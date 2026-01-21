Dömötör Csaba: Fontos időközi győzelem a gazdáknak

„Fontos időközi győzelem a gazdák számára a holnapi nagy szavazás előtt” – írta a közösségi oldalán a Patrióták képviselője. Dömötör Csaba egyúttal hangsúlyozta, hogy a Fidesz szavazatai nélkül nem ment volna át a javaslat arról, hogy a Mercosur-megállapodást a bíróság elé vigyék.

Dömötör Csaba szerint fontos győzelem született a gazdáknak, akik ünnepeltek a szavazás láttán. Fotó: AFP

A Mercosur-megállapodás elleni tiltakozás fő motorja mindvégig a Patrióta-frakció volt. Az egészet a néppárti–baloldali nagykoalíció tolta ezerrel, Manfred Weber még tegnap is a megállapodás mellett érvelt

– írta Dömötör a bejegyzésében.