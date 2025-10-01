UkrajnaEU-csatlakozásSzijjártó Péter

Már nevetséges, amit az ukrán külügyminiszter művel

Szijjártó Péter reagált ukrán kollégája szavaira.

Magyar Nemzet
2025. 10. 01. 21:43
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI)
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI) Fotó: KKM
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter közösségi oldalán üzent Orbán Viktornak azzal kapcsolatban, hogy a koppenhágai informális EU-csúcson a magyar miniszterelnök megerősítette, hogy Magyarország nem támogatja Ukrajna uniós integrációját. Szibiha a The Guardian tudósítását osztotta meg, és azt írta bejegyzésében, hogy sok olyan integrációs formátum létezik, amelyekben a magyarok és az ukránok együtt vesznek részt. 

Szijjártó Péter röviden, de velősen reagált ukrán kollégája bejegyzésére, és úgy fogalmazott:

A miniszter úr mindig is nagyszerűen tudott viccelődni…

Borítókép: Szijjártó Péter (Forrás: Facebook)

