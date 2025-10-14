Rendkívüli

Washingtonba rendelték Zelenszkijt, Trump intézkedik

Zelenszkijkényszersorozásorosz-ukrán háborúOdessza

Botrány Odesszában: megmutatjuk, mit titkol Zelenszkij

Megdöbbentő jelenet játszódott le Odessza utcáin: katonai toborzók estek neki egy fiatal fiúnak fényes nappal. A dulakodás végül civilek közbelépésével ért véget.

Magyar Nemzet
2025. 10. 14. 9:59
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Újabb felvétel kering a Telegramon az ukrán kényszersorozásról. Odesszában történt a legutóbbi eset. A videón az látható, hogy a katonai toborzóközpont emberei egy buszból szállnak ki, hogy az utcáról ragadjanak el egy férfit.

Kegyetlenül megvertek az ukrán sorozók egy féfit Odesszában (Forrás: Telegram)
Kegyetlenül megvertek az ukrán sorozók egy féfit Odesszában (Forrás: Telegram)

A videóhoz csatolt leírás szerint egy fiatal fiú sétált az utcán, amikor egy busz megállt mellette. A járműből kiszállt egy rendőr és a toborzóiroda embere. Úgy tűnt, már el akarták hurcolni, amikor a fiú előkapta a paprikaspray-t, és lefújta őket.

Erre a férfiak nekimentek, ütlegelni kezdték a fiút. Két járókelő ekkor odarohant, hogy segítsen neki, majd egy fekete Mercedes is megállt a helyszínen, elállva a busz útját.

A terepjáróból kiszállt egy férfi, és rájuk kiáltott:

Mit csinálnak? Hagyják békén!

A civilek végül ki tudták szabadítani a fiút, aki sérülésekkel távozott a helyszínről.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

add-square Az igazi Zelenszkij

Sokkoló jelenet: nem menekülhetett az ukrán sorozók elől

Az igazi Zelenszkij 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekháború

Brüsszelben százmilliókra zúdítanák rá a háborút

Bánó Attila avatarja

Ursula von der Leyent és az unió országainak háborúpárti vezetőit nem érdeklik a választópolgárok.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu