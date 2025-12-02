Megszelídült a Kreml falai között a CNN + videó

A tudósító ezután körbevezette a nézőt a helyszínen:

– megmutatta a díszőrséget,

– a hatalmas termet, ahol a találkozó zajlott,

– az orosz és kazah zászlókat,

– majd beszámolt róla, hogy a sajtónak a kordon mögött kellett várakoznia a delegációk érkezésére.

A riport végén Pleitgen így értékelte tapasztalatait: „Úgy gondolom, minden remekül ment. Készítettünk interjút Putyin szóvivőjével, részt vettünk a közös sajtótájékoztatón is. Örülök, hogy mindez sikerült. A Kreml sajtócsapata rengeteget segített, és természetesen a CNN valamennyi kollégája. Köszönöm!”