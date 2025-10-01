Deák Dániel: Orbán Viktor lesz a főszereplője az EU-csúcsnak

Az uniós tagállamok vezetői a dán fővárosban előbb egy informális EU-csúcson, majd az Európai Politikai Közösség tanácskozásán vesznek részt. A megbeszélések központi témája továbbra is az ukrajnai háború, a védelmi kiadások és Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának felgyorsítása.

Orbán Viktor miniszterelnök. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

A csatlakozási tárgyalások első fejezetének megnyitását eddig kizárólag Magyarország akadályozta meg, és most ismét Orbán Viktor áll a középpontban. A tagállamok vezetői arra készülnek, hogy meggyőzzék a magyar kormányfőt: ne blokkolja Kijev EU-tagságát.

Orbán Viktor nehéz küzdelemre számít

Deák Dániel politológus a közösségi oldalán arról írt, hogy Orbán Viktor azonban előzetesen egyértelmű üzenetet küldött:

Észnél kell lenni. Veszélyes EU-csúcs elé nézünk. Ketrecharc lesz.

A miniszterelnök hangsúlyozta:

a magyarok pénzét nem fogják Ukrajnába küldeni, és amíg Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig ez így is marad.

A kormányfő szerint a szomszédban zajló háború nem Magyarország háborúja, és Ukrajna uniós csatlakozásának ügyében sincs meg az európai egység.