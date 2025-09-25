Dmitrij Medvegyev, a Kreml egyik legfőbb tisztviselője nukleáris fenyegetést intézett az Egyesült Államokhoz, miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy Moszkvában a tisztviselőknek tudniuk kell, hol található a legközelebbi óvóhely, ha nem vetnek véget az orosz háborúnak.
Medvegyev visszaszólt „a kijevi drogfüggőnek”
Dmitrij Medvegyev, a Kreml egyik legbefolyásosabb politikusa nyílt nukleáris fenyegetést intézett az Egyesült Államokhoz, miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arról beszélt, hogy a moszkvai vezetőknek fel kell készülniük a legrosszabbra, és tudniuk kell, hol találják a legközelebbi óvóhelyet, ha nem vetnek véget az orosz háborúnak.
Zelenszkij az Axiosnak adott interjújában elmondta, hogy Donald Trump amerikai elnök kifejezetten támogatta az ukrán légicsapásokat olyan orosz célpontok ellen, mint az energetikai infrastruktúra és a fegyvergyárak, és ha Kijev több nagy hatótávolságú amerikai fegyvert kap, akkor használni fogják azokat.
A kijevi drogfüggő azt mondta, hogy a Kremlnek tudnia kellene, hol van egy óvóhely, hogy a lakói elbújhassanak, amikor nagy hatótávolságú amerikai fegyvereket használ
– írta Medvegyev egy X-en közzétett bejegyzésben.
Amit a különcnek tudnia kell, az az, hogy Oroszország olyan fegyvereket is bevethet, amelyek ellen egy óvóhely nem nyújt védelmet. Az amerikaiaknak is ezt kell észben tartaniuk.
Az elmúlt hetekben nőtt a feszültség Oroszország és az Egyesült Államok vezette NATO között. Mindkét fél pusztító nukleáris fegyverarzenállal rendelkezik, miközben Trump békemegállapodás közvetítésére irányuló erőfeszítései ellenére továbbra is dübörög Moszkva ukrajnai inváziója. Egyre nagyobb a veszélye egy közvetlen NATO–Oroszország összecsapásnak is – írja a Newsweek.
Zelenszkij: Ukrajna kész csapást mérni a Kremlre
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Axios amerikai lapnak adott interjúban kijelentette, hogy Ukrajna nem tervezi orosz civilek bombázását, mert – ahogy fogalmazott – nem terrorista, ugyanakkor jelezte, hogy mérlegelik az orosz hatalmi központok, köztük a Kreml elleni csapás lehetőségét.
Tudniuk kell, hol vannak az óvóhelyek. Szükségük van rá. Ha nem állítják meg a háborút, akkor is szükségük lesz rá. Tudniuk kell, hogy mi Ukrajnában mindennap válaszolni fogunk. Ha megtámadnak minket, mi is válaszolni fogunk nekik
– mondta Zelenszkij a Kreml tisztviselőiről.
