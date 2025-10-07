Orbán Viktor: Brüsszel megvédi a magyar baloldal vezetőjét

– Ma Brüsszelben a Brüsszelt támogató politika vezetőjének fogják a kezét a mentelmi joggal. Példátlan eset, hogy nem adják ki egy Magyarországon köztörvényes vádak alá helyezett személlyel szemben – mondta a miniszterelnök.

Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)

Orbán Viktor hozzátette: ha Magyar Péter mentelmi jogát felfüggesztenék, Magyarországon a bíróság előtt kellene felelnie a vádakért, köztük bennfentes kereskedelemért és lopásért.

Egyetlen dolog menti meg ma az ellenzék vezetőjét attól, hogy ez bekövetkezzen: az európai mentelmi jog

– fogalmazott Orbán Viktor, és hozzátette, így Brüsszel ezzel ismét bebizonyította, hogy Magyar Péter egy fogott ember.