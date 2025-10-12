Tájékoztatásuk szerint további két diplomata megsérült. Az Associated Press úgy tudja, hogy az áldozatok a protokollszolgálat munkatársai voltak, és egy magas szintű csúcstalálkozóra tartottak a városba.
Tragédia előzte meg a gázai csúcstalálkozót
Három katari diplomata vesztette életét autóbalesetben Sarm es-Sejkben – jelentette a Reuters két biztonsági forrásra hivatkozva.
Korábban Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök hivatala bejelentette, hogy október 13-án Sarm es-Sejkben csúcstalálkozót tartanak a Gázai övezetben dúló háború lezárásáról. A találkozón több mint húsz ország vezetője vesz részt.
Trump terve
Szeptemberben a Fehér Ház közzétett egy húsz pontból álló tervet a Gázai övezet konfliktusának lezárására. A dokumentum azonnali tűzszünetet és a túszok 72 órán belüli szabadon bocsátását sürgeti.
A terv szerint a Hamásznak és más csoportoknak bele kell egyezniük abba, hogy sem közvetlenül, sem közvetve nem vesznek részt Gáza kormányzásában. Azok a tagok, akik támogatják a békés együttélést és leteszik a fegyvert, amnesztiát kapnak. Az izraeli hadsereg ugyanakkor nem foglalhatja el és nem annektálhatja az enklávét.
A mozgalom beleegyezett a Gázai övezet irányításának átadásába, és közölte: a terv további pontjai, amelyek Gáza jövőjével és a palesztin jogokkal kapcsolatosak, egy átfogó nemzeti állásponthoz és a nemzetközi joghoz kötődnek. Ezeket egy pánpalesztin struktúra keretében fogják megvitatni, amelynek a Hamász is tagja – írja a RIA Novosztyi.
Vlagyimir Putyin orosz elnök hangsúlyozta, hogy Oroszország kész támogatni Trump tervét, ha az egy palesztin állam létrehozásához vezet.
Tűzszünet
Péntek délután elhallgattak a fegyverek a Gázai övezetben. Ezt megelőzően a Hamász és Izrael megállapodott a konfliktus lezárását célzó terv első szakaszának végrehajtásáról.
A megállapodás értelmében a Hamász vállalta, hogy szabadon engedi az összes túszt és átadja az áldozatok holttestét. Cserébe Izrael beleegyezett, hogy csapatait visszavonja a kijelölt vonalak mögé és több száz palesztin foglyot szabadon enged, köztük olyanokat is, akiket terrorcselekmények miatt életfogytiglani börtönbüntetésre ítéltek.
Trump bejelentette, hogy a túszokat várhatóan hétfőn engedik szabadon. A Ynet értesülései szerint az izraeli védelmi erők kezdetben az enklávé 53 százalékát fogják ellenőrizni, majd megkezdik csapataik kivonását Gázából.
A felek megerősítették a megállapodást. Ezzel párhuzamosan Eyal Zamir izraeli vezérkari főnök utasította a hadsereget, hogy készüljön fel minden lehetséges forgatókönyvre, beleértve egy esetleges túszmentő akciót is.
Borítókép: A rafahi határátkelőhely Egyiptomban (Fotó: AFP)
