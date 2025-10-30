Zelenszkij bejegyzése szerint az eddigi adatok ígéretesek és jelentős hatásról tanúskodnak.
A hírszerzéshez fordult az amerikai lépés után Zelenszkij
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közösségi oldalán arról számolt be, hogy részletes hírszerzési jelentést vár az orosz olajcégeket érintő amerikai szankciók hatásáról.
Várom a részletes hírszerzési jelentést az orosz olajtársaságokat sújtó amerikai szankciók hatásáról. Az előzetes adatok ígéretesek – a hatás jelentős. Minden megmaradt kiskaput le kell zárni. A világnak helyesen kell értelmeznie a helyzetet: Oroszországnak be kell fejeznie a háborút, különben véget kell vetni az orosz olajexportnak
– írta Zelenszkij.
Az ukrán elnök köszönetet mondott mindazoknak, akik – szavai szerint – hatékonyan és célzottan gyakorolnak nyomást Moszkvára, és azokat a lépéseket dicsérte, amelyek „valóban fájdalmasak Putyin rendszerének”.
Zelenszkij a szankciókban hisz
Zelenszkij ezzel ismét jelezte: Ukrajna a gazdasági nyomásgyakorlást a háború egyik kulcsfontosságú eszközének tekinti. A kijevi vezetés már korábban is azt hangoztatta, hogy a szankciók elmélyítése nélkül nem kényszeríthető ki az orosz visszavonulás.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Európai Tanács brüsszeli ülésén, október 23-án (Fotó: Hans Lucas/AFP/Serge Tenani)
