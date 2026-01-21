Dömötör CsabaFideszMercosur

Dömötör Csaba: Fontos időközi győzelem a gazdáknak

A Patrióták képviselője a közösségi oldalán osztotta meg az Európai Parlament szavazásának eredményét. Dömötör Csaba szerint fontos időközi győzelem, hogy az EP úgy döntött, az Európai Bíróság elé viszi a vitatott megállapodást.

Magyar Nemzet
2026. 01. 21. 13:34
Fotó: ROMEO BOETZLE Forrás: AFP
„Fontos időközi győzelem a gazdák számára a holnapi nagy szavazás előtt” – írta a közösségi oldalán a Patrióták képviselője. Dömötör Csaba egyúttal hangsúlyozta, hogy a Fidesz szavazatai nélkül nem ment volna át a javaslat arról, hogy a Mercosur-megállapodást a bíróság elé vigyék. 

Dömötör Csaba szerint fontos győzelem született a gazdák számára, akik ünnepeltek a szavazás láttán
Dömötör Csaba szerint fontos győzelem született a gazdáknak, akik ünnepeltek a szavazás láttán. Fotó: AFP

A Mercosur-megállapodás elleni tiltakozás fő motorja mindvégig a Patrióta-frakció volt. Az egészet a néppárti–baloldali nagykoalíció tolta ezerrel, Manfred Weber még tegnap is a megállapodás mellett érvelt

– írta Dömötör a bejegyzésében. 

Dömötör Csaba szerint ugyanakkor az igazság pillanata holnap jön el, hiszen akkor lesz majd az Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági indítványról szóló szavazás. Az indítvány azért született, mert az Európai Bizottság elnöke volt az, aki tető alá hozta a gazdáknak káros megállapodást.

 

Borítókép:Gazdák örülnek Strasbourgban az Európai Parlament szavazása után (Fotó: AFP)

