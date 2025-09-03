A tartós béke érdekében Ukrajnának el kell ismernie és nemzetközi jogi formában rögzítenie kell az új „területi realitásokat” – jelentette ki Szergej Lavrov Oroszország külügyminisztere az indonéz Kompas napilapnak adott interjúban, amelyet az orosz külügyminisztérium honlapján tettek közzé.
Itt vannak Oroszország feltételei a békéhez
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter ismertette mindazokat a feltételeket, amelyeket a Kreml Ukrajnától elvár a háború lezárásához.
Lavrov szerint ezek a „valóságok” a Krím és Szevasztopol, valamint a Donyecki Népköztársaság (DNR) és a Luhanszki Népköztársaság (LNR), továbbá Zaporizzsja és Herszon régiók Oroszországhoz való csatlakozásával alakultak ki az úgynevezett „népszavazások” nyomán.
Ukrajna semleges, katonai blokkokon kívüli és atomfegyvermentes státusát szintén garantálni kell. Ezeket a feltételeket rögzítette az 1990-es ukrán állami szuverenitási nyilatkozat, és éppen ezek alapján ismerte el akkor Ukrajna államiságát Oroszország és a nemzetközi közösség
– fogalmazott Lavrov.
Az orosz külügyminiszter hangsúlyozta, hogy mindkét fél bemutatta álláspontját a konfliktus lezárásának feltételeiről, és szerinte a delegációk vezetői közvetlen kapcsolatban állnak egymással. Lavrov hozzátette: Oroszország a tárgyalások folytatását várja – számolt be az UNIAN.
Megjegyezte azt is, hogy Donald Trump amerikai elnök kormánya az utóbbi időben jelentős diplomáciai erőfeszítéseket tett az ukrajnai helyzet rendezése érdekében.
További Külföld híreink
Lavrov kijelentette: tartós béke nem érhető el a konfliktus alapvető okainak megszüntetése nélkül, amelyek közé sorolta a NATO bővítését és Ukrajna szövetségbe vonásának kísérleteit, amelyek szerinte Oroszország biztonságát veszélyeztetik.
Hozzátette, hogy szükségesnek tartja egy új biztonsági garanciarendszer kialakítását Oroszország és Ukrajna számára, amely szerves része lenne egy egész Európára kiterjedő, egyenlő és oszthatatlan biztonsági rendszernek Eurázsiában.
Lavrov kijelentette, hogy biztosítani kell az emberi jogok helyreállítását és tiszteletben tartását a „Kijev ellenőrzése alatt álló” területeken. Külön kiemelte az orosz nyelv használatát, a hagyományok megőrzését, az ortodox kereszténységet és az orosz nyelvű média működését.
További Külföld híreink
Háború Ukrajnában
Korábban arról számoltunk be, hogy Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője elmondta: az orosz és ukrán tárgyalóküldöttségek kapcsolatban állnak egymással, de a következő tárgyalási forduló időpontja még nem ismert. Peszkov hangsúlyozta, hogy Moszkva „továbbra is elkötelezett az ukrán konfliktus politikai és diplomáciai rendezése mellett”, ugyanakkor ehhez szerinte „Ukrajna részéről is kölcsönösségre van szükség”.
Borítókép: Ukrán katonák vesznek részt egy kiképzési gyakorlaton (AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Újabb kárpátaljai magyart vittek el Zelenszkij emberrablói
Újabb magyart hurcoltak el.
Erről tárgyal Szijjártó Péter Pekingben
Szijjártó Péter közösségi oldalán osztott meg bejegyzést.
Súlyos baleset, sok a sérült
Több halottja van a karambolnak.
Putyin megkapta a támogatást szövetségesétől
Bizalmas a viszony.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Újabb kárpátaljai magyart vittek el Zelenszkij emberrablói
Újabb magyart hurcoltak el.
Erről tárgyal Szijjártó Péter Pekingben
Szijjártó Péter közösségi oldalán osztott meg bejegyzést.
Súlyos baleset, sok a sérült
Több halottja van a karambolnak.
Putyin megkapta a támogatást szövetségesétől
Bizalmas a viszony.