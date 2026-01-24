Bevándorló diákok a német iskolákban: aggasztó statisztikák láttak napvilágot

A statisztikusok definíciója szerint egy személy bevándorló múlttal rendelkezik, ha ő maga vagy mindkét szülője 1950 után vándorolt ​​be Németországba – írja a Nius német hírportálra hivatkozva az Origo. Ha azokat a diákokat is beleszámítjuk, akiknek csak az egyik szülője vándorolt ​​be Németországba, a migráns hátterűek aránya 12 százalékponttal, 41 százalékra nő. Ennek megfelelően 2024-ben a németországi diákok 59 százaléka nem rendelkezett migráns háttérrel. A tanárok körében ez az arány 84 százalék volt.

A Németországba érkező nagyszámú bevándorló tartós hatással volt a társadalomra, és ez az oktatási rendszerre is vonatkozik

Fotó: AFP

Az iskola sikeres elvégzése kulcsfontosságú a migráns hátterű diákok integrációs kilátásai szempontjából.

Az utóbbi években azonban jelentős romlás figyelhető meg. 2023-ban (frissebb adatok nem állnak rendelkezésre) a nem német diákok 14,4 százaléka végzettség nélkül hagyta el az iskolát. Ez kétszer annyi, mint 2015-ben, amikor megkezdődött a tömeges bevándorlás Németországba.

Összehasonlításképpen, a német útlevéllel rendelkező diákoknak mindössze 3,1 százaléka hagyta el az általános iskolákat végzettség nélkül 2023-ban.

Az iskolai végzettség szintje is eltér a tanulói csoportok között. Míg a német állampolgárságú diákok körülbelül 37 százaléka érettségizett 2023-ban, ez az arány a német állampolgársággal nem rendelkező diákok esetében valamivel 13 százalék alatt volt.