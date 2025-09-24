Ryan Routh Trump elleni merényletéről szóló ítélethirdetés után megpróbálta nyakon szúrni magát egy tollal, de a hatóságok megakadályozták a tettét. Többen hallották, ahogy Routh lánya kétségbeesve kiáltozott, hogy apja megpróbálja megölni magát. A rendőrök azonnal közbeléptek, lefogták és kivezették a vádlottat a tárgyalóteremből, majd bilincsben hozták vissza – írja az Origo.
Bűnösnek találták Trump feltételezett merénylőjét
Ryan Routh-ot, az 59 éves férfit – akit azzal vádoltak, hogy megkísérelte meggyilkolni Donald Trumpot – minden ellene felhozott vádpontban bűnösnek találták.
Ryan Routhot öt vádpontban ítélték el: merényletkísérlet egy jelentős elnökjelölt ellen, szövetségi tisztviselő megtámadása, lőfegyver és lőszer bűnözőként való birtoklása, valamint megsemmisített sorozatszámú fegyver birtoklása miatt. A hatóságok szerint egy „mesterlövész-fészket” épített ki a Trump International Golf Club közelében, de nem adott le lövést.
Az esküdtszék kevesebb mint három óra tanácskozás után mondta ki a bűnös ítéletet. Aileen Cannon bíró december 18-án hirdeti ki a büntetést, ami akár életfogytig tartó börtön is lehet.
Az ügyészek pénteken, 38 tanú meghallgatása után zárták le az eljárást. Két hét vallomástétel és több száz bizonyíték bemutatása után az utolsó tanú részletesen ismertette, miként zaklatta állítólag Routh Donald Trumpot, és hogyan gyűjtött ellene fizikai és elektronikus bizonyítékokat. A mobiladatok szerint Routh hetekkel a tervezett merénylet előtt – például szeptember 2-án hajnali 4 órától – 16 órán át tartózkodott a golfklub közelében.
Egyik telefonján olyan keresések szerepeltek, mint „Trump közelgő gyűlései” és „Palm Beach-i közlekedési kamerák”.
A kormány bemutatta Routh állítólagos szökési tervét is: több rendszámtáblát, három álnevet, valamint Google-kereséseket a „Miami repülőtérre vezető útvonalak” és a „Mexikóba tartó járatok” kifejezésekre. Üzenetei között az is szerepelt, hogy egy mexikói barátjának megírta: „Hétfőn találkozunk” – egy nappal azután, hogy terve szerint rálőtt volna Trumpra. Más keresések kórházakra és szorítókötés készítésére vonatkozó utasításokat is tartalmaztak.
A CNN beszámolója szerint szeptember 15-én, kevesebb mint egy órával azelőtt, hogy a hatóságok szerint tüzet akart nyitni Trumpra, Routh három gyermekének küldött üzenetet: lányának, Sarahnak 12:55-kor – „Nagyon szeretlek, te vagy a legjobb lány” –, fiainak, Adamnek és Orinnak pedig 12:56-kor.
Pam Bondi főügyész az ítélet után hangsúlyozta: a bűnös döntés „az Igazságügyi Minisztérium elkötelezettségét bizonyítja a politikai erőszak résztvevőinek megbüntetésére. Ez a merényletkísérlet nemcsak az elnökünk ellen irányult, hanem az egész nemzet ellen is.”
További Külföld híreink
Routh a saját védelmében azt mondta, hogy a merénylet „soha nem valósult volna meg”, és szerinte mivel nem dördült el lövés, ez nem tekinthető kísérletnek. „Nem volt bennem semmilyen szándék” – jelentette ki az esküdtszék előtt.
Fekete Rajmund a Facebookon szintén beszámolt arról, hogy a bíróság minden vádpontban bűnösnek találta Ryan Routhot.
További Külföld híreink
Borítókép: A rendfenntartó erők vizsgálják a Trump International Golf Club környékét (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Brüsszel a béke helyett a fegyverkezést választja
Európa háborúra készül.
Kiderült, mikor találkozik Lavrov és Rubio
A találkozó az ukrajnai háború és a diplomáciai rendezés lehetőségei szempontjából kiemelt jelentőségű.
Putyin a türelmet teszteli
Oroszország üzen a NATO-nak?
Zelenszkij megdöbbentő kijelentést tett, ez mindent megváltoztathat
Minden feltételt ismertetett.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Brüsszel a béke helyett a fegyverkezést választja
Európa háborúra készül.
Kiderült, mikor találkozik Lavrov és Rubio
A találkozó az ukrajnai háború és a diplomáciai rendezés lehetőségei szempontjából kiemelt jelentőségű.
Putyin a türelmet teszteli
Oroszország üzen a NATO-nak?
Zelenszkij megdöbbentő kijelentést tett, ez mindent megváltoztathat
Minden feltételt ismertetett.