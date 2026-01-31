Összeomlott a drónvédelmi szerkezet a Mikolajiv–Herszon úton

A cikk kitér arra is, hogy Ukrajnában közben az energiarendszer működésével kapcsolatban is ellentmondásos nyilatkozatok hangzottak el. A Verhovna Rada energiaügyi bizottságának egyik tagja szerint egy esetleges helyreállítás akár 36 órát is igénybe vehet, miközben a kormányzati szervek tagadják, hogy a legutóbbi áramszünet kibertámadás következménye lett volna.