„Orbán Viktor meghívása történelmi esemény”

Orbán Viktor Donald Trump meghívására részt vesz a közel-keleti békecsúcson, amely Sarm es-Sejkben kerül megrendezésre.

Magyar Nemzet
2025. 10. 13. 9:46
Orbán Vitor és Donald Trump Fotó: ZOLTAN FISCHER Forrás: HUNGARIAN PRIME MINISTER'S OFFIC
Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke meghívta Orbán Viktort a közel-keleti békecsúcsra, amelyet Egyiptomban rendeznek meg. A meghívás nemcsak diplomáciai gesztus, hanem egyértelmű jele annak is, hogy Magyarország külpolitikai súlya és Orbán Viktor nemzetközi tekintélye folyamatosan erősödik.

Orbán Viktor Donald Trump meghívására részt vesz a közel-keleti békecsúcson (Fotó: ZOLTAN FISCHER / X ACCOUNT OF HUNGARY'S PRIME MIN)
A meghívás jelentőségéről Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője beszélt lapunknak. Mint hangsúlyozta, Donald Trump és Orbán Viktor kapcsolata évek óta kiemelkedően jó, és ez a szövetség az elmúlt időszakban is töretlen maradt.

Orbán Viktor volt az első európai vezető, aki nyíltan kiállt Donald Trump mellett, még az első elnöki kampánya idején

 – emlékeztetett Deák Dániel. 

Azóta ez a barátság töretlen: európai vezetők közül a megválasztás után elsőként fogadta Donald Trump Orbán Viktort a birtokán, személyesen tárgyaltak, egyeztettek, és az elmúlt időszakban is ez a baráti viszonykapcsolat fennmaradt.

Az elemző szerint ez a szoros kapcsolat számos kézzelfogható előnnyel járt Magyarország számára.

Csak Trump megválasztása óta hét nagy amerikai beruházás érkezett Magyarországra, amelyek rengeteg munkahelyet és komoly gazdasági hasznot hoztak.

„Emellett a Pressman-féle adminisztráció idején bevezetett szankciókat feloldották, és a vízummentességi megállapodás kapcsán is fontos bejelentés történt az elmúlt hetekben” – sorolta Deák Dániel.

A szakértő rámutatott: „Ezek mind-mind pozitív fejlemények, és annak a része az, hogy a közel-keleti békecsúcsra is meghívják Magyarországot.”

Magyarország kis ország, de a nemzetközi politikában sokkal nagyobb súlyt képvisel, mint ami a méretéből fakadna. Ez annak a külpolitikának köszönhető, amely szerint mindenkivel jó kapcsolatot kell fenntartani – Oroszországgal, Kínával, Amerikával és Törökországgal is. Minden eszközzel a békét kell szolgálni

 – hangsúlyozta.

Deák Dániel szerint ez a hozzáállás nemcsak az orosz–ukrán háborúra, hanem a közel-keleti konfliktusra is igaz.

„Magyarország mind az arab országokkal, mind Izraellel jó viszonyt ápol. A külügyminiszter ezekkel az országokkal tárgyalt a diplomáciai kapcsolatok erősítéséről,” így nem meglepő, hogy hazánk helyet kapott a békecsúcson is:

Tehát nem véletlen, hogy Magyarország is helyet kap ezen a békecsúcson, ami egy kiemelt jelentőségű dolog, és Magyarország számára mindenképpen egy történelmi esemény

– fogalmazott Deák Dániel.

Borítókép: Orbán Vitor és Donald Trump (Fotó: AFP)

