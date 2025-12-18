Orbán Viktor: Sunnyog a Tisza

Súlyos dolog történt, miközben mi itt a magunk harcait vívjuk, aközben az Európai Parlamentben is komoly összecsapások vannak. Erről beszélt a legfrissebb videójában Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök közölte: tegnap tárgyalták azt a javaslatot, amely egyébként szerintem jogszerűtlen, de most ezt tegyük félre, azt a javaslatot, hogy megtiltják az orosz gáz és olaj használatát minden tagállam számára.

Ez azt jelenti Magyarország számára, hogy ha ez bekövetkezik, akkor a rezsit nem lehet védeni. Abban az esetben a családoknak a rezsiköltsége legalább két, de inkább háromszorosára fog nőni. Nagyon nagy csata volt, a mi Fidesz–KDNP-s képviselőink kiálltak Magyarország mellett, harcoltak Magyarországért, a többiek sajnos nem. A Tisza pedig egyenesen sunnyogott, tehát azt a megoldást választotta, hogy itt sem voltak

– húzta alá Orbán Viktor.

Borítókép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (jobbról a második) nyilatkozik a sajtó képviselőinek az uniós tagállamok csúcstalálkozója előtt Brüsszelben 2025. december 18-án. Jobbról Máté János, a Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkár (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)