Nógrádi György: Ukrajna két fő ellensége Oroszország és Magyarország

Az ukrán elnök szerint magyar drónok repülhettek be Ukrajna légterébe, és fenyegetést intézett hazánk ellen. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő szerint a magyar–ukrán kapcsolatok folyamatosan romlanak, és Ukrajna két fő ellenségét Oroszország és Magyarország jelentik. A drónvádak valóságtartalma kétséges, közben Zelenszkij politikai helyzete is gyengül.

Magyar Nemzet
2025. 09. 27. 20:19
Zelenszkij és Macron (Fotó: AFP)
Zelenszkij és Macron (Fotó: AFP) Fotó: LUDOVIC MARIN Forrás: AFP
Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken azt állította, hogy feltehetően magyar drónok repültek be az ukrán légtérbe, és Zelenszkij megfenyegette Magyarországot. A kialakult helyzet kapcsán Nógrádi György biztonságpolitikai szakértőt kérdeztük.

Zelenszkij ENSZ-ben tartott beszéde alatt a diplomaták döntő többsége fölállt és kiment
Fotó: TIMOTHY A. CLARY

Gyakorlatilag a magyar–ukrán kapcsolatok folyamatosan lefelé tartanak

 – hangsúlyozta a szakértő. Hozzátette, ennek számos oka van, az egyik, hogy az ukrán vezetés megszokta, hogy – a háború valamivel több mint három éve óta – ahova megy, ott nagyon rövid köszönetet mond, és utána elmondja a következő követeléseit. 

Ebből a legismertebb a Németországba akkreditált ukrán nagykövet esete volt, aki közölte, hogy ha Németország nem adja át a Taurus rakétákat, akkor mondjon le a kancellár

– emelte ki, majd azzal folytatta, hogy a jelenlegi helyzetben nem tudni, Ukrajnának mekkora a lakossága. 

„A háború előtt voltak 52-53 millióan, most huszonvalahány-millióan lehetnek. Az ország mintegy 20 százaléka orosz megszállás alatt van, rengeteg ember elmenekült, nagyon sok a halott és sebesült. Az ukránok naponta közzéteszik az orosz veszteségeket. A legutolsó adat szerint már több mint 1,1 millió orosz halt meg, sebesült meg vagy tűnt el, ami nyilvánvalóan abszolút túlértékelte a helyzetet”

– fogalmazott Nógrádi György.

Ha megnézem Zelenszkij szerepét, akkor most először fordult elő, hogy az ENSZ-ben, amikor tartotta beszédét, a diplomaták döntő többsége fölállt és kiment, ami azt jelenti, hogy elege van Zelenszkij napi okoskodásából 

– hangsúlyozta a szakértő. 

Zelenszkij és a csatlakozási tervek

Nógrádi György arra hívta fel a figyelmet, hogy Ukrajna elvárja azt, hogy támogassák a NATO- és EU-csatlakozását. „Az oroszok az EU csatlakozást támogatják, mert közölték, hogy ha Ukrajna belép az Európai Unióba, abban a pillanatban az Európai Uniót belülről szétveri. A NATO csatlakozást sem az amerikaiak, sem a németek, sem jó pár egyéb európai ország nem támogatja” – fogalmazott a biztonságpolitika szakértő. 

Az ukránok számára az egyes számú ellenség Oroszország, a kettes számú ellenség sajnos Magyarország, mert nem támogatjuk ezt az életveszélyes öngyilkos ukrán politikát

– hangsúlyozta Nógrádi György. Kijelentette:

Az elmúlt hónapokban jó párszor előfordult, hogy drónokra közölték, hogy orosz drónok, és ezek miatt törjön ki a harmadik világháború, a valóságban kiderült, hogy még Zágráb mellett is ukrán drón csapódott be. Amit most mondtak, hogy kiutasítanak három magyar katonai vezetőt Ukrajnából, annak nincs jelentősége, mert magyar katonai vezetők nem járnak Ukrajnába.

 

Mi az igazság a drónok kapcsán?

Nógrádi György szerint a drónüggyel kapcsolatban annyit látni kell, hogy Magyarország nem folytat hírszerzést Ukrajna felé. Tehát a Zelenszkij-féle politika eléggé meggyengült, de látni kell, hogy továbbra is aktív.

Az elmúlt 48 óra számomra legfontosabb tanulsága az, hogy Zelenszkij bejelentette, hogy ha kiírják az ukrán választásokat, ő nem fog indulni az államfői posztért. Meglátjuk!

– mondta Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő.

Borítókép: Zelenszkij és Macron (Fotó: AFP)

