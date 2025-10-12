Magyarország nem kér Brüsszel háborús terveiből

Orbán Viktor aláírásgyűjtést indított

Ahogy arról lapunk is beszámolt, szombat délelőtt a pesterzsébeti termelői piacon jelentette be Orbán Viktor, hogy a Fidesz elnöksége elfogadta a javaslatát, amelynek alapján aláírásgyűjtést indítanak Brüsszel háborús tervei ellen.

Van egy háborús terve Európának, amelynek része, hogy háborúba megyünk az oroszok ellen, és odaadunk az ukránoknak mindent, amire szükségük van. Ebből nekünk ki kell maradnunk

– emelte ki a miniszterelnök. Elmondta, minden olyan párt, amely Brüsszel-párti, az háborúpárti is egyben.

Fotó: Csudai Sándor

Orbán Viktor a közösségi oldalán hangsúlyozta: újra meg kell mutassuk, hogy a magyar emberek nem kérnek a háborúból.

Forró ősz elé nézünk. Európa egyre gyorsabban sodródik a háború felé. Pár hete Koppenhágában bemutatták Brüsszel háborús tervét: Európa fizet, az ukránok harcolnak, Oroszország pedig majd kimerül. Hogy ez mennyibe kerül és meddig tart majd, azt nem tudtuk meg. Stratégia helyett csak vágyálmokra futotta a brüsszelieknek

– írta a miniszterelnök a reggeli bejegyzésében. A kormányfő Dániában világossá tette: a magyarok ebből nem kérnek.

Azóta hadjáratot indítottak Magyarország ellen. A fegyvertár széles. Kémvádak, álhírbotrányok és jogi ügyeskedés. Megindultak ellenünk Brüsszelben, és megindították a hazai helytartóikat is

– hangsúlyozta a kormányfő.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: AFP)