Az ukrajnai mozgósítás körüli feszültség újabb felvételen mutatkozik meg: az X közösségi platformon terjedő videó szerint egy odesszai asszony kétségbeesetten könyörög egy sorozónak, hogy engedjenek szabadon egy férfit, akit mozgósításra vittek el.
Videón, ahogy egy kétségbeesett odesszai asszony könyörög egy mozgósításra hurcolt férfiért
Az X közösségi oldalon egy újabb sokkoló videó látott napvilágot: a felvételen egy odesszai nő sírva próbálja meggyőzni a katonai toborzóközpont egyik emberét, hogy engedjék szabadon a mozgósításra elvitt férfit.
A nő állítása szerint a férfi a beteg édesanyját gondozza, aki nélküle nem tud élni.
További Külföld híreink
A felvételhez fűzött leírás alapján a tiszt hajthatatlan marad, arra hivatkozva, hogy egész Odesszára mozgósítási parancs vonatkozik.
További Külföld híreink
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Lavrov bejelentést tett az amerikai-orosz béketárgyalás kapcsán
Mindkét fél számára megfelelő a helyszínválasztás.
Első világháborús betegség jelent meg Ukrajnában
Az orvosok szerint az alapvető orvosi ellátás hiánya idézte elő a súlyos járványt.
Sky News: A magyar miniszterelnöknek sikerült meggyőznie az amerikai elnököt
A külföldi sajtó még mindig cikkez Orbán Viktor sikeréről.
EU-csúcsra készülnek Ukrajnában, a magyar vétó kijátszása lesz a főtéma
Brüsszel mindent megtesz, hogy megkerülje a magyar vétót, és gyorsítósávon juttassa az Unióba Ukrajnát.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Lavrov bejelentést tett az amerikai-orosz béketárgyalás kapcsán
Mindkét fél számára megfelelő a helyszínválasztás.
Első világháborús betegség jelent meg Ukrajnában
Az orvosok szerint az alapvető orvosi ellátás hiánya idézte elő a súlyos járványt.
Sky News: A magyar miniszterelnöknek sikerült meggyőznie az amerikai elnököt
A külföldi sajtó még mindig cikkez Orbán Viktor sikeréről.
EU-csúcsra készülnek Ukrajnában, a magyar vétó kijátszása lesz a főtéma
Brüsszel mindent megtesz, hogy megkerülje a magyar vétót, és gyorsítósávon juttassa az Unióba Ukrajnát.