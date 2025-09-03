Itt vannak Oroszország feltételei a békéhez

Lavrov szerint ezek a „valóságok” a Krím és Szevasztopol, valamint a Donyecki Népköztársaság (DNR) és a Luhanszki Népköztársaság (LNR), továbbá Zaporizzsja és Herszon régiók Oroszországhoz való csatlakozásával alakultak ki az úgynevezett „népszavazások” nyomán.

Ukrajna semleges, katonai blokkokon kívüli és atomfegyvermentes státusát szintén garantálni kell. Ezeket a feltételeket rögzítette az 1990-es ukrán állami szuverenitási nyilatkozat, és éppen ezek alapján ismerte el akkor Ukrajna államiságát Oroszország és a nemzetközi közösség

– fogalmazott Lavrov.

Az orosz külügyminiszter hangsúlyozta, hogy mindkét fél bemutatta álláspontját a konfliktus lezárásának feltételeiről, és szerinte a delegációk vezetői közvetlen kapcsolatban állnak egymással. Lavrov hozzátette: Oroszország a tárgyalások folytatását várja – számolt be az UNIAN.

Megjegyezte azt is, hogy Donald Trump amerikai elnök kormánya az utóbbi időben jelentős diplomáciai erőfeszítéseket tett az ukrajnai helyzet rendezése érdekében.