Antonio Tajani: Orbán Viktor azt bizonyítja, hogy az európaiság nem jelenti a nemzeti identitás eltörlését

Tajani úgy vélte, a nemzeti identitás teszi Európát erőssé. Hozzátette: a nemzeti identitás védelmét nem lehet eszközként kihasználni arra, hogy „másokat bűnösnek kiáltsunk ki. Gyakran mások támadása puszta eszköznek számít” – hangoztatta az olasz politikus. A miniszterelnök-helyettes a Merni a békét elnevezésű, az olasz fővárosban zajló nemzetközi vallásközi találkozón újságírói kérdésre kommentálta Orbán Viktor római látogatását és a miniszterelnök Giorgia Melonival való találkozóját.

Orbán Viktor azt bizonyítja, hogy az európaiság nem jelenti a nemzeti identitás eltörlését. Fotó: Aris Oikonomou/Hans Lucas