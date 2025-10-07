Rendkívüli

Ez fájni fog Magyar Péternek: tovább zsugorodott a Tisza, stabilan vezetnek a kormánypártok

Orbán Viktor: Brüsszel megvédi a magyar baloldal vezetőjét

Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán reagált arra, hogy az Európai Parlament nem függesztette fel Magyar Péter mentelmi jogát. A kormányfő szerint példátlan, hogy Brüsszel beavatkozik a magyar igazságszolgáltatás munkájába, és politikai védelmet nyújt egy Magyarországon köztörvényes bűncselekményekkel vádolt személynek.

Magyar Nemzet
2025. 10. 07. 14:33
Orbán Viktor miniszterelnök Forrás: Facebook/Orbán Viktor
– Ma Brüsszelben a Brüsszelt támogató politika vezetőjének fogják a kezét a mentelmi joggal. Példátlan eset, hogy nem adják ki egy Magyarországon köztörvényes vádak alá helyezett személlyel szemben – mondta a miniszterelnök.

Orbán Viktor hozzátette: ha Magyar Péter mentelmi jogát felfüggesztenék, Magyarországon a bíróság előtt kellene felelnie a vádakért, köztük bennfentes kereskedelemért és lopásért.

Egyetlen dolog menti meg ma az ellenzék vezetőjét attól, hogy ez bekövetkezzen: az európai mentelmi jog

– fogalmazott Orbán Viktor, és hozzátette, így Brüsszel ezzel ismét bebizonyította, hogy Magyar Péter egy fogott ember.

