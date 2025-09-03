Moszkva beszámolt az Ukrajnával és Amerikával folytatott tárgyalásokról

Moszkva kitart amellett, hogy Ukrajna ügyében a békés rendezésnek nincs alternatívája. Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője a kelet-oroszországi Vlagyivosztokban zajló Keleti Gazdasági Fórumon adott interjúban hangsúlyozta: Oroszország következetesen a politikai megoldás mellett áll, és kész minden lehetséges formát és eszközt bevetni annak érdekében, hogy a fegyveres konfliktus tárgyalásos úton rendeződjön.

Ukrajna ügyében Moszkva munkacsoportokat javasol, miközben Washingtonnal a párbeszéd új alapjain dolgozik a kétoldalú kapcsolatok helyreállításához (Fotó: AFP)

A szóvivő emlékeztetett arra, hogy Moszkva konkrét javaslatot is előterjesztett: három külön munkacsoport felállítását kezdeményezték, amelyek a politikai, katonai és humanitárius kérdésekben dolgoznának ki megoldásokat. Zaharova szerint most az ukrán félen a sor, hogy választ adjon erre a kezdeményezésre.