Összeomlott a drónvédelmi szerkezet a Mikolajiv–Herszon úton

A Herszon–Nyikolajev autópályán kialakított drónvédelmi rendszer egy nagyobb szakasza összeomlott, ami jelenleg nehezíti a közlekedést az érintett úton. A beszámoló szerint az eset nem katonai támadás következménye, hanem az összeszerelés és kivitelezés során elkövetett hibák vezettek a szerkezet meghibásodásához.
A történtekről az EADaily is beszámolt, hangsúlyozva, hogy az érintett útszakasz forgalma akadozik, miközben az ukrán hatóságok vizsgálják a felelősség kérdését. Hivatalos közlés egyelőre nem érkezett arról, mikorra állhat helyre a teljes funkcionalitás.
