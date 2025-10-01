  • Magyar Nemzet
  • Külföld
  • Ursula von der Leyen: Oroszország megpróbál megosztottságot és félelmet kelteni társadalmainkban
EU-csúcsUkrajnaUrsula von der Leyen

Ursula von der Leyen: Oroszország megpróbál megosztottságot és félelmet kelteni társadalmainkban

Újabb, felerészt dróngyártásra felhasználható négymilliárd eurós hitelt jelentett be Ukrajna részére Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen az Európai Unió koppenhágai informális csúcstalálkozóján adott részletes tájékoztatást szerdán.

Magyar Nemzet
2025. 10. 01. 20:29
Ursula von der Leyen Koppenhágában Fotó: THOMAS TRAASDAHL Forrás: Ritzau Scanpix
Mint mondta, az összegből kétmilliárd eurót pilóta nélküli repülőeszközök építésére szánnak. – Amennyiben mindannyian egyetértünk, hogy Ukrajna az első védvonalunk, akkor erősítenünk kell Ukrajna katonai támogatását – hangsúlyozta Ursula von der Leyen.

Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen
Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen 
Fotó: AFP

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az Európai Bizottság szerdán közölte, hogy folyósította Ukrajnának a világ hét legfejlettebb ipari országával (G7) közösen jóváhagyott mintegy 45 milliárd eurós pénzügyi hiteltámogatás kilencedik, négymilliárd eurós részletét. 

Urrsula von der Leyen Koppenhágában kijelentette:

Oroszország megpróbál megosztottságot és félelmet kelteni társadalmainkban. Ezt nem fogjuk hagyni.

A Dániában történt drónincidensekre kitérve hangsúlyozta, hogy a pilóta nélküli repülőeszközök eredetének kiderítése a dán hatóságok feladata. Ugyanakkor – mint fogalmazott – a légtérsértések között hasonlóság fedezhető fel, és ez a minta Oroszországból jön.

Az európai versenyképességről szólva Ursula von der Leyen hangsúlyozta, 

Európának ereje van, Európának hatalmas potenciálja van, de ezt ki kell aknáznunk.

Mint mondta, ez fontos témája a csúcstalálkozónak. 

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

