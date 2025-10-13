Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke meghívta Orbán Viktort a közel-keleti békecsúcsra, amelyet Egyiptomban rendeznek meg. A meghívás nemcsak diplomáciai gesztus, hanem egyértelmű jele annak is, hogy Magyarország külpolitikai súlya és Orbán Viktor nemzetközi tekintélye folyamatosan erősödik.
„Orbán Viktor meghívása történelmi esemény”
Orbán Viktor Donald Trump meghívására részt vesz a közel-keleti békecsúcson, amely Sarm es-Sejkben kerül megrendezésre.
A meghívás jelentőségéről Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője beszélt lapunknak. Mint hangsúlyozta, Donald Trump és Orbán Viktor kapcsolata évek óta kiemelkedően jó, és ez a szövetség az elmúlt időszakban is töretlen maradt.
Orbán Viktor volt az első európai vezető, aki nyíltan kiállt Donald Trump mellett, még az első elnöki kampánya idején
– emlékeztetett Deák Dániel.
Azóta ez a barátság töretlen: európai vezetők közül a megválasztás után elsőként fogadta Donald Trump Orbán Viktort a birtokán, személyesen tárgyaltak, egyeztettek, és az elmúlt időszakban is ez a baráti viszonykapcsolat fennmaradt.
Az elemző szerint ez a szoros kapcsolat számos kézzelfogható előnnyel járt Magyarország számára.
Csak Trump megválasztása óta hét nagy amerikai beruházás érkezett Magyarországra, amelyek rengeteg munkahelyet és komoly gazdasági hasznot hoztak.
„Emellett a Pressman-féle adminisztráció idején bevezetett szankciókat feloldották, és a vízummentességi megállapodás kapcsán is fontos bejelentés történt az elmúlt hetekben” – sorolta Deák Dániel.
A szakértő rámutatott: „Ezek mind-mind pozitív fejlemények, és annak a része az, hogy a közel-keleti békecsúcsra is meghívják Magyarországot.”
Magyarország kis ország, de a nemzetközi politikában sokkal nagyobb súlyt képvisel, mint ami a méretéből fakadna. Ez annak a külpolitikának köszönhető, amely szerint mindenkivel jó kapcsolatot kell fenntartani – Oroszországgal, Kínával, Amerikával és Törökországgal is. Minden eszközzel a békét kell szolgálni
– hangsúlyozta.
Deák Dániel szerint ez a hozzáállás nemcsak az orosz–ukrán háborúra, hanem a közel-keleti konfliktusra is igaz.
„Magyarország mind az arab országokkal, mind Izraellel jó viszonyt ápol. A külügyminiszter ezekkel az országokkal tárgyalt a diplomáciai kapcsolatok erősítéséről,” így nem meglepő, hogy hazánk helyet kapott a békecsúcson is:
Tehát nem véletlen, hogy Magyarország is helyet kap ezen a békecsúcson, ami egy kiemelt jelentőségű dolog, és Magyarország számára mindenképpen egy történelmi esemény
– fogalmazott Deák Dániel.
Borítókép: Orbán Vitor és Donald Trump (Fotó: AFP)
