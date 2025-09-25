Volodimir ZelenszkijMoszkvaorosz-ukrán háborúTrumpMedvegyev

Medvegyev visszaszólt „a kijevi drogfüggőnek”

Dmitrij Medvegyev, a Kreml egyik legbefolyásosabb politikusa nyílt nukleáris fenyegetést intézett az Egyesült Államokhoz, miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arról beszélt, hogy a moszkvai vezetőknek fel kell készülniük a legrosszabbra, és tudniuk kell, hol találják a legközelebbi óvóhelyet, ha nem vetnek véget az orosz háborúnak.

2025. 09. 25. 15:36
Dmitrij Medvegyev, Oroszország volt elnöke, jelenleg az ország Biztonsági Tanácsának alelnöke Fotó: YEKATERINA SHTUKINA / POOL
Dmitrij Medvegyev, a Kreml egyik legfőbb tisztviselője nukleáris fenyegetést intézett az Egyesült Államokhoz, miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy Moszkvában a tisztviselőknek tudniuk kell, hol található a legközelebbi óvóhely, ha nem vetnek véget az orosz háborúnak.

Dmitrij Medvegyev (Fotó: YEKATERINA SHTUKINA / POOL)
Zelenszkij az Axiosnak adott interjújában elmondta, hogy Donald Trump amerikai elnök kifejezetten támogatta az ukrán légicsapásokat olyan orosz célpontok ellen, mint az energetikai infrastruktúra és a fegyvergyárak, és ha Kijev több nagy hatótávolságú amerikai fegyvert kap, akkor használni fogják azokat. 

A kijevi drogfüggő azt mondta, hogy a Kremlnek tudnia kellene, hol van egy óvóhely, hogy a lakói elbújhassanak, amikor nagy hatótávolságú amerikai fegyvereket használ

 – írta Medvegyev egy X-en közzétett bejegyzésben.

Amit a különcnek tudnia kell, az az, hogy Oroszország olyan fegyvereket is bevethet, amelyek ellen egy óvóhely nem nyújt védelmet. Az amerikaiaknak is ezt kell észben tartaniuk.

Az elmúlt hetekben nőtt a feszültség Oroszország és az Egyesült Államok vezette NATO között. Mindkét fél pusztító nukleáris fegyverarzenállal rendelkezik, miközben Trump békemegállapodás közvetítésére irányuló erőfeszítései ellenére továbbra is dübörög Moszkva ukrajnai inváziója. Egyre nagyobb a veszélye egy közvetlen NATO–Oroszország összecsapásnak is – írja a Newsweek.

Zelenszkij: Ukrajna kész csapást mérni a Kremlre

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Axios amerikai lapnak adott interjúban kijelentette, hogy Ukrajna nem tervezi orosz civilek bombázását, mert – ahogy fogalmazott – nem terrorista, ugyanakkor jelezte, hogy mérlegelik az orosz hatalmi központok, köztük a Kreml elleni csapás lehetőségét.

Volodimir Zelenszkij (Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP)
Tudniuk kell, hol vannak az óvóhelyek. Szükségük van rá. Ha nem állítják meg a háborút, akkor is szükségük lesz rá. Tudniuk kell, hogy mi Ukrajnában mindennap válaszolni fogunk. Ha megtámadnak minket, mi is válaszolni fogunk nekik

 – mondta Zelenszkij a Kreml tisztviselőiről.

Borítókép: Dmitrij Medvegyev (Fotó: AFP)

