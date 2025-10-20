Kreml: személyes jó kapcsolatok befolyásolták a helyszínválasztást

Peszkov egyelőre nem tudott érdemi részletekkel szolgálni a budapesti csúcstalálkozóról. Még sok házi feladatot kell elvégeznünk a külügyminisztériumokon belül, valamint a mi külügyminisztériumunk és az amerikai között is – jelentette ki a Kreml szóvivője.

Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök jó kapcsolata Orbán Viktorral hozzájárult ahhoz, hogy Budapestet választották a csúcstalálkozó helyszínéül – jelentette ki a Kreml szóvivője

(Fotó: AFP)

Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő az előkészületekről a TASZSZ hírügynökségnek annyit mondott, hogy az orosz és a magyar külügyminiszter már beszélt egymással, és hogy diplomáciai csatornákon már folyik az előkészítés. Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes bejelentette, hogy Szergej Lavrov orosz és Marco Rubio amerikai miniszter hamarosan beszélni fog egymással.

A Kreml szóvivője szerint a budapesti csúcstalálkozótól Oroszország azt várja, hogy ezen a felek előre tudnak lépni az ukrajnai konfliktus békés rendezésében, és hogy meg tudják vitatni a kétoldalú kapcsolatokat.

– Természetesen mindenki végrehajtja az elnökök utasításait. De a teljes körű tárgyalás, csapatmunka a csúcstalálkozó megfelelő feltételeinek előkészítésére még nem kezdődött el – mondta arra a kérdésre válaszolva, hogy hol tartanak az előkészületek.