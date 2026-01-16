CsehországDömötör CsabaBabisUkrajna támogatásafegyverszállítmány

Dömötör Csaba: Titkos kasszákból ment a pénz Ukrajnába + videó

– Csehországban is áll a bál. Az előző kormány rejtett módon finanszírozta a fegyverküldést Ukrajnának. Vajon hány országban vannak még ilyen rejtett háborús kasszák? – tette fel a kérdést a Facebook-oldalán megosztott videójában Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője.

Magyar Nemzet
2026. 01. 16. 9:57
A cseh kormányváltás után derült ki, hogy az előző vezetés óriási összegeket küldött fegyverszállítmányok finanszírozására Forrás: AFP
Dömötör Csaba rámutatott: a cseh kormányváltás után derült ki, hogy az előző vezetés óriási összegeket rejtett el a költségvetésben az Ukrajnának küldött fegyverszállítmányok finanszírozására, miközben a választók mindebből semmit sem láthattak.

Dömötör Csaba leleplezte: titkos kasszákból ment a pénz Ukrajnába
Dömötör Csaba leleplezte: titkos kasszákból ment a pénz Ukrajnába. Fotó: MTI

Dömötör Csaba a videóban kifejtette: 

Csehországban is nagy balhé van. Ott volt egy kormányváltás, és most már a Patrióta Babis a miniszterelnök, és kiderült, hogy az előző kormány 4500 milliárd forint értékben küldött fegyvereket, lőszert Ukrajnának. 

– Azért használom a kiderült kifejezést, mert ennek az összegnek a jelentős részét a katonai titkosszolgálati költségvetés mögé bújtatták, így a cseh állampolgárok nem is tudtak arról, hogy mire megy az adófizetői pénzük – magyarázta. Emlékeztetett:

Ugye az európai országok eddig elköltöttek több mint 73 ezermilliárd forintnak megfelelő összeget a háborúra. A kérdés az, hogy vajon ennek az összegnek mekkora része az, amiről nem is tudtak az európai adófizetők. 

– Úgy látszik, hogy Csehországban is vannak olyanok, akik szerint a választásig nem nagyon kell beszélni a lényeges kérdésekről, amúgy meg mindent lehet – zárta gondolatait.

Dömötör Csaba: A Patrióta-frakció bizalmatlansági indítványt nyújt be Ursula von der Leyen ellen

Lapunk arról is beszámolt, hogy az Európai Parlament Patrióta-frakciója az EU–Mercosur kereskedelmi megállapodás miatt bizalmatlansági indítványt nyújt be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ellen – jelentette be Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője Brüsszelben szerdán. Dömötör Csaba szerint Ursula von der Leyen még azelőtt alá akarja írni a szerződést, hogy az Európai Parlament ehhez a jóváhagyását adná.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

