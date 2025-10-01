Már nevetséges, amit az ukrán külügyminiszter művel

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter közösségi oldalán üzent Orbán Viktornak azzal kapcsolatban, hogy a koppenhágai informális EU-csúcson a magyar miniszterelnök megerősítette, hogy Magyarország nem támogatja Ukrajna uniós integrációját. Szibiha a The Guardian tudósítását osztotta meg, és azt írta bejegyzésében, hogy sok olyan integrációs formátum létezik, amelyekben a magyarok és az ukránok együtt vesznek részt.

Szijjártó Péter röviden, de velősen reagált ukrán kollégája bejegyzésére, és úgy fogalmazott:

A miniszter úr mindig is nagyszerűen tudott viccelődni…