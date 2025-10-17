Zelenszkij terve visszafelé sült el + videó

„Az ukrán elnök hónapokig azon dolgozott, hogy Donald Trump és Orbán Viktor közé éket verjen az orosz energia ügyében. Ez nem jött össze neki, sőt: Budapesten lesz a Trump–Putyin-csúcs, Orbán Viktor lesz a házigazda. Zelenszkij csapata most azt nyilatkozta, meglepte őket ez” – írta bejegyzésében Deák Dániel.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: Tetiana Dzhafarova / AFP)

Mutatjuk a posztot:

Megalázó. Zelenszkijt a reptéri alkalmazottak fogadták a reptéren a washingtoni találkozója előtt. Még a pilótáját is kiállította, hogy kezet foghasson valakivel. Az ukrán elnököt hideg zuhanyként érte az is, hogy végül Budapesten lesz a Trump–Putyin-béketalálkozó

– hallható az elemző által megosztott videóban.