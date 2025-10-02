A most kiszabadultak között vannak a mariupoli csata túlélői, köztük azok, akik az Azovstal acélgyárban estek fogságba, valamint olyan katonák, akiket a háború első hónapjaiban a csernobili atomerőmű környékén ejtettek foglyul. A fogolycserék koordinációjáért felelős ukrán központ szerint a többségük 2022 óta volt orosz fogságban. A legfiatalabb hazatérő 26, a legidősebb 59 éves – számolt be róla a Kyiv Independent.

Ukrajna ismét jelentős fogolycserét hajtott végre Oroszországgal Fotó: AFP

Több mint 2500 ukrán hadifogoly van orosz börtönökben

Ez az újabb csere egy hosszabb sorozat része, amely az elmúlt hónapokban zajlott, és az Isztambulban tartott orosz–ukrán béketárgyalások egyik kevés kézzelfogható eredményének tekinthető. Az utolsó nagyobb fogolycsere augusztus 24-én, Ukrajna függetlenségének napján történt.

Zelenszkij hangsúlyozta: az invázió kezdete óta már több mint 7000 ukrán állampolgár térhetett haza a fogságból.

Ugyanakkor az ukrán belügyminisztérium legutóbbi adatai szerint még mindig több mint 2500 ukrán hadifogoly van orosz börtönökben.