A közösségi médiában terjedő felvételen jól látszik, amint sötétedés után Zelenszkij emberei rángatnak egy férfit, majd megpróbálják betuszkolni egy várakozó furgonba.
Kényszersorozás: „Te szemét, mindjárt szétverem a képedet!” – így ordibáltak Zelenszkij emberrablói
Újabb sokkoló felvétel került fel a Telegramra az ukrán kényszersorozás kegyetlen módszereiről. A videón az látszik, ahogy éjszaka Zelenszkij emberrablói erőszakkal egy furgonba tuszkolnak egy férfit.
„Te szemét, mindjárt szétverem a képedet!” – így ordítottak azok a civil ruhás férfiak, akik Dnyipróban egy férfit bántalmaztak.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (AFP)
Trump a radikális baloldali erőszak ellen szólalt fel
Az elnök csütörtökön újságíróknak nyilatkozva azt mondta, hogy „egyszerűen szét kell verni” a „radikális baloldali őrülteket”.
Ultimátum Oroszországnak: Németország minden talpalatnyi területet megvéd
A lengyel drónincidens eszkalálódik.
Drónok, merényletek és Ursula von der Leyen: Robert C. Castel a legforróbb politikai témákat elemezte
Castel szerint a lengyel légtérsértés komoly figyelmeztetés a NATO-nak, Izrael katari csapása politikai üzenet is volt.
Szijjártó Péter: Magyarország új konzulátust nyitott Liechtensteinben
A tárcavezető a megnyitó ünnepségén hangsúlyozta, hogy a két ország hosszú közös történelmi múlttal rendelkezik.
