Orbán Viktor Putyinnal egyeztetett

Orbán Viktor a Kossuth rádióban elmondta, hogy tegnap este beszélt Donald Trump amerikai elnökkel telefonon. Ma délelőtt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is egyeztetett. A közösségi oldalán a miniszterelnök úgy fogalmazott: „Az előkészületek gőzerővel zajlanak!”

Magyar Nemzet
2025. 10. 17. 12:11
Orbán Viktor Putyinnal egyeztetett Forrás: AFP
„Megtörtént az egyeztetés az orosz elnökkel. Az előkészületek gőzerővel zajlanak” – erről írt a közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök a reggeli rádiós interjúban azt mondta, hogy Európán kívül sok hely van, ahol meg lehet tartani egy ilyen békecsúcsot, de Európában Budapesten kívül nincs más ilyen hely. Hangsúlyozta, hogy a kontinensen Magyarország az egyetlen békepárti ország, amely az elmúlt három évben nyíltan, hangosan és cselekvő módon a béke pártján állt. 

