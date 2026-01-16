Dömötör Csaba: Titkos kasszákból ment a pénz Ukrajnába + videó

– Azért használom a kiderült kifejezést, mert ennek az összegnek a jelentős részét a katonai titkosszolgálati költségvetés mögé bújtatták, így a cseh állampolgárok nem is tudtak arról, hogy mire megy az adófizetői pénzük – magyarázta. Emlékeztetett:

Ugye az európai országok eddig elköltöttek több mint 73 ezermilliárd forintnak megfelelő összeget a háborúra. A kérdés az, hogy vajon ennek az összegnek mekkora része az, amiről nem is tudtak az európai adófizetők.

– Úgy látszik, hogy Csehországban is vannak olyanok, akik szerint a választásig nem nagyon kell beszélni a lényeges kérdésekről, amúgy meg mindent lehet – zárta gondolatait.