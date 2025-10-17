„Megtörtént az egyeztetés az orosz elnökkel. Az előkészületek gőzerővel zajlanak” – erről írt a közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök a reggeli rádiós interjúban azt mondta, hogy Európán kívül sok hely van, ahol meg lehet tartani egy ilyen békecsúcsot, de Európában Budapesten kívül nincs más ilyen hely. Hangsúlyozta, hogy a kontinensen Magyarország az egyetlen békepárti ország, amely az elmúlt három évben nyíltan, hangosan és cselekvő módon a béke pártján állt.

Orbán Viktor Putyinnal egyeztetett. Fotó: AFP