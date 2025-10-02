Donald TuskKoppenhágaOrbán Viktorfotóminiszterelnök

Donald Tusk közös fotót szeretett volna Orbán Viktorral + videó

Vicces pillanatoknak lehettek szemtanúi a sajtó munkatársai a mai EPK-csúcs előtt: Donald Tusk lengyel miniszterelnök közös fotót szeretett volna készíteni a magyar miniszterelnökkel, aki azonban egy újságírói kérdésre adott gyors és határozott választ.

Magyar Nemzet
2025. 10. 02. 12:29
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik az Európai Politikai Közösség (EPK) 7. csúcstalálkozóján Koppenhágában 2025. október 2-án
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik az Európai Politikai Közösség (EPK) 7. csúcstalálkozóján Koppenhágában 2025. október 2-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
„Vicces jelenet zajlott le Orbán Viktor és Donald Tusk között a csúcsot megelőzően” – kezdte bejegyzésében Deák Dániel.

Deák Dániel (Forrás: Facebook)

A lengyel miniszterelnök, aki egyébként nagy ellenlábasa Orbán Viktornak, odahívta, hogy csináljanak egy közös fotót, a miniszterelnök azonban kapott egy kérdést, amelyet azonnal meg is válaszolt. Orbán Viktor határozott válaszával Donald Tusk sem tudott vitatkozni

 – tette hozzá.

A valódi veszély Európa gazdasági stagnálása és a versenyképesség elvesztése. Ez a veszély

 – mondta Orbán Viktor, aki úgy fogalmazott, hogy az Európai Unió erősebb, mint Oroszország. „Végezzen némi összehasonlítást, és alapozza a véleményét a tényekre. Több mint négyszázmillió ember él itt. Oroszországban százharminc-valamennyi. Nézze meg az európai GDP-t” – mondta egy újságírónak a miniszterelnök.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)

 

Orbán Viktor: Magyarország nemet mond Brüsszel háborús terveire

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

