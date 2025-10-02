fogolycsereUkrajnahadifogolyZelenszkijorosz-ukrán háború

Ukrajna ismét jelentős fogolycserét hajtott végre Oroszországgal

Ukrajna ismét jelentős fogolycserét hajtott végre Oroszországgal: október 2-án 185 katonát és 20 civilt sikerült hazahozni az orosz fogságból – közölte Volodimir Zelenszkij elnök. Az orosz védelmi minisztérium megerősítette, hogy 185 ukrán katonát engedtek szabadon 185 orosz katona fejében, valamint hozzátették: további 20 civil is visszatérhetett Ukrajnába.

Magyar Nemzet
2025. 10. 02. 22:38
Ukrajna ismét jelentős fogolycserét hajtott végre Oroszországgal
A most kiszabadultak között vannak a mariupoli csata túlélői, köztük azok, akik az Azovstal acélgyárban estek fogságba, valamint olyan katonák, akiket a háború első hónapjaiban a csernobili atomerőmű környékén ejtettek foglyul. A fogolycserék koordinációjáért felelős ukrán központ szerint a többségük 2022 óta volt orosz fogságban. A legfiatalabb hazatérő 26, a legidősebb 59 éves – számolt be róla a Kyiv Independent.

Ukrajna ismét jelentős fogolycserét hajtott végre Oroszországgal
Ukrajna ismét jelentős fogolycserét hajtott végre Oroszországgal Fotó: AFP

Több mint 2500 ukrán hadifogoly van orosz börtönökben

Ez az újabb csere egy hosszabb sorozat része, amely az elmúlt hónapokban zajlott, és az Isztambulban tartott orosz–ukrán béketárgyalások egyik kevés kézzelfogható eredményének tekinthető. Az utolsó nagyobb fogolycsere augusztus 24-én, Ukrajna függetlenségének napján történt.

Zelenszkij hangsúlyozta: az invázió kezdete óta már több mint 7000 ukrán állampolgár térhetett haza a fogságból. 

Ugyanakkor az ukrán belügyminisztérium legutóbbi adatai szerint még mindig több mint 2500 ukrán hadifogoly van orosz börtönökben.

Oroszországot régóta vádolják a genfi egyezmények és más nemzetközi jogszabályok megsértésével. Emberi jogi szervezetek és az ukrán ügyészség szerint a fogságban lévő katonákat és civileket rendszeresen bántalmazzák, kínozzák, sőt kivégzésekre is sor került. Az ügyészség júliusi jelentése szerint legalább 273 ukrán hadifoglyot öltek meg orosz fogságban.

A legutóbbi csere mindazonáltal újabb fontos lépés Kijev számára, hiszen több száz család újra együtt lehet szeretteivel, miközben a háború frontvonalain tovább folynak a harcok.

Ukrajna és Oroszország elesett katonák holttestét adta át egymásnak

Lapunk arról is beszámolt, hogy szeptember 18-án Ukrajna ezer holttestet kapott vissza Oroszországtól, amelyekről Moszkva azt állítja, hogy elesett ukrán katonák. Az isztambuli tárgyalások értelmében Oroszország  24 katona holttestét kapta meg, Ukrajna pedig 1000 elesett katonája holttestét kapta vissza.

Borítókép: Ukrajna ismét jelentős fogolycserét hajtott végre Oroszországgal (Fotó: AFP)

