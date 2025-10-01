Ursula von der Leyen: Oroszország megpróbál megosztottságot és félelmet kelteni társadalmainkban

Mint mondta, az összegből kétmilliárd eurót pilóta nélküli repülőeszközök építésére szánnak. – Amennyiben mindannyian egyetértünk, hogy Ukrajna az első védvonalunk, akkor erősítenünk kell Ukrajna katonai támogatását – hangsúlyozta Ursula von der Leyen.

Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen

Fotó: AFP

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az Európai Bizottság szerdán közölte, hogy folyósította Ukrajnának a világ hét legfejlettebb ipari országával (G7) közösen jóváhagyott mintegy 45 milliárd eurós pénzügyi hiteltámogatás kilencedik, négymilliárd eurós részletét.