Dömötör Csaba: Fontos időközi győzelem a gazdáknak

„Fontos időközi győzelem a gazdák számára a holnapi nagy szavazás előtt” – írta a közösségi oldalán a Patrióták képviselője. Dömötör Csaba egyúttal hangsúlyozta, hogy a Fidesz szavazatai nélkül nem ment volna át a javaslat arról, hogy a Mercosur-megállapodást a bíróság elé vigyék.
A Mercosur-megállapodás elleni tiltakozás fő motorja mindvégig a Patrióta-frakció volt. Az egészet a néppárti–baloldali nagykoalíció tolta ezerrel, Manfred Weber még tegnap is a megállapodás mellett érvelt
– írta Dömötör a bejegyzésében.
