Zelenszkij terve visszafelé sült el + videó

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője közösségi oldalán arról írt, hogy Zelenszkij hónapokig azon dolgozott, hogy éket verjen Trump és Orbán közé, de terve kudarcot vallott: Budapesten jön létre a Trump–Putyin-találkozó. Deák egy videót is megosztott, amelyen jól látszik, hogy az ukrán elnököt Washingtonban nem úgy fogadták, ahogy remélte.

Magyar Nemzet
2025. 10. 17. 16:47
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Forrás: AFP
„Az ukrán elnök hónapokig azon dolgozott, hogy Donald Trump és Orbán Viktor közé éket verjen az orosz energia ügyében. Ez nem jött össze neki, sőt: Budapesten lesz a Trump–Putyin-csúcs, Orbán Viktor lesz a házigazda. Zelenszkij csapata most azt nyilatkozta, meglepte őket ez” – írta bejegyzésében Deák Dániel.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: Tetiana Dzhafarova / AFP)

Mutatjuk a posztot:

Megalázó. Zelenszkijt a reptéri alkalmazottak fogadták a reptéren a washingtoni találkozója előtt. Még a pilótáját is kiállította, hogy kezet foghasson valakivel. Az ukrán elnököt hideg zuhanyként érte az is, hogy végül Budapesten lesz a Trump–Putyin-béketalálkozó

 – hallható az elemző által megosztott videóban.

Mint azt megírtuk, kérdésessé vált az amerikai Tomahawk cirkálórakéták átadása Kijev számára, miután Trump elnök bejelentette, hamarosan Budapesten találkozik Putyin orosz elnökkel. Elmaradt a hivatalos ceremónia a washingtoni reptéren Zelenszkij érkezésekor.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

Szőcs László
idezojelekBudapesti békecsúcs

Csúcs ez az érzés – de nem Brüsszelben

Szőcs László avatarja

Most rossz ellendrukkernek lenni: Trump és Putyin a fővárosunkban találkozhatnak majd.

