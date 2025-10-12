Ahogy a Magyar Nemzet korábban beszámolt róla, Koppenhágában gyűltek össze október elején az uniós állam- és kormányfők. A csúcstalálkozón az európai vezetők világossá tették: az ukrajnai konfliktusra adott válaszuk elsősorban nem diplomáciai jellegű, hanem az eszkaláció irányába mutat. Brüsszel a blokkot egyre mélyebb militarizáció és centralizáció felé tereli, olyan álláspontot képviselve, amely a konfliktus elhúzódását és kiterjedését kockáztatja. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy Magyarország nincs háborúban, és az ország érdekeit tartja szem előtt; célja a háború befejezése, az emberéletek védelme és a magyarok biztonságának garantálása.
Magyarország nem kér Brüsszel háborús terveiből
Orbán Viktor Koppenhágában, az uniós csúcstalálkozón kijelentette, hogy Magyarország az egyetlen ország, amely nyíltan ki akar maradni a háborúból. A miniszterelnök szerint Brüsszel háborús logikát követ, és az Európai Unió ahelyett, hogy a békét keresné, az eszkaláció irányába halad. Orbán hangsúlyozta: Magyarország nem küld katonát, pénzt vagy fegyvert Ukrajnába, hanem a békés rendezést támogatja. A kormányfő bejelentette, hogy aláírásgyűjtés indul Brüsszel háborús tervei ellen, mert – mint mondta – a magyar embereknek joguk van kimaradni ebből a konfliktusból.
Orbán Viktor Koppenhágában, az európai politikai csúcson adott elmondta, Magyarország az egyetlen, amely nyíltan ki akar maradni a háborúból.
Próbálom a béke felé terelgetni azokat, akik eléggé megvadult módon egy Ukrajna által megnyert, Oroszország ellen megnyert háborúról beszélnek
– szögezte le.
Orbán Viktor szerint Brüsszelnek háborús terve van
Orbán Viktor a csúcstalálkozó után kijelentette, Brüsszel háborús logikát követ, és azt hiszi, a háborút a fronton lehet megnyerni. A magyar miniszterelnök ezzel szemben hangsúlyozta: Magyarországnak nem háborús, hanem béketervre van szüksége, és ezt a szemléletet kell képviselni a nemzetközi politikában is. Kiemelte:
Magyarország nem akar katonákat, fegyvert vagy pénzt küldeni a háborúba, hanem tárgyalások útján, békés megoldásra törekszik.
További Külföld híreink
Orbán Viktor aláírásgyűjtést indított
Ahogy arról lapunk is beszámolt, szombat délelőtt a pesterzsébeti termelői piacon jelentette be Orbán Viktor, hogy a Fidesz elnöksége elfogadta a javaslatát, amelynek alapján aláírásgyűjtést indítanak Brüsszel háborús tervei ellen.
Van egy háborús terve Európának, amelynek része, hogy háborúba megyünk az oroszok ellen, és odaadunk az ukránoknak mindent, amire szükségük van. Ebből nekünk ki kell maradnunk
– emelte ki a miniszterelnök. Elmondta, minden olyan párt, amely Brüsszel-párti, az háborúpárti is egyben.
Orbán Viktor a közösségi oldalán hangsúlyozta: újra meg kell mutassuk, hogy a magyar emberek nem kérnek a háborúból.
Forró ősz elé nézünk. Európa egyre gyorsabban sodródik a háború felé. Pár hete Koppenhágában bemutatták Brüsszel háborús tervét: Európa fizet, az ukránok harcolnak, Oroszország pedig majd kimerül. Hogy ez mennyibe kerül és meddig tart majd, azt nem tudtuk meg. Stratégia helyett csak vágyálmokra futotta a brüsszelieknek
– írta a miniszterelnök a reggeli bejegyzésében. A kormányfő Dániában világossá tette: a magyarok ebből nem kérnek.
Azóta hadjáratot indítottak Magyarország ellen. A fegyvertár széles. Kémvádak, álhírbotrányok és jogi ügyeskedés. Megindultak ellenünk Brüsszelben, és megindították a hazai helytartóikat is
– hangsúlyozta a kormányfő.
Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
A mezőn és a folyón át menekülnek az ukránok a kényszersorozás elől + videó
A legtöbben nem tudnak elszökni az erőszakos toborzók karmai közül.
Lengyelország nemet mond a brüsszeli migránspaktumra
Tízezrek vonultak utcára Brüsszel tervei ellen tiltakozva.
Folyamatosan nő a keresztényellenes támadások száma Franciaországban
Hogyan lehet megőrizni a keresztény hagyományokat, mint a nyitott templomok, ha tovább nő a keresztényellenesség?
Összecsapások törtek ki az afganisztáni–pakisztáni határon
A tálib védelmi minisztérium vasárnap azt közölte, a támadás megtorlás volt Pakisztán Kabul elleni légicsapásáért.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
A mezőn és a folyón át menekülnek az ukránok a kényszersorozás elől + videó
A legtöbben nem tudnak elszökni az erőszakos toborzók karmai közül.
Lengyelország nemet mond a brüsszeli migránspaktumra
Tízezrek vonultak utcára Brüsszel tervei ellen tiltakozva.
Folyamatosan nő a keresztényellenes támadások száma Franciaországban
Hogyan lehet megőrizni a keresztény hagyományokat, mint a nyitott templomok, ha tovább nő a keresztényellenesség?
Összecsapások törtek ki az afganisztáni–pakisztáni határon
A tálib védelmi minisztérium vasárnap azt közölte, a támadás megtorlás volt Pakisztán Kabul elleni légicsapásáért.