A hírszerzéshez fordult az amerikai lépés után Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közösségi oldalán arról számolt be, hogy részletes hírszerzési jelentést vár az orosz olajcégeket érintő amerikai szankciók hatásáról.

Szabó István
Forrás: X2025. 10. 30. 10:14
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Európai Tanács brüsszeli ülésén, október 23-án Fotó: Serge Tenani Forrás: Hans Lucas/AFP
Zelenszkij bejegyzése szerint az eddigi adatok ígéretesek és jelentős hatásról tanúskodnak.

Zelenszkij
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP/Sergei Supinsky)

Várom a részletes hírszerzési jelentést az orosz olajtársaságokat sújtó amerikai szankciók hatásáról. Az előzetes adatok ígéretesek – a hatás jelentős. Minden megmaradt kiskaput le kell zárni. A világnak helyesen kell értelmeznie a helyzetet: Oroszországnak be kell fejeznie a háborút, különben véget kell vetni az orosz olajexportnak

– írta Zelenszkij.

Az ukrán elnök köszönetet mondott mindazoknak, akik – szavai szerint – hatékonyan és célzottan gyakorolnak nyomást Moszkvára, és azokat a lépéseket dicsérte, amelyek „valóban fájdalmasak Putyin rendszerének”.

Zelenszkij a szankciókban hisz

Zelenszkij ezzel ismét jelezte: Ukrajna a gazdasági nyomásgyakorlást a háború egyik kulcsfontosságú eszközének tekinti. A kijevi vezetés már korábban is azt hangoztatta, hogy a szankciók elmélyítése nélkül nem kényszeríthető ki az orosz visszavonulás. 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Európai Tanács brüsszeli ülésén, október 23-án (Fotó: Hans Lucas/AFP/Serge Tenani) 

