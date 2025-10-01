Rendkívüli

Orbán Viktor hamarosan az EU-csúcsra érkezik – kövesse velünk élőben

Orbán ViktorEU-csúcsUkrajnaUrsula von der Leyen

Deák Dániel: Ursula nem áll le, Orbán elszánt!

Deák Dániel Facebookon megosztott videójában elmondta: „Ma EU-csúcs, ahol Orbán Viktor egyértelművé teszi, a szomszédban nem a mi háborúnkat vívják.”

Magyar Nemzet
2025. 10. 01. 12:09
Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)
Deák Dániel politológus friss videóját osztotta meg a Facebookon, amelyben elhangzik Ursula von der Leyen által, amit folyamatosan hangoztat: katonai segítséget kell nyújtani Ukrajnának.

A videóban a politológus erre reagálva elmondja:

Ma EU-csúcs, ahol Orbán Viktor egyértelművé teszi, a szomszédban nem a mi háborúnkat vívják. A magyar kormányfő azt is kiemelte Ukrajna EU-tagsága ügyében nincs európai egység, nélkülünk nem is lehet. A magyarok pénzét pedig nem fogják Ukrajnába küldeni, ameddig Magyarországnak nemzeti kormánya van.

Deák Dániel hozzáteszi:

Ne legyenek kétségeink, Magyar Péter azonnal igent mondana a brüsszeli tervekre.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI)

Orbán Viktor: Nem akarjuk, hogy a magyarok pénzét kivigyék Ukrajnába

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

