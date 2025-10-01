Rendkívüli

Újabb pofon Magyar Péternek: a magyarok véleményt mondtak Ruszin-Szendi fegyverbotrányáról

Orbán ViktorUkrajnaháborúMagyarországEU csúcs

Deák Dániel: Orbán Viktor lesz a főszereplője az EU-csúcsnak

Ma Koppenhágában EU-csúcs, ahol Orbán Viktort rá akarják venni, támogassa az ukrán EU-tagságot és a háború finanszírozását. A magyar kormányfő előzetesen kijelentette: erről szó sem lehet – írta a közösségi oldalán Deák Dániel.

Magyar Nemzet
Forrás: Instagram2025. 10. 01. 8:45
Forrás: Facebook/Orbán Viktor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az uniós tagállamok vezetői a dán fővárosban előbb egy informális EU-csúcson, majd az Európai Politikai Közösség tanácskozásán vesznek részt. A megbeszélések központi témája továbbra is az ukrajnai háború, a védelmi kiadások és Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának felgyorsítása.

Orbán Viktor
Orbán Viktor miniszterelnök. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

A csatlakozási tárgyalások első fejezetének megnyitását eddig kizárólag Magyarország akadályozta meg, és most ismét Orbán Viktor áll a középpontban. A tagállamok vezetői arra készülnek, hogy meggyőzzék a magyar kormányfőt: ne blokkolja Kijev EU-tagságát.

Orbán Viktor nehéz küzdelemre számít

Deák Dániel politológus a közösségi oldalán arról írt, hogy Orbán Viktor azonban előzetesen egyértelmű üzenetet küldött:

Észnél kell lenni. Veszélyes EU-csúcs elé nézünk. Ketrecharc lesz.

A miniszterelnök hangsúlyozta

a magyarok pénzét nem fogják Ukrajnába küldeni, és amíg Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig ez így is marad.

A kormányfő szerint a szomszédban zajló háború nem Magyarország háborúja, és Ukrajna uniós csatlakozásának ügyében sincs meg az európai egység.

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook/Orbán Viktor) 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekPuzsér

Milyen ismerős…

Bayer Zsolt avatarja

Igaz, Puzsér?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu