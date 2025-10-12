Korábban Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök hivatala bejelentette, hogy október 13-án Sarm es-Sejkben csúcstalálkozót tartanak a Gázai övezetben dúló háború lezárásáról. A találkozón több mint húsz ország vezetője vesz részt.

🚨 Three Qatari diplomats in Egypt for Gaza "peace" talks reportedly dead after a car accident in Sharm El-Sheikh.



Two others critically injured and hospitalized. pic.twitter.com/72HdwF1nRn — z (@zesqyb) October 11, 2025

Trump terve

Szeptemberben a Fehér Ház közzétett egy húsz pontból álló tervet a Gázai övezet konfliktusának lezárására. A dokumentum azonnali tűzszünetet és a túszok 72 órán belüli szabadon bocsátását sürgeti.

A terv szerint a Hamásznak és más csoportoknak bele kell egyezniük abba, hogy sem közvetlenül, sem közvetve nem vesznek részt Gáza kormányzásában. Azok a tagok, akik támogatják a békés együttélést és leteszik a fegyvert, amnesztiát kapnak. Az izraeli hadsereg ugyanakkor nem foglalhatja el és nem annektálhatja az enklávét.

A mozgalom beleegyezett a Gázai övezet irányításának átadásába, és közölte: a terv további pontjai, amelyek Gáza jövőjével és a palesztin jogokkal kapcsolatosak, egy átfogó nemzeti állásponthoz és a nemzetközi joghoz kötődnek. Ezeket egy pánpalesztin struktúra keretében fogják megvitatni, amelynek a Hamász is tagja – írja a RIA Novosztyi.

Vlagyimir Putyin orosz elnök hangsúlyozta, hogy Oroszország kész támogatni Trump tervét, ha az egy palesztin állam létrehozásához vezet.