Orbán Viktor is üzent az ukrán elnöknek

Ukrajna azzal vádolta meg hazánkat, hogy katonai drónokkal megsértette légterét. Volodimir Zelenszkij kijelentéseit a külügyminiszter és a honvédelmi tárca is cáfolta. Orbán Viktor miniszterelnök pedig egyértelmű üzenetet küldött az ukrán elnöknek.

Magyar Nemzet
2025. 09. 28. 2:06
Orbán Viktor miniszterelnök Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Benko Vivien Cher Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
Az ukrán elnök pénteken azt állította, hogy felderítődrónok berepülését észlelték az ukrán–magyar határ térségében, és feltehetően magyar drónok repültek a légtérbe. Volodimir Zelenszkij ezután még ennél is tovább ment: katonai válaszlépéssel fenyegette meg Magyarországot, amire már Orbán Viktor is reagált. 

Orbán Viktor is üzent Zelenszkijnek
Orbán Viktor is üzent Zelenszkijnek Fotó: DANYLO ANTONIUK/ANADOLU

Zelenszkij azt állította, hogy 2025. szeptember 26-án reggel az ukrán hadsereg radarrendszerei kétszer is észlelték, ahogy egy drón típusú légi objektum különböző magasságokban repült az ukrán légtérben Kárpátalja régió felett. Állításuk szerint az objektum kétszer is megsértette az Ukrajna és Magyarország közötti államhatárt.

 

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter azonnal jelezte: nem történt katonai akció. 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter ezzel párhuzamosan közösségi oldalán reagált Zelenszkij kijelentéseire. 

Volodimir Zelenszkij elnök úr kezd beleőrülni a magyarellenességbe. Most már rémeket is lát

– írta Szijjártó Péter. Az ukránok nem sokkal később egy térképet is közzétettek az állítólagos légtérsértésről, és a drón útvonaláról, amelyet az ukrán külügyminiszter is megosztott. 

Ez nem igaz! Ne járasd le magad!

– reagált a bejegyzésre nem sokkal később Szijjártó Péter.

Orbán Viktor is megszólalt

„Magyarország a NATO és az EU tagja. Ukrajna már rég összeomlott volna e két szervezet támogatása nélkül” – kezdte X-oldalán közzétett bejegyzését Orbán Viktor. A miniszterelnök hozzátette:

Zelenszkij elnök úr, minden tiszteletem mellett hagyja abba a zaklatásunkat!

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

