UkrajnaNémetországháborúplakátBerlinkampányorosz-ukrán háború

Rejtélyes plakátkampány Berlinben – németeket hívnak harcba Ukrajnába

Berlin egyik utcájában rejtélyes plakátok jelentek meg, amelyek a németeket a háborúba való részvételre buzdítják Ukrajnában. A plakátok megjelenése heves vitákat váltott ki, miközben a kampány eredetének kérdése egyelőre tisztázatlan.

Szabó István
Forrás: Berliner Zeitung2025. 10. 02. 13:49
Zelenszkij külföldön toboroz? (Forrás: Charlotte Haselberg)
Zelenszkij külföldön toboroz? (Forrás: Charlotte Haselberg)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ukrajna külföldön toboroz? A berlini plakátokon nagy betűkkel az áll: „Állj bosszút!” mellettük pedig fekete-fehér fényképek láthatóak német hadifoglyokról, láthatóan kimerült állapotban. A felhívás szerint csatlakozni kellene az úgynevezett ukrajnai Nemzetközi Légióhoz, amelyhez egy QR-kód vezet – az oldal az ukrán kormány hivatalos jelentkezési felülete, írja a Berliner Zeitung.

Ukrajna
Ukrajnába hívják a németeket (Forrás: Charlotte Haselberg)

Titokzatos kampány Charlottenburg-Wilmersdorfban

A plakátok és matricák szeptember közepén több helyen is felbukkantak Charlottenburg-Wilmersdorf kerületében. Többen, így Charlotte Hasselberg helybéli lakos is megörökítette azokat közösségi oldalakon. Hasselberg a Berliner Zeitungnak elmondta: 

Először szeptember 19-én este láttam ezeket. Csak napokkal később távolították el őket, talán három-négy nap múlva.

A helyszínen a lap munkatársai már nem találtak plakátokat. Nem világos, ki távolította el őket, és azt sem tudni, kik állnak a kampány mögött.

Ukrajna: a Nemzetközi Légió és a jogi kérdések

A Nemzetközi Légiót 2022. február 27-én hozta létre Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, hogy külföldi önkénteseket toborozzon a háborúba. Több ezer önkéntes csatlakozott eddig, több mint 70 országból, különböző katonai tapasztalattal. A légió több hadosztályt foglal magában, és részt vett harcokban Kijevnél, Harkivnál vagy Bahmutnál.

A német jog szerint azonban ilyen típusú toborzás komoly büntetőjogi következményekkel járhat. A büntető törvénykönyv 109h. paragrafusa szerint bűncselekmény, ha egy német állampolgárt katonai szolgálatra toboroznak egy külföldi hatalom számára.

A büntetés akár öt év szabadságvesztés is lehet, kivéve, ha külön megállapodás van az érintett államok között – ilyen Ukrajna esetében nincs.

Forrás: Charlotte Haselberg

Vegyes reakciók és a bizonytalanság

A helyiek többsége elutasította a plakátok üzenetét. Charlotte Haselberg hangsúlyozta: 

Semmi problémám nincs azzal, hogy kiálljunk Ukrajna mellett, és elutasítom Oroszország agresszióját. De nem tartom elfogadhatónak, hogy polgárainkat közvetlenül bevonulásra hívják egy idegen háborúba.

Korábban már előfordultak hasonló esetek Németországban, melyekért Kijev egyértelműen nem vállalta a felelősséget, és amit egyesek dezinformációs kampányként jellemeztek. Az aktuális plakátok ügyében a ukrán kormány még nem adott hivatalos nyilatkozatot.

Borítókép: Zelenszkij külföldön toboroz? (Forrás: Charlotte Haselberg) 

add-square Orosz–ukrán háború

Európa a vesztébe rohan

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekEurópai Parlament

Az Európai Bíróság is tehet nekünk egy szívességet!

Bayer Zsolt avatarja

Egyszerűen elképesztő, amit ezek megengednek maguknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu