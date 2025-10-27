Orbán Viktor hétfőn a Vatikánba látogatott, ezzel folytatva békemisszióját. A miniszterelnök legutóbb tavaly decemberben járt a városállamban, akkor még Ferenc pápával találkozott a béke ügyében. Mostani szentszéki látogatása ennek a diplomáciai és erkölcsi küldetésnek a folytatását jelenti – írja az Origo.
A Vatikán Magyarország szövetségese a béke ügyében
Orbán Viktor hétfőn a Vatikánban folytatta békemisszióját, ahol XIV. Leó pápával tárgyalt. Deák Dániel politológus az eseménnyel kapcsolatban elmondta: az elmúlt években, amikor a magyar kormány békepárti álláspontja még egyedülállónak számított Európában, a Vatikán a miniszterelnök egyik legfontosabb szövetségesének bizonyult.
Magyarország és a Vatikán a háború kitörése óta következetesen a béke előmozdításán munkálkodik, és kölcsönösen szövetségesként támogatják egymás törekvéseit. A magyar miniszterelnök az esemény kapcsán a közösségi médiában azt írta:
Arra kértem a Szentatyát, hogy támogassa Magyarország háborúellenes erőfeszítéseit.
A Vatikán és Magyarország kulcsfontosságú partnerek a békepolitikában
Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője az Origónak nyilatkozva emlékeztetett arra, hogy a Vatikán mindig is különleges szerepet töltött be a diplomácia világában.
A Vatikánnak és a pápának mindig nagyon nagy befolyása volt a diplomáciában és a világpolitikában. Az egyházi vezetői szerepen túl a pápa egy tekintélyes személyiség, aki rendszeresen államfőként és diplomataként is megjelenik a nemzetközi közéletben
– fogalmazott.
A politológus kiemelte, hogy az elmúlt években, amikor a magyar kormány békepárti álláspontja még egyedülállónak számított Európában, a Vatikán a miniszterelnök egyik legfontosabb szövetségesének bizonyult.
Emlékszünk rá, amikor Ferenc pápa gyakorlatilag az egyedüli támasza volt a magyar kormányfőnek ebben a kérdésben. Akkor Donald Trump már nem volt hivatalban, és Európában is teljesen egyedül képviselte ezt az álláspontot Orbán Viktor – a Vatikán és Ferenc pápa voltak a szövetségesei
– fogalmazott.
A mostani találkozó kiemelt jelentőséggel bír, mivel ez az első alkalom, hogy Orbán Viktor személyesen tárgyal XIV. Leó pápával.
Remélhető, hogy XIV. Leó pápa Ferenc pápához hasonlóan a miniszterelnök lelki és politikai támasza is lesz. Orbán Viktor számára a lelki feltöltődés is fontos szempont ezekben a találkozókban – a diplomáciai dimenzió mellett ez is komoly üzenet
– mondta el Deák.
A politológus azt is hangsúlyozta: a találozó diplomáciai szempontból is erős üzenet.
Ez a találkozó is azt bizonyítja, hogy minden ellenzéki állítással szemben a magyar miniszterelnök korántsem elszigetelt. Orbán Viktor az összes nagyhatalom vezetőjével jó kapcsolatot ápol: most éppen az olasz kormányfővel tárgyal, miközben Európa-szerte erősödnek a patrióta, nemzeti erők
– fogalmazott.
Boítókép: Orbán Viktor a Vatikánba látogatott (Fotó: AFP)
Szijjártó Péter: Megrendezésre került a valaha volt legnagyobb magyar–izraeli üzleti fórum
Magyarországon biztonságban van a zsidó közösség, és ez így is marad.
Orbán Viktor személyesen egyeztet Trumppal
A miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán számolt be a fejleményekről.
Migráns tinédzser gyilkolt Dublinban
Az áldozat egy ukrán menekült volt.
Amerikai nyomás alá került Németország – visszaüt a szankciós politika?
Most lobbiznak Washingtonnál.
