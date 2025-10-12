EgyiptomHamászGázai-övezetbalesetcsúcstalálkozóTrump

Tragédia előzte meg a gázai csúcstalálkozót

Három katari diplomata vesztette életét autóbalesetben Sarm es-Sejkben – jelentette a Reuters két biztonsági forrásra hivatkozva.

2025. 10. 12. 6:52
Humanitárius segélyt szállító teherautók várnak a rafahi határátkelőhelyen, Egyiptomban Fotó: AHMED SAYED Forrás: ANADOLU
Tájékoztatásuk szerint további két diplomata megsérült. Az Associated Press úgy tudja, hogy az áldozatok a protokollszolgálat munkatársai voltak, és egy magas szintű csúcstalálkozóra tartottak a városba.

Halálos baleset történt a gázai csúcstalálkozó előtt (Fotó: AHMED SAYED / ANADOLU)
Halálos baleset történt a gázai csúcstalálkozó előtt. Fotó: Anadolu

Korábban Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök hivatala bejelentette, hogy október 13-án Sarm es-Sejkben csúcstalálkozót tartanak a Gázai övezetben dúló háború lezárásáról. A találkozón több mint húsz ország vezetője vesz részt.

Trump terve 

Szeptemberben a Fehér Ház közzétett egy húsz pontból álló tervet a Gázai övezet konfliktusának lezárására. A dokumentum azonnali tűzszünetet és a túszok 72 órán belüli szabadon bocsátását sürgeti.

A terv szerint a Hamásznak és más csoportoknak bele kell egyezniük abba, hogy sem közvetlenül, sem közvetve nem vesznek részt Gáza kormányzásában. Azok a tagok, akik támogatják a békés együttélést és leteszik a fegyvert, amnesztiát kapnak. Az izraeli hadsereg ugyanakkor nem foglalhatja el és nem annektálhatja az enklávét.

A mozgalom beleegyezett a Gázai övezet irányításának átadásába, és közölte: a terv további pontjai, amelyek Gáza jövőjével és a palesztin jogokkal kapcsolatosak, egy átfogó nemzeti állásponthoz és a nemzetközi joghoz kötődnek. Ezeket egy pánpalesztin struktúra keretében fogják megvitatni, amelynek a Hamász is tagja – írja a RIA Novosztyi.

Vlagyimir Putyin orosz elnök hangsúlyozta, hogy Oroszország kész támogatni Trump tervét, ha az egy palesztin állam létrehozásához vezet.

 

Tűzszünet 

Péntek délután elhallgattak a fegyverek a Gázai övezetben. Ezt megelőzően a Hamász és Izrael megállapodott a konfliktus lezárását célzó terv első szakaszának végrehajtásáról.

A megállapodás értelmében a Hamász vállalta, hogy szabadon engedi az összes túszt és átadja az áldozatok holttestét. Cserébe Izrael beleegyezett, hogy csapatait visszavonja a kijelölt vonalak mögé és több száz palesztin foglyot szabadon enged, köztük olyanokat is, akiket terrorcselekmények miatt életfogytiglani börtönbüntetésre ítéltek.

Trump bejelentette, hogy a túszokat várhatóan hétfőn engedik szabadon. A Ynet értesülései szerint az izraeli védelmi erők kezdetben az enklávé 53 százalékát fogják ellenőrizni, majd megkezdik csapataik kivonását Gázából.

A felek megerősítették a megállapodást. Ezzel párhuzamosan Eyal Zamir izraeli vezérkari főnök utasította a hadsereget, hogy készüljön fel minden lehetséges forgatókönyvre, beleértve egy esetleges túszmentő akciót is.

 

Borítókép: A rafahi határátkelőhely Egyiptomban (Fotó: AFP)

