Rekordhosszú áramszünet bénítja Európa legnagyobb atomerőművét

Volodimir Zelenszkij elnök bejelentette, hogy az Oroszország által megszállt zaporizzsjai atomerőmű már hét napja működik az elektromos hálózattól függetlenül, ami a teljes háború kezdete óta a leghosszabb áramszünetnek számít.

Hagyánek Andrea
2025. 10. 01. 19:02
A zaporizzsjai erőmű (Fotó: Wikipedia)
„Most már a hetedik napja tart – egyébként ilyen még soha nem történt – a vészhelyzet a Zaporizzsjai atomerőműben. A helyzet kritikus” – mondta Zelenszkij beszédében, számol be róla a The Kyiv Independent cikkére hivatkozva az Origo.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök úgy fogalmazott, a világon egyetlen terrorista sem mert még ilyet tenni egy atomerőművel, amit Oroszország most tesz
Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / POOL

A létesítmény, Európa legnagyobb atomerőműve, kizárólag dízelgenerátorokra támaszkodik a biztonsági rendszerek működésének fenntartásában, miután az orosz csapások elvágták a külső elektromos vezetékeket – figyelmeztetett az elnök. A Dnyipro folyó mentén található erőmű a frontvonal közelében fekszik.

A generátorokat és az erőművet nem erre tervezték, és soha nem működtek ilyen sokáig ebben az üzemmódban. És már olyan információink is vannak, hogy az egyik generátor meghibásodott

 – mondta.

Zelenszkij azzal vádolta Moszkvát, hogy a folyamatos tüzérségi támadásokkal akadályozza a távvezetékek helyreállítását, hozzátéve: „ez mindenkire veszélyt jelent. A világon egyetlen terrorista sem mert még ilyet tenni egy atomerőművel, amit Oroszország most tesz”. Közölte, hogy utasította az ukrán kormányt és diplomatákat, hogy hívják fel a nemzetközi figyelmet a válságra.

Oroszország, amely 2022-ben foglalta le az erőművet, a múlt héten azt állította, hogy az Ukrajnának tulajdonított támadás óta tartalék áramot biztosít. A hat reaktort Moszkva megszállása óta leállították, de a létesítménynek továbbra is szüksége van áramra a hűtés fenntartásához és egy nukleáris baleset megelőzéséhez.

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) által kiadott közleményben Rafael Grossi hangsúlyozta, hogy „folyamatos kapcsolatban áll a két féllel azzal a céllal, hogy lehetővé tegye az erőmű gyors visszakapcsolását az elektromos hálózatra”.

Bár az erőmű jelenleg a vészhelyzeti dízelgenerátoroknak – az utolsó védelmi vonalnak – köszönhetően működik, és amíg ezek működnek, nincs közvetlen veszély, a nukleáris biztonság szempontjából egyértelműen nem fenntartható helyzet

 – tette hozzá Grossi.

A zaporizzsjai erőmű az orosz invázió óta ismételten biztonsági aggályokkal szembesült, beleértve az áramkimaradásokat, a környékbeli tüzérségi támadásokat és a személyzet hiányát.

Borítókép: A zaporizzsjai erőmű  (Fotó: Wikipedia)

