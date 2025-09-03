Rendkívüli

A magyar katonák sem úsznák meg a Tisza-adót, a legénység illetménye évente 476 ezer forinttal csökkenne

Moszkva beszámolt az Ukrajnával és Amerikával folytatott tárgyalásokról

Moszkva világossá tette, hogy a béke érdekében kész minden politikai eszközt felhasználni, és folyamatosan szorgalmazza a párbeszéd folytatását. Az ukrajnai válság rendezésére Oroszország három munkacsoport felállítását javasolta, de Kijev és nyugati támogatói továbbra sem mutatnak hajlandóságot a kompromisszumokra.

Wiedermann Béla
2025. 09. 03. 10:11
Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője (Fotó: AFP)
Moszkva kitart amellett, hogy Ukrajna ügyében a békés rendezésnek nincs alternatívája. Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője a kelet-oroszországi Vlagyivosztokban zajló Keleti Gazdasági Fórumon adott interjúban hangsúlyozta: Oroszország következetesen a politikai megoldás mellett áll, és kész minden lehetséges formát és eszközt bevetni annak érdekében, hogy a fegyveres konfliktus tárgyalásos úton rendeződjön.

Ukrajna ügyében Moszkva munkacsoportokat javasol, miközben Washingtonnal a párbeszéd új alapjain dolgozik a kétoldalú kapcsolatok helyreállításához.
Ukrajna ügyében Moszkva munkacsoportokat javasol, miközben Washingtonnal a párbeszéd új alapjain dolgozik a kétoldalú kapcsolatok helyreállításához (Fotó: AFP)

A szóvivő emlékeztetett arra, hogy Moszkva konkrét javaslatot is előterjesztett: három külön munkacsoport felállítását kezdeményezték, amelyek a politikai, katonai és humanitárius kérdésekben dolgoznának ki megoldásokat. Zaharova szerint most az ukrán félen a sor, hogy választ adjon erre a kezdeményezésre.

Ukrajna és a kompromisszumok teljes elutasítása

A külügyi szóvivő hangsúlyozta, hogy a jövőbeni tárgyalási fordulók menetrendje a korábbi egyezségek teljesítésétől függ. Ugyanakkor világossá tette, hogy Kijev és támogatóinak hozzáállása minden eddigi kísérletet meghiúsított. Szavai szerint: 

Ők elutasítják még a kompromisszum lehetőségét is, miközben erre sem a harctéren, sem morális-etikai szempontból nincs semmiféle alapjuk.

Zaharova arról is beszélt, hogy a nyugati országok közvetlenül részt vehettek az ukrán fegyveres erőknek a Barátság kőolajvezetéket ért támadásaiban. Mint mondta: 

Az ő közvetlen részvételük a kijevi rezsim terrorista tevékenységében nyilvánvaló.

Orosz–amerikai kapcsolatok és a tárgyalások újraindítása

Az orosz diplomata nemcsak Ukrajnáról, hanem az Egyesült Államokkal való kapcsolatok jövőjéről is beszélt. Kifejtette, hogy Moszkva és Washington kölcsönösen érdekeltek a nézeteltérések feloldásában és a párbeszéd folytatásában. 

Az orosz elnök az alaszkai csúcstalálkozó előtt jelezte, hogy a stratégiai támadófegyverek ellenőrzéséről szóló megállapodások a következő szakasz kérdései. Ezért a politikai alap a stratégiai párbeszéd újraindításához még formálódóban van

– fogalmazott. A két ország jelenleg a következő tárgyalási forduló időpontját és helyszínét egyezteti. Moszkva emellett azt is várja, hogy Washington visszaadja a jogellenesen lefoglalt orosz diplomáciai ingatlanokat.

Zaharova arra is felhívta a figyelmet, hogy a Bering-szoros térségében a közelség újra lehetőséget adna közvetlen légi járatok beindítására az orosz és amerikai régiók között. 

Ennek megvalósítása a kétoldalú kapcsolatok pozitív jelképe lehetne.

Együttműködés az Arktiszon

Az orosz külügyi szóvivő külön is kitért az Arktisz térségére, amelyet a kétoldalú kapcsolatok egyik legígéretesebb területének nevezett. Mint hangsúlyozta: 

Az együttműködés az északi térségben minden okkal jelentős helyet foglalhat el a kétoldalú napirenden, elsősorban a természetes szomszédság és a gazdasági érdekek találkozása miatt.

Zaharova szerint ezen a területen a környezetvédelem és a gazdasági együttműködés egyaránt lehetőséget adhat a párbeszédre. Az amerikai fél ráadásul élénk érdeklődést mutat az orosz technológiák iránt, amelyek különleges adottságaik révén képesek biztosítani a munkavégzést a szélsőséges északi körülmények között. 

A szóvivő azonban hozzátette: mindez csak a megfelelő politikai légkör megteremtésével valósulhat meg.

A szóvivő megszólalására a Keleti Gazdasági Fórumon került sor, amelyet szeptember 3–6. között tartanak a Vlagyivosztokban található Orosz Távol-keleti Szövetségi Egyetem campusán. A rendezvény idei fő témája: 

Távol-Kelet – együttműködés a béke és a jólét érdekében.

Borítókép: Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője (Fotó: AFP)

