„Orbán Viktor meghívása történelmi esemény”

A meghívás jelentőségéről Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője beszélt lapunknak. Mint hangsúlyozta, Donald Trump és Orbán Viktor kapcsolata évek óta kiemelkedően jó, és ez a szövetség az elmúlt időszakban is töretlen maradt.

Orbán Viktor volt az első európai vezető, aki nyíltan kiállt Donald Trump mellett, még az első elnöki kampánya idején

– emlékeztetett Deák Dániel.

Azóta ez a barátság töretlen: európai vezetők közül a megválasztás után elsőként fogadta Donald Trump Orbán Viktort a birtokán, személyesen tárgyaltak, egyeztettek, és az elmúlt időszakban is ez a baráti viszonykapcsolat fennmaradt.

Az elemző szerint ez a szoros kapcsolat számos kézzelfogható előnnyel járt Magyarország számára.

Csak Trump megválasztása óta hét nagy amerikai beruházás érkezett Magyarországra, amelyek rengeteg munkahelyet és komoly gazdasági hasznot hoztak.

„Emellett a Pressman-féle adminisztráció idején bevezetett szankciókat feloldották, és a vízummentességi megállapodás kapcsán is fontos bejelentés történt az elmúlt hetekben” – sorolta Deák Dániel.