Bombariadó a Budapest–Kijev járaton

„Az utasokat biztonságos helyre kísérték. A helyszínen tűzszerészek, szolgálati kutyákkal dolgozó kinológusok és más illetékes szolgálatok végeztek vizsgálatot. A rendőrök kívülről és a kocsik belsejében is átvizsgálták a vonatot. Robbanásveszélyes tárgyakat nem találtak. A vonat visszatért a szokásos útvonalára” – áll az Ivano-Frankivszki területi rendőrség Facebook-közleményében.

Nem sokkal később kiderült, hogy hasonló bombariadókról más ukrán megyékben is érkeztek bejelentések. Többek között robbanószerkezetet kerestek a Budapest–Kijev és a Lviv–Dnyipro vonatokon is.

Korábban az UNIAN hírügynökség arról számolt be, hogy Oroszország akár 500 kilométeres mélységig is kiterjesztheti a vasúti szerelvények elleni Shahed-támadásokat.