Deák Dániel: Ursula nem áll le, Orbán elszánt!

Ma EU-csúcs, ahol Orbán Viktor egyértelművé teszi, a szomszédban nem a mi háborúnkat vívják. A magyar kormányfő azt is kiemelte Ukrajna EU-tagsága ügyében nincs európai egység, nélkülünk nem is lehet. A magyarok pénzét pedig nem fogják Ukrajnába küldeni, ameddig Magyarországnak nemzeti kormánya van.