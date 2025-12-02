CNNPutyinKreml (Moszkva)kazahtalálkozó

Megszelídült a Kreml falai között a CNN + videó

A Tűzfalcsoport által ismertetett eset szerint Fred Pleitgen, az amerikai liberális média egyik zászlóshajójának számító CNN vezető nemzetközi tudósítója szokatlanul derűlátó hangvételű beszámolót adott az orosz és a kazah elnök találkozójáról.

Magyar Nemzet
2025. 12. 02. 11:20
Vlagyimir Putyin orosz és Kaszim-Zsomart Tokajev kazah elnök Fotó: PAVEL BEDNYAKOV Forrás: POOL
A CNN mindössze ennyit közölt az eseményről: ritka engedéllyel bejutást kaptak a Kremlbe, ahol Pleitgen részt vehetett Vlagyimir Putyin és a kazah államfő találkozóján. A csatorna nézőit arra invitálta, hogy „kulisszák mögötti pillanatokat” láthassanak az orosz diplomácia működéséről – számolt be a Tűzfalcsoport.

A CNN is meghívást kapott Vlagyimir Putyin orosz elnök és Kaszim-Zsomart Tokajev kazah elnök találkozójára (Fotó: VYACHESLAV PROKOFYEV / POOL)
Feltűnő, hogy a tudósításból hiányoztak a Nyugaton megszokott minősítések: egyetlen szó sem hangzott el diktatúráról vagy háborús agresszorról.

Pleitgen a riportban így fogalmazott:

Ritka engedélyt kaptam, hogy beléphessek a Kremlbe Putyin és a kazah vezető találkozójára. Sajnos az operatőröm és a fotósom nem jöhetett be, így mindent magamnak kellett rögzítenem. Mikor bejutottam a nagy Kreml-palotába, láthatták, mennyire fényűző. Itt tartanak majd több megbeszélést és sajtóeseményt is. Egy kis sajtócsoporttal vagyunk jelen, hogy felvegyük Putyin és Kaszim–Zsomart Tokajev első kézfogását.

A tudósító ezután körbevezette a nézőt a helyszínen:
– megmutatta a díszőrséget,
– a hatalmas termet, ahol a találkozó zajlott,
– az orosz és kazah zászlókat,
– majd beszámolt róla, hogy a sajtónak a kordon mögött kellett várakoznia a delegációk érkezésére.

A riport végén Pleitgen így értékelte tapasztalatait: „Úgy gondolom, minden remekül ment. Készítettünk interjút Putyin szóvivőjével, részt vettünk a közös sajtótájékoztatón is. Örülök, hogy mindez sikerült. A Kreml sajtócsapata rengeteget segített, és természetesen a CNN valamennyi kollégája. Köszönöm!”

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz és Kaszim-Zsomart Tokajev kazah elnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

