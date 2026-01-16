Grönlandért a játszma folytatódik, Zelenszkij Davosban, Venezuela átalakul, Olaszországban migrációs szigorítások jönnek

Grönlandért folyó játszma: az ásványkincsektől a NATO jövőjéig

Grönland hatalmas ásványkincs- és ritkaföldfém-készletei és kiemelt stratégiai fekvése miatt évtizedek óta a nagyhatalmi versengés egyik csendes frontvonala volt. Az elmúlt hetekben azonban új szakaszába lépett a konfliktus: az Egyesült Államok immár nyíltan igényt formál a világ legnagyobb szigetére, ami alapjaiban rengetheti meg a transzatlanti szövetségi rendszert.

Az Egyesült Államok konzulátusa Nuukban, Grönlandon Fotó: AFP

Grönland gazdasági és geopolitikai jelentősége messze túlmutat lakosságának méretén. A sziget területén található ásványkincsek és ritkaföldfémek kulcsszerepet játszhatnak a jövő technológiai és hadiipari fejlesztéseiben, miközben földrajzi elhelyezkedése miatt meghatározó a sarkvidéki térség katonai ellenőrzésében is.

Nem véletlen, hogy a nagyhatalmak – elsősorban az Egyesült Államok, Kína és Oroszország – egyre fokozódó figyelemmel fordulnak a térség felé.

A grönlandi belpolitika mindeközben sajátos irányt vett: a helyi társadalomban évek óta erősödnek a Dániától való függetlenedést sürgető hangok. Egy esetleges elszakadás esetén az Európai Unió uniós tagsággal kecsegtetné az új államot, ami Brüsszel számára geopolitikai sikert jelenthetne. Washington azonban másként látja a helyzetet: az Egyesült Államok intenzív tárgyalásokat folytat Grönland megszerzése érdekében, és amerikai nyilatkozatok alapján egy katonai opció lehetőségét sem zárják ki teljes mértékben.