hogy a jelenlegi helyzet szerint összesen huszonhat ország lenne hajlandó békefenntartókat küldeni Ukrajnába egy tűzszüneti, illetve békemegállapodás biztosítására.