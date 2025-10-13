A rendvédelmi szervek ellenőrizték a Csernyivci–Ivano-Frankivszk–Zaporizzsja vonat bombariadójáról szóló bejelentést, miután a szerelvényt megállították a bursztini vasútállomáson, körülbelül helyi idő szerint vasárnap 17.00 órakor.
Bombariadó a Budapest–Kijev járaton
Sürgősséggel leszállították az utasokat több ukrajnai vonatról, miután a rendőrség robbanószerkezetek után kutatott. Nem egy, hanem több különböző szerelvényről is érkezett bombariadó-bejelentés, köztük a Budapest–Kijev vonaton is robbanószerkezetet kerestek.
„Az utasokat biztonságos helyre kísérték. A helyszínen tűzszerészek, szolgálati kutyákkal dolgozó kinológusok és más illetékes szolgálatok végeztek vizsgálatot. A rendőrök kívülről és a kocsik belsejében is átvizsgálták a vonatot. Robbanásveszélyes tárgyakat nem találtak. A vonat visszatért a szokásos útvonalára” – áll az Ivano-Frankivszki területi rendőrség Facebook-közleményében.
Nem sokkal később kiderült, hogy hasonló bombariadókról más ukrán megyékben is érkeztek bejelentések. Többek között robbanószerkezetet kerestek a Budapest–Kijev és a Lviv–Dnyipro vonatokon is.
Korábban az UNIAN hírügynökség arról számolt be, hogy Oroszország akár 500 kilométeres mélységig is kiterjesztheti a vasúti szerelvények elleni Shahed-támadásokat.
A jelentés szerint a támadás miatt ideiglenesen késések voltak a Harkiv–Lviv, Lviv–Harkiv és Kramatorszk–Lviv járatoknál.
Borítókép: Kijevi központi pályaudvar (Fotó: AFP)
