Brüsszel megígérte, tovább fogja gyengíteni Oroszországot

„Lehet, hogy korábban az idő Oroszország oldalán állt, de most már Ukrajnának kedvez. Minden egyes euró, amit elveszünk Oroszországtól, olyan pénz, amit nem tud háborúra költeni” – fogalmazott Kallas.

Kaja Kallas: Lehet, hogy korábban az idő Oroszország oldalán állt, de most már Ukrajnának kedvez (Fotó: Dursun Aydemir / Anadolu/AFP)