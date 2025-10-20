Donald Trump amerikai elnök a Fox News Sunday Morning Futures című műsorában több világpolitikai kérdésről is részletesen beszélt. Az interjúban szó esett az iráni nukleáris program elleni támadásról, a Hamásszal kötött tűzszünetről, Gáza jövőjéről, Kína agresszív kereskedelmi politikájáról, valamint Oroszország és Ukrajna háborújáról is. Trump azt hangsúlyozta: célja, hogy tartós békét és gazdasági erőt hozzon vissza Amerikába.
Trump elárulta, hogy mi jöhet Ukrajnában
Donald Trump exkluzív interjút adott a Fox News műsorában – az Egyesült Államok elnöke a közel-keleti békéről, Kínáról, Oroszországról, az amerikai gazdasági fölényről beszélt, a közelgő budapesti békecsúccsal kapcsolatban pedig bizakodását fejezte ki.
„A legszebb katonai művelet” – Irán és a Közel-Kelet békéje
Trump az interjú elején részletesen beszélt az iráni nukleáris fegyverek megsemmisítéséről, amit „a legszebb katonai hadműveletnek” nevezett. Mint mondta, az amerikai B–2-es bombázók „harminchét órát repültek, beléptek Irán légterébe, lebombázták a célpontokat, és sértetlenül tértek vissza”.
Ez volt az, ami megtörte Iránt. Többé nem ők diktálnak. Nélkülünk nem jöhetett volna létre a mostani közel-keleti béke
– fogalmazott.
Az elnök szerint az Egyesült Államok és Izrael közös fellépése tette lehetővé, hogy olyan országok, mint Szaúd-Arábia, Katar és az Egyesült Arab Emírségek békében együttműködjenek. „Ezek az országok most végre fellélegezhetnek, és teszik, amit tenniük kell – fantasztikus partnereink lettek” – mondta.
„A Hamász nagyon erőszakos, de ha kell, lefegyverezzük őket”
Trump a Hamásszal kötött megállapodásról is beszélt, és elismerte, hogy a terrorszervezet „rendkívül erőszakos”, de szerinte van esély a békére.
„Megígérték, hogy leteszik a fegyvert.
Ha nem teszik meg, majd mi tesszük meg helyettük – akár közvetve, Izraellel együtt. De amerikai csapatokat nem küldünk a területre, nincs rá szükség
– jelentette ki.
Arra a kérdésre, hogy Gázát újraépítené-e, Trump úgy felelt:
„Én nem magánemberként, hanem békeépítőként képzelem el. Gáza romokban hever, de újra lehet építeni. Házakat építenénk, és a leggazdagabb országok fizetnék. Gáza lehetne a szabadság helye.”
„Putyin erős, de békét akarok Oroszország és Ukrajna között”
Az interjúban az ukrajnai háború is szóba került. Trump megerősítette, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Tomahawk-rakétákat kért tőle, de ő egyelőre elutasította:
Ukrajna kérte, de nekünk is szükségünk van ezekre a fegyverekre. Nem adhatjuk oda mindet. Nagyon jó voltam Zelenszkijhez, de nem kockáztathatom az Egyesült Államok biztonságát.
Trump a budapesti békecsúcs előtt realistán beszélt a várható béketárgyalásokról. Arra a kérdésre, hogy Vlagyimir Putyin hajlandó lenne-e békét kötni anélkül, hogy jelentős ukrán területeket kapna, egyértelmű választ adott:
„Nos, valamit elfoglalt. Úgy értem, harcoltak, és neki most sok területe van. Tudja, bizonyos területeket megnyert – ha úgy tetszik.”
Nem lesz könnyű, de meg fogjuk csinálni. Jó kapcsolatom van vele, mindig is az volt. Azt hiszem, meg tudjuk állítani ezt a háborút.
„Kína agresszív, ezért százszázalékos vámot vetünk ki rájuk”
Trump élesen bírálta Kína új kereskedelmi lépéseit, miután Peking bejelentette: 2025-től széles körű exportkorlátozásokat vezet be.
Kína rendkívül ellenséges levelet küldött a világnak. Ezért 2025. november 1-jétől százszázalékos vámot vetünk ki minden kínai termékre – a jelenlegi vámokon felül
– jelentette ki.
Hozzátette, bár Hszi Csin-pinggel „mindig jó kapcsolata” volt, Kína „évek óta kihasználja az Egyesült Államokat”.
„Erős ellenfél, és csak az erőt tiszteli. Ezért kell erősnek lennünk” – mondta.
„Az amerikai gazdaság a legnagyobb a világon”
Trump szerint az amerikai gazdaság soha nem volt ilyen erős.
„A vállalatok visszatérnek Amerikába. A gyógyszergyártás, a chipgyártás mind hazajön. A vámok kényszerítik őket, hogy itt termeljenek. Több mint húszezermilliárd dollárnyi befektetés érkezik – ilyen még soha nem történt a világtörténelemben” – hangsúlyozta.
„A béke a Közel-Keleten csak a kezdet”
Trump az interjú végén kijelentette, hogy a célja nem kevesebb, mint „tartós béke a Közel-Keleten”, majd hozzátette:
„Mindig is hallottam a kifejezést – »béke a Közel-Keleten«. Háromezer éve várunk rá. Most végre megtörténhet.”
Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)
