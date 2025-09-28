Orbán Viktor is üzent az ukrán elnöknek

Az ukrán elnök pénteken azt állította, hogy felderítődrónok berepülését észlelték az ukrán–magyar határ térségében, és feltehetően magyar drónok repültek a légtérbe. Volodimir Zelenszkij ezután még ennél is tovább ment: katonai válaszlépéssel fenyegette meg Magyarországot, amire már Orbán Viktor is reagált.

Orbán Viktor is üzent Zelenszkijnek Fotó: DANYLO ANTONIUK/ANADOLU

Zelenszkij azt állította, hogy 2025. szeptember 26-án reggel az ukrán hadsereg radarrendszerei kétszer is észlelték, ahogy egy drón típusú légi objektum különböző magasságokban repült az ukrán légtérben Kárpátalja régió felett. Állításuk szerint az objektum kétszer is megsértette az Ukrajna és Magyarország közötti államhatárt.