Videón, ahogy egy kétségbeesett odesszai asszony könyörög egy mozgósításra hurcolt férfiért

Az X közösségi oldalon egy újabb sokkoló videó látott napvilágot: a felvételen egy odesszai nő sírva próbálja meggyőzni a katonai toborzóközpont egyik emberét, hogy engedjék szabadon a mozgósításra elvitt férfit.

Magyar Nemzet
2025. 11. 11. 15:50
Von der Leyen és Zelenszkij
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij Fotó: IDA MARIE ODGAARD Forrás: Ritzau Scanpix
Az ukrajnai mozgósítás körüli feszültség újabb felvételen mutatkozik meg: az X közösségi platformon terjedő videó szerint egy odesszai asszony kétségbeesetten könyörög egy sorozónak, hogy engedjenek szabadon egy férfit, akit mozgósításra vittek el.

Az ukrajnai mozgósítás: a kényszersorozók indulásra készen (Forrás: X)
A nő állítása szerint a férfi a beteg édesanyját gondozza, aki nélküle nem tud élni.

A felvételhez fűzött leírás alapján a tiszt hajthatatlan marad, arra hivatkozva, hogy egész Odesszára mozgósítási parancs vonatkozik. 

 

