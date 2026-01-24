Németországoktatásbevándorlás

Bevándorló diákok a német iskolákban: aggasztó statisztikák láttak napvilágot

A Németországba érkező nagyszámú bevándorló tartós hatással volt a társadalomra, és ez az oktatási rendszerre is vonatkozik. A bevándorló hátterű diákok aránya jelentősen megnőtt az iskolákban, 2019-ben az általános iskolákban tanuló diákok 26 százalékának volt bevándorló múltja; öt évvel később ez a szám három százalékponttal emelkedett – mutatják a Szövetségi Statisztikai Hivatal adatai.

Magyar Nemzet
2026. 01. 24.
Illusztráció Fotó: MARKUS SCHOLZ Forrás: DPA
A statisztikusok definíciója szerint egy személy bevándorló múlttal rendelkezik, ha ő maga vagy mindkét szülője 1950 után vándorolt ​​be Németországba – írja a Nius német hírportálra hivatkozva az Origo. Ha azokat a diákokat is beleszámítjuk, akiknek csak az egyik szülője vándorolt ​​be Németországba, a migráns hátterűek aránya 12 százalékponttal, 41 százalékra nő. Ennek megfelelően 2024-ben a németországi diákok 59 százaléka nem rendelkezett migráns háttérrel. A tanárok körében ez az arány 84 százalék volt.

A Németországba érkező nagyszámú bevándorló tartós hatással volt a társadalomra, és ez az oktatási rendszerre is vonatkozik
Fotó: AFP

Az iskola sikeres elvégzése kulcsfontosságú a migráns hátterű diákok integrációs kilátásai szempontjából. 

Az utóbbi években azonban jelentős romlás figyelhető meg. 2023-ban (frissebb adatok nem állnak rendelkezésre) a nem német diákok 14,4 százaléka végzettség nélkül hagyta el az iskolát. Ez kétszer annyi, mint 2015-ben, amikor megkezdődött a tömeges bevándorlás Németországba. 

Összehasonlításképpen, a német útlevéllel rendelkező diákoknak mindössze 3,1 százaléka hagyta el az általános iskolákat végzettség nélkül 2023-ban.

Az iskolai végzettség szintje is eltér a tanulói csoportok között. Míg a német állampolgárságú diákok körülbelül 37 százaléka érettségizett 2023-ban, ez az arány a német állampolgársággal nem rendelkező diákok esetében valamivel 13 százalék alatt volt.

Hasonló különbségek figyelhetők meg a szakképesítések terén is. 2024-ben a bevándorlók 43 százalékának nem volt szakképesítése. Valamivel kevesebb, mint 24 százalékuk végzett szakképzést. A helyzet jobb volt a migrációs háttérrel nem rendelkező foglalkoztatottak esetében. Közülük 11 százaléknak nem volt szakképesítése 2024-ben. 48 százalékuk elvégezte a szakképzést, és közel 26 százalékuk egyetemi vagy főiskolai végzettséggel rendelkezett.

A bevándorló hátterű diákok Ausztriában is nehézségeket tapasztalnak

Ausztriában mind több iskolás válik túlkorossá, vagyis legalább két évvel idősebb lesz a többieknél a saját osztályában. Az OECD tavaly decemberi „Oktatási pillanatkép” című tanulmánya szerint az általános iskolákban 2015-ben még 4,1 százalékot tett ki ez az arány, 2023-ban viszont már 5,8 százalékot. A középiskolák alsó tagozatában a mutató 6,5 százalékról 9,1 százalékra ugrott – írta meg korábban az Origo. 

A helyzetet súlyosbítja, hogy a túlkorosok között sok a migráns háttérrel rendelkező diák, a jelenség hátterében pedig elsősorban a bukás és a német nyelv hiányos ismerete áll. 

A Kurier beszámolója szerint az általános iskolákban a túlkorosok körülbelül fele, a középiskolák alsó tagozatában pedig harmaduk bukott tanuló. 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

