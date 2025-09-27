Nógrádi György: Ukrajna két fő ellensége Oroszország és Magyarország

Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken azt állította, hogy feltehetően magyar drónok repültek be az ukrán légtérbe, és Zelenszkij megfenyegette Magyarországot. A kialakult helyzet kapcsán Nógrádi György biztonságpolitikai szakértőt kérdeztük.

Zelenszkij ENSZ-ben tartott beszéde alatt a diplomaták döntő többsége fölállt és kiment

Fotó: TIMOTHY A. CLARY

Gyakorlatilag a magyar–ukrán kapcsolatok folyamatosan lefelé tartanak

– hangsúlyozta a szakértő. Hozzátette, ennek számos oka van, az egyik, hogy az ukrán vezetés megszokta, hogy – a háború valamivel több mint három éve óta – ahova megy, ott nagyon rövid köszönetet mond, és utána elmondja a következő követeléseit.

Ebből a legismertebb a Németországba akkreditált ukrán nagykövet esete volt, aki közölte, hogy ha Németország nem adja át a Taurus rakétákat, akkor mondjon le a kancellár

– emelte ki, majd azzal folytatta, hogy a jelenlegi helyzetben nem tudni, Ukrajnának mekkora a lakossága.

„A háború előtt voltak 52-53 millióan, most huszonvalahány-millióan lehetnek. Az ország mintegy 20 százaléka orosz megszállás alatt van, rengeteg ember elmenekült, nagyon sok a halott és sebesült. Az ukránok naponta közzéteszik az orosz veszteségeket. A legutolsó adat szerint már több mint 1,1 millió orosz halt meg, sebesült meg vagy tűnt el, ami nyilvánvalóan abszolút túlértékelte a helyzetet”

– fogalmazott Nógrádi György.