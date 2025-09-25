Zelenszkij az Axiosnak adott interjújában elmondta, hogy Donald Trump amerikai elnök kifejezetten támogatta az ukrán légicsapásokat olyan orosz célpontok ellen, mint az energetikai infrastruktúra és a fegyvergyárak, és ha Kijev több nagy hatótávolságú amerikai fegyvert kap, akkor használni fogják azokat.

A kijevi drogfüggő azt mondta, hogy a Kremlnek tudnia kellene, hol van egy óvóhely, hogy a lakói elbújhassanak, amikor nagy hatótávolságú amerikai fegyvereket használ

– írta Medvegyev egy X-en közzétett bejegyzésben.

Amit a különcnek tudnia kell, az az, hogy Oroszország olyan fegyvereket is bevethet, amelyek ellen egy óvóhely nem nyújt védelmet. Az amerikaiaknak is ezt kell észben tartaniuk.

Az elmúlt hetekben nőtt a feszültség Oroszország és az Egyesült Államok vezette NATO között. Mindkét fél pusztító nukleáris fegyverarzenállal rendelkezik, miközben Trump békemegállapodás közvetítésére irányuló erőfeszítései ellenére továbbra is dübörög Moszkva ukrajnai inváziója. Egyre nagyobb a veszélye egy közvetlen NATO–Oroszország összecsapásnak is – írja a Newsweek.