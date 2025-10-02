Donald Tusk közös fotót szeretett volna Orbán Viktorral + videó

„Vicces jelenet zajlott le Orbán Viktor és Donald Tusk között a csúcsot megelőzően” – kezdte bejegyzésében Deák Dániel.

Deák Dániel (Forrás: Facebook)

A lengyel miniszterelnök, aki egyébként nagy ellenlábasa Orbán Viktornak, odahívta, hogy csináljanak egy közös fotót, a miniszterelnök azonban kapott egy kérdést, amelyet azonnal meg is válaszolt. Orbán Viktor határozott válaszával Donald Tusk sem tudott vitatkozni

– tette hozzá.

A valódi veszély Európa gazdasági stagnálása és a versenyképesség elvesztése. Ez a veszély

– mondta Orbán Viktor, aki úgy fogalmazott, hogy az Európai Unió erősebb, mint Oroszország. „Végezzen némi összehasonlítást, és alapozza a véleményét a tényekre. Több mint négyszázmillió ember él itt. Oroszországban százharminc-valamennyi. Nézze meg az európai GDP-t” – mondta egy újságírónak a miniszterelnök.