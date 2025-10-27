Orbán ViktorbékeVatikánpápa

A Vatikán Magyarország szövetségese a béke ügyében

Orbán Viktor hétfőn a Vatikánban folytatta békemisszióját, ahol XIV. Leó pápával tárgyalt. Deák Dániel politológus az eseménnyel kapcsolatban elmondta: az elmúlt években, amikor a magyar kormány békepárti álláspontja még egyedülállónak számított Európában, a Vatikán a miniszterelnök egyik legfontosabb szövetségesének bizonyult.

Magyar Nemzet
2025. 10. 27. 15:58
XIV. Leó pápa és Orbán Viktor magyar államfő Fotó: HANDOUT Forrás: VATICAN MEDIA
Orbán Viktor hétfőn a Vatikánba látogatott, ezzel folytatva békemisszióját. A miniszterelnök legutóbb tavaly decemberben járt a városállamban, akkor még Ferenc pápával találkozott a béke ügyében. Mostani szentszéki látogatása ennek a diplomáciai és erkölcsi küldetésnek a folytatását jelenti – írja az Origo.

Orbán Viktor a Vatikánba látogatott (Fotó: ISABELLA BONOTTO / ANADOLU)
Magyarország és a Vatikán a háború kitörése óta következetesen a béke előmozdításán munkálkodik, és kölcsönösen szövetségesként támogatják egymás törekvéseit. A magyar miniszterelnök az esemény kapcsán a közösségi médiában azt írta: 

 Arra kértem a Szentatyát, hogy támogassa Magyarország háborúellenes erőfeszítéseit.

A Vatikán és Magyarország kulcsfontosságú partnerek a békepolitikában 

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője az Origónak nyilatkozva emlékeztetett arra, hogy a Vatikán mindig is különleges szerepet töltött be a diplomácia világában.

A Vatikánnak és a pápának mindig nagyon nagy befolyása volt a diplomáciában és a világpolitikában. Az egyházi vezetői szerepen túl a pápa egy tekintélyes személyiség, aki rendszeresen államfőként és diplomataként is megjelenik a nemzetközi közéletben

– fogalmazott.

A politológus kiemelte, hogy az elmúlt években, amikor a magyar kormány békepárti álláspontja még egyedülállónak számított Európában, a Vatikán a miniszterelnök egyik legfontosabb szövetségesének bizonyult.

Emlékszünk rá, amikor Ferenc pápa gyakorlatilag az egyedüli támasza volt a magyar kormányfőnek ebben a kérdésben. Akkor Donald Trump már nem volt hivatalban, és Európában is teljesen egyedül képviselte ezt az álláspontot Orbán Viktor – a Vatikán és Ferenc pápa voltak a szövetségesei

– fogalmazott.

A mostani találkozó kiemelt jelentőséggel bír, mivel ez az első alkalom, hogy Orbán Viktor személyesen tárgyal XIV. Leó pápával.

Remélhető, hogy XIV. Leó pápa Ferenc pápához hasonlóan a miniszterelnök lelki és politikai támasza is lesz. Orbán Viktor számára a lelki feltöltődés is fontos szempont ezekben a találkozókban – a diplomáciai dimenzió mellett ez is komoly üzenet

– mondta el Deák.

A politológus azt is hangsúlyozta: a találozó diplomáciai szempontból is erős üzenet.

Ez a találkozó is azt bizonyítja, hogy minden ellenzéki állítással szemben a magyar miniszterelnök korántsem elszigetelt. Orbán Viktor az összes nagyhatalom vezetőjével jó kapcsolatot ápol: most éppen az olasz kormányfővel tárgyal, miközben Európa-szerte erősödnek a patrióta, nemzeti erők

– fogalmazott.

Boítókép: Orbán Viktor a Vatikánba látogatott (Fotó: AFP)

