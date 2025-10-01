Deák Dániel politológus friss videóját osztotta meg a Facebookon, amelyben elhangzik Ursula von der Leyen által, amit folyamatosan hangoztat: katonai segítséget kell nyújtani Ukrajnának.
Deák Dániel: Ursula nem áll le, Orbán elszánt!
Deák Dániel Facebookon megosztott videójában elmondta: „Ma EU-csúcs, ahol Orbán Viktor egyértelművé teszi, a szomszédban nem a mi háborúnkat vívják.”
A videóban a politológus erre reagálva elmondja:
Ma EU-csúcs, ahol Orbán Viktor egyértelművé teszi, a szomszédban nem a mi háborúnkat vívják. A magyar kormányfő azt is kiemelte Ukrajna EU-tagsága ügyében nincs európai egység, nélkülünk nem is lehet. A magyarok pénzét pedig nem fogják Ukrajnába küldeni, ameddig Magyarországnak nemzeti kormánya van.
Deák Dániel hozzáteszi:
Ne legyenek kétségeink, Magyar Péter azonnal igent mondana a brüsszeli tervekre.
Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI)
A német külügyminiszter háborús veszélyhelyzetről beszélt, jöhet a sorkatonaság?
A német hadsereg hatalmas bővítés előtt áll.
Orbán Viktor hamarosan az EU-csúcsra érkezik – kövesse velünk élőben
A magyar álláspont világos – mondta indulása előtt a miniszterelnök.
Lengyelországban letartóztatták az Északi Áramlat felrobbantásával gyanúsított ukrán férfit
Az ukrán férfi egyelőre nem nyilatkozik arról, volt-e köze a történtekhez
Orbán Viktor: Nem akarjuk, hogy a magyarok pénzét kivigyék Ukrajnába
Indul a koppenhágai csúcs, ahol kemény viták lesznek.
