A Vatikán Magyarország szövetségese a béke ügyében

A Vatikán és Magyarország kulcsfontosságú partnerek a békepolitikában

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője az Origónak nyilatkozva emlékeztetett arra, hogy a Vatikán mindig is különleges szerepet töltött be a diplomácia világában.

A Vatikánnak és a pápának mindig nagyon nagy befolyása volt a diplomáciában és a világpolitikában. Az egyházi vezetői szerepen túl a pápa egy tekintélyes személyiség, aki rendszeresen államfőként és diplomataként is megjelenik a nemzetközi közéletben

– fogalmazott.

A politológus kiemelte, hogy az elmúlt években, amikor a magyar kormány békepárti álláspontja még egyedülállónak számított Európában, a Vatikán a miniszterelnök egyik legfontosabb szövetségesének bizonyult.

Emlékszünk rá, amikor Ferenc pápa gyakorlatilag az egyedüli támasza volt a magyar kormányfőnek ebben a kérdésben. Akkor Donald Trump már nem volt hivatalban, és Európában is teljesen egyedül képviselte ezt az álláspontot Orbán Viktor – a Vatikán és Ferenc pápa voltak a szövetségesei

– fogalmazott.

A mostani találkozó kiemelt jelentőséggel bír, mivel ez az első alkalom, hogy Orbán Viktor személyesen tárgyal XIV. Leó pápával.

Remélhető, hogy XIV. Leó pápa Ferenc pápához hasonlóan a miniszterelnök lelki és politikai támasza is lesz. Orbán Viktor számára a lelki feltöltődés is fontos szempont ezekben a találkozókban – a diplomáciai dimenzió mellett ez is komoly üzenet

– mondta el Deák.