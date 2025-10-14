Újabb felvétel kering a Telegramon az ukrán kényszersorozásról. Odesszában történt a legutóbbi eset. A videón az látható, hogy a katonai toborzóközpont emberei egy buszból szállnak ki, hogy az utcáról ragadjanak el egy férfit.
Botrány Odesszában: megmutatjuk, mit titkol Zelenszkij
Megdöbbentő jelenet játszódott le Odessza utcáin: katonai toborzók estek neki egy fiatal fiúnak fényes nappal. A dulakodás végül civilek közbelépésével ért véget.
A videóhoz csatolt leírás szerint egy fiatal fiú sétált az utcán, amikor egy busz megállt mellette. A járműből kiszállt egy rendőr és a toborzóiroda embere. Úgy tűnt, már el akarták hurcolni, amikor a fiú előkapta a paprikaspray-t, és lefújta őket.
Erre a férfiak nekimentek, ütlegelni kezdték a fiút. Két járókelő ekkor odarohant, hogy segítsen neki, majd egy fekete Mercedes is megállt a helyszínen, elállva a busz útját.
A terepjáróból kiszállt egy férfi, és rájuk kiáltott:
Mit csinálnak? Hagyják békén!
A civilek végül ki tudták szabadítani a fiút, aki sérülésekkel távozott a helyszínről.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
