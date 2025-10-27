Rendkívüli

Orbán Viktor békemissziója folytatódott, a pápa fogadta a miniszterelnököt

Antonio TajanibékemisszióOrbán ViktorMagyarország

Antonio Tajani: Orbán Viktor azt bizonyítja, hogy az európaiság nem jelenti a nemzeti identitás eltörlését

Európainak lenni nem jelenti azt, hogy el kell törölni a nemzeti identitást, és ezt nem lehet valakivel szemben politikai eszközként felhasználni – hangoztatta Antonio Tajani olasz miniszterelnök-helyettes, külügyminiszter, aki Orbán Viktor római látogatását kommentálta hétfőn.

Magyar Nemzet
2025. 10. 27. 14:32
Tajani úgy vélte, a nemzeti identitás teszi Európát erőssé. Hozzátette: a nemzeti identitás védelmét nem lehet eszközként kihasználni arra, hogy „másokat bűnösnek kiáltsunk ki. Gyakran mások támadása puszta eszköznek számít” – hangoztatta az olasz politikus. A miniszterelnök-helyettes a Merni a békét elnevezésű, az olasz fővárosban zajló nemzetközi vallásközi találkozón újságírói kérdésre kommentálta Orbán Viktor római látogatását és a  miniszterelnök Giorgia Melonival való találkozóját.

Tajani, aki egyben a Hajrá Olaszország (FI) jobbközép kormánypárt vezetője, hangsúlyozta, hogy az esetleges politikai nézeteltérések ellenére Orbán Viktor az Európai Unióhoz tartozó Magyarország miniszterelnöke, és Magyarország baráti ország Olaszország számára. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Orbán Viktor békemissziója folytatódott, a pápa fogadta a magyar miniszterelnököt.

Borítókép: Orbán Viktor Rómába és a Vatikánba is ellátogatott (Fotó: AFP)

