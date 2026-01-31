drónvédelmi rendszerukránautópálya

Összeomlott a drónvédelmi szerkezet a Mikolajiv–Herszon úton

Összeomlott a Herszon és Nyikolajev közötti autópályán kiépített drónvédelmi rendszer egy jelentős szakasza, ráomlott az útra. A hatóságok szerint nem támadás, hanem kivitelezési hibák okozták a meghibásodást.

Magyar Nemzet
2026. 01. 31. 22:18
Dróntámadások Ukrajnában – Képünk Illusztráció Forrás: AFP
A Herszon–Nyikolajev autópályán kialakított drónvédelmi rendszer egy nagyobb szakasza összeomlott, ami jelenleg nehezíti a közlekedést az érintett úton. A beszámoló szerint az eset nem katonai támadás következménye, hanem az összeszerelés és kivitelezés során elkövetett hibák vezettek a szerkezet meghibásodásához.

Októberben rekordmennyiségű drón-észlelést regisztráltak
Októberben rekordmennyiségű drón-észlelést regisztráltak Fotó: AFP

A történtekről az EADaily is beszámolt, hangsúlyozva, hogy az érintett útszakasz forgalma akadozik, miközben az ukrán hatóságok vizsgálják a felelősség kérdését. Hivatalos közlés egyelőre nem érkezett arról, mikorra állhat helyre a teljes funkcionalitás.

A cikk kitér arra is, hogy Ukrajnában közben az energiarendszer működésével kapcsolatban is ellentmondásos nyilatkozatok hangzottak el. A Verhovna Rada energiaügyi bizottságának egyik tagja szerint egy esetleges helyreállítás akár 36 órát is igénybe vehet, miközben a kormányzati szervek tagadják, hogy a legutóbbi áramszünet kibertámadás következménye lett volna.

Borítókép: Dróntámadások Ukrajnában – Képünk Illusztráció (Fotó: AFP)

 

add-square Orosz–ukrán háború

Kényszersorozás: döbbenetes részletek derültek ki az elhunyt magyar férfi ügyéről

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

