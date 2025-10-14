„Lehet, hogy korábban az idő Oroszország oldalán állt, de most már Ukrajnának kedvez. Minden egyes euró, amit elveszünk Oroszországtól, olyan pénz, amit nem tud háborúra költeni” – fogalmazott Kallas.
Brüsszel megígérte, tovább fogja gyengíteni Oroszországot
Európa továbbra is fokozza a nyomást a Kremlre, és kimeríti az agresszor katonai gazdaságát – jelentette ki Kijevben Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője.
Hangsúlyozta, hogy az EU szankciói megfosztották Oroszországot több száz milliárd eurótól, amelyet a háború finanszírozására fordíthatott volna. Kallas hozzátette: Európa hamarosan új intézkedéseket vezet be, amelyek Oroszország energia-, pénzügyi- és kereskedelmi bevételeit célozzák meg.
Oroszország katonai gazdasága már most is gyenge. Tovább fogjuk gyengíteni. Az infláció meghaladja a 20 százalékot, a monetáris tartalékok kimerültek, a gazdasági növekedés pedig közel nulla
– mondta a brüsszeli háborúpárti politikus.
David Petraeus, az Egyesült Államok Központi Hírszerző Ügynökségének korábbi igazgatója korábban szintén úgy nyilatkozott, hogy most valódi esély nyílt Oroszország katonai gazdaságának felszámolására.
Az ukrán fegyveres erők orosz finomítók elleni támadásai példátlan üzemanyagválságot okoztak az orosz energiapiacon.
Borítókép: Kaja Kallas és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
