Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint az éjszaka folyamán a légvédelmi rendszerek 63 ukrán drónt (UAV-t) semmisítettek meg, illetve fogtak el Oroszország különböző régiói, valamint az Azovi-tenger térsége felett – írja az Origo.
Drónok tömegét semmisítette meg az orosz hadsereg
Az éjszaka folyamán folyamatosan működött a légvédelem: az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint összesen 63 ukrán drónt semmisítettek meg vagy fogtak el Oroszország több régiója felett.
Az elmúlt éjszaka folyamán, helyi idő szerint január 17-én 23 órától január 18-án 7 óráig a légvédelmi készenléti rendszerek összesen 63 ukrán, merev szárnyú pilóta nélküli repülőeszközt fogtak el és semmisítettek meg
– írja a TASZSZ.
További Külföld híreink
A minisztérium közlése szerint 23 UAV-t fogtak el a Belgorodi terület felett, 13-at a Brjanszki terület felett, 6-ot a Rosztovi terület felett, további 6-ot az Észak-Oszétia–Alánia Köztársaság felett, 4-et az Asztraháni terület felett, 4-et a Volgográdi terület felett, 2-t a Kurszki terület felett, 1-et a Voronyezsi terület felett, 1-et a Rjazanyi terület felett, 1-et a Sztavropoli terület felett, 1-et a Krími Köztársaság felett, valamint 1 UAV-t az Azovi-tenger vizei felett lőttek le.
Borítókép: Drón (Fotó: AFP)
Orbán Viktor politikájának elismerésre Donald Trump meghívása
Példátlan történelmi siker, hogy Magyarország alapítóként vehet részt a Béketanácsban – hangsúlyozta lapunknak Fekete Rajmund történész, Amerika-szakértő.
Üzentek Kallasnak: Ne igyon, mielőtt posztol
Kirill Dmitrijev, az orosz elnök különmegbízottja porig alázta az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét.
Történelmi jelentőségű meghívást kapott Orbán Viktor Donald Trumptól
Az amerikai elnök levélben hívta meg a gázai Béketanácsba a magyar miniszterelnököt.
Orbán Viktor: Ha Trump, akkor béke!
Trump elnök felkért, hogy csatlakozzunk a Béketanács munkájához, alapítóként. Elnök úr megtisztelő felkérését természetesen elfogadtuk – fogalmazott Orbán Viktor.
