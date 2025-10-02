Ukrajna külföldön toboroz? A berlini plakátokon nagy betűkkel az áll: „Állj bosszút!” mellettük pedig fekete-fehér fényképek láthatóak német hadifoglyokról, láthatóan kimerült állapotban. A felhívás szerint csatlakozni kellene az úgynevezett ukrajnai Nemzetközi Légióhoz, amelyhez egy QR-kód vezet – az oldal az ukrán kormány hivatalos jelentkezési felülete, írja a Berliner Zeitung.
Rejtélyes plakátkampány Berlinben – németeket hívnak harcba Ukrajnába
Berlin egyik utcájában rejtélyes plakátok jelentek meg, amelyek a németeket a háborúba való részvételre buzdítják Ukrajnában. A plakátok megjelenése heves vitákat váltott ki, miközben a kampány eredetének kérdése egyelőre tisztázatlan.
Titokzatos kampány Charlottenburg-Wilmersdorfban
A plakátok és matricák szeptember közepén több helyen is felbukkantak Charlottenburg-Wilmersdorf kerületében. Többen, így Charlotte Hasselberg helybéli lakos is megörökítette azokat közösségi oldalakon. Hasselberg a Berliner Zeitungnak elmondta:
Először szeptember 19-én este láttam ezeket. Csak napokkal később távolították el őket, talán három-négy nap múlva.
A helyszínen a lap munkatársai már nem találtak plakátokat. Nem világos, ki távolította el őket, és azt sem tudni, kik állnak a kampány mögött.
Ukrajna: a Nemzetközi Légió és a jogi kérdések
A Nemzetközi Légiót 2022. február 27-én hozta létre Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, hogy külföldi önkénteseket toborozzon a háborúba. Több ezer önkéntes csatlakozott eddig, több mint 70 országból, különböző katonai tapasztalattal. A légió több hadosztályt foglal magában, és részt vett harcokban Kijevnél, Harkivnál vagy Bahmutnál.
A német jog szerint azonban ilyen típusú toborzás komoly büntetőjogi következményekkel járhat. A büntető törvénykönyv 109h. paragrafusa szerint bűncselekmény, ha egy német állampolgárt katonai szolgálatra toboroznak egy külföldi hatalom számára.
A büntetés akár öt év szabadságvesztés is lehet, kivéve, ha külön megállapodás van az érintett államok között – ilyen Ukrajna esetében nincs.
Vegyes reakciók és a bizonytalanság
A helyiek többsége elutasította a plakátok üzenetét. Charlotte Haselberg hangsúlyozta:
Semmi problémám nincs azzal, hogy kiálljunk Ukrajna mellett, és elutasítom Oroszország agresszióját. De nem tartom elfogadhatónak, hogy polgárainkat közvetlenül bevonulásra hívják egy idegen háborúba.
Korábban már előfordultak hasonló esetek Németországban, melyekért Kijev egyértelműen nem vállalta a felelősséget, és amit egyesek dezinformációs kampányként jellemeztek. Az aktuális plakátok ügyében a ukrán kormány még nem adott hivatalos nyilatkozatot.
Borítókép: Zelenszkij külföldön toboroz? (Forrás: Charlotte Haselberg)
