Rejtélyes plakátkampány Berlinben – németeket hívnak harcba Ukrajnába

Titokzatos kampány Charlottenburg-Wilmersdorfban

A plakátok és matricák szeptember közepén több helyen is felbukkantak Charlottenburg-Wilmersdorf kerületében. Többen, így Charlotte Hasselberg helybéli lakos is megörökítette azokat közösségi oldalakon. Hasselberg a Berliner Zeitungnak elmondta:

Először szeptember 19-én este láttam ezeket. Csak napokkal később távolították el őket, talán három-négy nap múlva.

A helyszínen a lap munkatársai már nem találtak plakátokat. Nem világos, ki távolította el őket, és azt sem tudni, kik állnak a kampány mögött.

Ukrajna: a Nemzetközi Légió és a jogi kérdések

A Nemzetközi Légiót 2022. február 27-én hozta létre Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, hogy külföldi önkénteseket toborozzon a háborúba. Több ezer önkéntes csatlakozott eddig, több mint 70 országból, különböző katonai tapasztalattal. A légió több hadosztályt foglal magában, és részt vett harcokban Kijevnél, Harkivnál vagy Bahmutnál.

A német jog szerint azonban ilyen típusú toborzás komoly büntetőjogi következményekkel járhat. A büntető törvénykönyv 109h. paragrafusa szerint bűncselekmény, ha egy német állampolgárt katonai szolgálatra toboroznak egy külföldi hatalom számára.

A büntetés akár öt év szabadságvesztés is lehet, kivéve, ha külön megállapodás van az érintett államok között – ilyen Ukrajna esetében nincs.