Rendkívüli

Márki-Zay tiszásokkal együtt végezne ki kormánypárti politikusokat, ezt Orbán Viktor sem hagyta szó nélkül

ZelenszkijUkrajnakényszersorozáserőszak

Kényszersorozás: „Te szemét, mindjárt szétverem a képedet!” – így ordibáltak Zelenszkij emberrablói

Újabb sokkoló felvétel került fel a Telegramra az ukrán kényszersorozás kegyetlen módszereiről. A videón az látszik, ahogy éjszaka Zelenszkij emberrablói erőszakkal egy furgonba tuszkolnak egy férfit.

Magyar Nemzet
2025. 09. 12. 20:23
Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen Fotó: STRINGER Forrás: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
A közösségi médiában terjedő felvételen jól látszik, amint sötétedés után Zelenszkij emberei rángatnak egy férfit, majd megpróbálják betuszkolni egy várakozó furgonba. 

Zelenszkij emberei ismét civilre támadtak: újabb videó az ukrán kegyetlen kényszersorozásról (Telegram)
Zelenszkij emberei ismét civilre támadtak: újabb videó az ukrán kegyetlen kényszersorozásról (Telegram)

„Te szemét, mindjárt szétverem a képedet!” – így ordítottak azok a civil ruhás férfiak, akik Dnyipróban egy férfit bántalmaztak.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (AFP)

Fontos híreink

