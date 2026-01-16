Dömötör Csaba: Titkos kasszákból ment a pénz Ukrajnába + videó

Dömötör Csaba rámutatott: a cseh kormányváltás után derült ki, hogy az előző vezetés óriási összegeket rejtett el a költségvetésben az Ukrajnának küldött fegyverszállítmányok finanszírozására, miközben a választók mindebből semmit sem láthattak.
Dömötör Csaba a videóban kifejtette:
Csehországban is nagy balhé van. Ott volt egy kormányváltás, és most már a Patrióta Babis a miniszterelnök, és kiderült, hogy az előző kormány 4500 milliárd forint értékben küldött fegyvereket, lőszert Ukrajnának.
