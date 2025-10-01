Rekordhosszú áramszünet bénítja Európa legnagyobb atomerőművét

„Most már a hetedik napja tart – egyébként ilyen még soha nem történt – a vészhelyzet a Zaporizzsjai atomerőműben. A helyzet kritikus” – mondta Zelenszkij beszédében, számol be róla a The Kyiv Independent cikkére hivatkozva az Origo.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök úgy fogalmazott, a világon egyetlen terrorista sem mert még ilyet tenni egy atomerőművel, amit Oroszország most tesz

Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / POOL

A létesítmény, Európa legnagyobb atomerőműve, kizárólag dízelgenerátorokra támaszkodik a biztonsági rendszerek működésének fenntartásában, miután az orosz csapások elvágták a külső elektromos vezetékeket – figyelmeztetett az elnök. A Dnyipro folyó mentén található erőmű a frontvonal közelében fekszik.

A generátorokat és az erőművet nem erre tervezték, és soha nem működtek ilyen sokáig ebben az üzemmódban. És már olyan információink is vannak, hogy az egyik generátor meghibásodott

– mondta.