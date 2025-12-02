A CNN mindössze ennyit közölt az eseményről: ritka engedéllyel bejutást kaptak a Kremlbe, ahol Pleitgen részt vehetett Vlagyimir Putyin és a kazah államfő találkozóján. A csatorna nézőit arra invitálta, hogy „kulisszák mögötti pillanatokat” láthassanak az orosz diplomácia működéséről – számolt be a Tűzfalcsoport.
Megszelídült a Kreml falai között a CNN + videó
A Tűzfalcsoport által ismertetett eset szerint Fred Pleitgen, az amerikai liberális média egyik zászlóshajójának számító CNN vezető nemzetközi tudósítója szokatlanul derűlátó hangvételű beszámolót adott az orosz és a kazah elnök találkozójáról.
Feltűnő, hogy a tudósításból hiányoztak a Nyugaton megszokott minősítések: egyetlen szó sem hangzott el diktatúráról vagy háborús agresszorról.
Pleitgen a riportban így fogalmazott:
Ritka engedélyt kaptam, hogy beléphessek a Kremlbe Putyin és a kazah vezető találkozójára. Sajnos az operatőröm és a fotósom nem jöhetett be, így mindent magamnak kellett rögzítenem. Mikor bejutottam a nagy Kreml-palotába, láthatták, mennyire fényűző. Itt tartanak majd több megbeszélést és sajtóeseményt is. Egy kis sajtócsoporttal vagyunk jelen, hogy felvegyük Putyin és Kaszim–Zsomart Tokajev első kézfogását.
A tudósító ezután körbevezette a nézőt a helyszínen:
– megmutatta a díszőrséget,
– a hatalmas termet, ahol a találkozó zajlott,
– az orosz és kazah zászlókat,
– majd beszámolt róla, hogy a sajtónak a kordon mögött kellett várakoznia a delegációk érkezésére.
A riport végén Pleitgen így értékelte tapasztalatait: „Úgy gondolom, minden remekül ment. Készítettünk interjút Putyin szóvivőjével, részt vettünk a közös sajtótájékoztatón is. Örülök, hogy mindez sikerült. A Kreml sajtócsapata rengeteget segített, és természetesen a CNN valamennyi kollégája. Köszönöm!”
Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz és Kaszim-Zsomart Tokajev kazah elnök (Fotó: AFP)
