Drónok tömegét semmisítette meg az orosz hadsereg

Az éjszaka folyamán folyamatosan működött a légvédelem: az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint összesen 63 ukrán drónt semmisítettek meg vagy fogtak el Oroszország több régiója felett.

2026. 01. 18. 15:54
Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint az éjszaka folyamán a légvédelmi rendszerek 63 ukrán drónt (UAV-t) semmisítettek meg, illetve fogtak el Oroszország különböző régiói, valamint az Azovi-tenger térsége felett – írja az Origo.

Az éjszaka folyamán a légvédelmi rendszerek 63 ukrán drónt (UAV-t) semmisítettek meg (Fotó: AFP)
Az elmúlt éjszaka folyamán, helyi idő szerint január 17-én 23 órától január 18-án 7 óráig a légvédelmi készenléti rendszerek összesen 63 ukrán, merev szárnyú pilóta nélküli repülőeszközt fogtak el és semmisítettek meg

 – írja a TASZSZ.

A minisztérium közlése szerint 23 UAV-t fogtak el a Belgorodi terület felett, 13-at a Brjanszki terület felett, 6-ot a Rosztovi terület felett, további 6-ot az Észak-Oszétia–Alánia Köztársaság felett, 4-et az Asztraháni terület felett, 4-et a Volgográdi terület felett, 2-t a Kurszki terület felett, 1-et a Voronyezsi terület felett, 1-et a Rjazanyi terület felett, 1-et a Sztavropoli terület felett, 1-et a Krími Köztársaság felett, valamint 1 UAV-t az Azovi-tenger vizei felett lőttek le.

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

