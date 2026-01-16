GrönlandVenezuelaEgyesült ÁllamokZelenszkijTrump

Grönlandért a játszma folytatódik, Zelenszkij Davosban, Venezuela átalakul, Olaszországban migrációs szigorítások jönnek

Az Egyesült Államok újra bejelentette igényét Grönland szigetére, ami próbára teszi a transzatlanti szövetségi rendszert. Zelenszkij Davosban próbálja meggyőzni Trumpot miközben az idő nem Ukrajnának dolgozik. Venezuela fordulóponthoz érkezett, olajipari reformok következnek az országban.

Magyar Nemzet
2026. 01. 16. 23:59
Donald Trump az Egyesült Államok elnöke Forrás: AFP
Grönlandért folyó játszma: az ásványkincsektől a NATO jövőjéig

Grönland hatalmas ásványkincs- és ritkaföldfém-készletei és kiemelt stratégiai fekvése miatt évtizedek óta a nagyhatalmi versengés egyik csendes frontvonala volt. Az elmúlt hetekben azonban új szakaszába lépett a konfliktus: az Egyesült Államok immár nyíltan igényt formál a világ legnagyobb szigetére, ami alapjaiban rengetheti meg a transzatlanti szövetségi rendszert.

Az Egyesült Államok konzulátusa Nuukban, Grönlandon
Az Egyesült Államok konzulátusa Nuukban, Grönlandon Fotó: AFP

Grönland gazdasági és geopolitikai jelentősége messze túlmutat lakosságának méretén. A sziget területén található ásványkincsek és ritkaföldfémek kulcsszerepet játszhatnak a jövő technológiai és hadiipari fejlesztéseiben, miközben földrajzi elhelyezkedése miatt meghatározó a sarkvidéki térség katonai ellenőrzésében is. 

Nem véletlen, hogy a nagyhatalmak – elsősorban az Egyesült Államok, Kína és Oroszország – egyre fokozódó figyelemmel fordulnak a térség felé.

A grönlandi belpolitika mindeközben sajátos irányt vett: a helyi társadalomban évek óta erősödnek a Dániától való függetlenedést sürgető hangok. Egy esetleges elszakadás esetén az Európai Unió uniós tagsággal kecsegtetné az új államot, ami Brüsszel számára geopolitikai sikert jelenthetne. Washington azonban másként látja a helyzetet: az Egyesült Államok intenzív tárgyalásokat folytat Grönland megszerzése érdekében, és amerikai nyilatkozatok alapján egy katonai opció lehetőségét sem zárják ki teljes mértékben.

Egyre több elemző figyelmeztet arra, hogy még ha nem is kerül sor fegyveres összecsapásra az euroatlanti térség két pillére között, az Egyesült Államok által végrehajtott grönlandi annexió súlyos következményekkel járhat. Többek szerint egy ilyen lépés akár a NATO végét is jelentheti, hiszen alapjaiban kérdőjelezné meg a szövetségen belüli bizalmat és az európai tagállamok biztonságpolitikai mozgásterét.

Zelenszkij Davosban próbálja meggyőzni Trumpot

Az ukrán elnök bejelentette, hogy delegációja az Egyesült Államokba utazik a biztonsági garanciákról és a háború utáni több száz milliárdos újjáépítési csomagról folytatandó tárgyalásokra. Zelenszkij reményei szerint a dokumentumokat a jövő heti davosi Világgazdasági Fórumon alá is írhatják. Az idő nem az ukránoknak dolgozik, a háború húzódik, a lakosság pedig lassan megfagy áram és fűtés nélkül az országban.

Zelenszkij több száz milliárd dollárt kérne Amerikától..
Zelenszkij több száz milliárd dollárt kérne Amerikától. Fotó: AFP

Donald Trump amerikai elnök korábban úgy nyilatkozott, hogy a Világgazdasági Fórumon találkozhat Zelenszkijjel.

Zelenszkij elmondta, hogy Ukrajna befejezte a dokumentumokon végzett rá eső munkát, amelyek egy „jóléti csomagot” vázolnak fel, amelynek célja források felszabadítása Ukrajna költséges háború utáni helyreállításához, valamint az Egyesült Államok biztonsági garanciáit, amelyek egy jövőbeni orosz támadás megakadályozását szolgálnák. Ukrán tisztviselők szerint az országnak nyolcszázmilliárd dollárra lesz szüksége a háború utáni újjáépítéshez.

Venezuela hatalmas változások előtt állhat

John Ratcliffe, a CIA igazgatója kétórás tárgyalást folytatott Caracasban Venezuela ideiglenes elnökével. Később Delcy Rodríguez évértékelő beszédében olajipari reformokat jelentett be az Egyesült Államok közreműködésével. Donald Trump eközben Maria Corina Machadót fogadta.

Az új amerikai-venezuelai kapcsolatokat ünneplő tömeg
Az új amerikai-venezuelai kapcsolatokat ünneplő tömeg. Fotó: AFP

A találkozóra ugyanazon a napon került sor, amikor Rodríguez ideiglenes elnökként megtartotta első évértékelő beszédét, amelyben az olajipar reformját jelentette be a nagyobb külföldi befektetések engedélyezése érdekében

 – ezzel szakítva Maduro politikájával. A nemzethez intézett beszédében Rodríguez kijelentette, nem fél az Egyesült Államokkal „diplomáciai úton, politikai párbeszéden keresztül” szembenézni, hozzátéve, hogy Venezuelának meg kell védenie „méltóságát és becsületét”.

Migrációs szigorítások jönnek Olaszországban

További biztonsági és migrációs szigorítások bevezetésére készül a Giorgia Meloni vezette jobbközép kormány Olaszországban. A nagyvárosok közbiztonságának helyreállítása komoly kihívást jelent a dél-európai ország számára. A területén élő migránsok és a kiskorúakból álló bűnbandák komoly problémát jelentenek a közrend szempontjából.

Illusztráció
Illusztráció Fotó: AFP

Matteo Piantedosi olasz belügyminiszter bejelentése szerint elkészült az úgynevezett biztonsági és migrációs csomag, amelyet a minisztertanács várhatóan még a hónap vége előtt jóváhagy. Bár a közbiztonság javítása érdekében korábban már történtek érdemi lépések, a helyzet továbbra is aggasztó, ami újabb korlátozó intézkedéseket tesz szükségessé. 

Az új csomag elsődleges célja a büntetett előéletű, a közrendre veszélyt jelentő bevándorlók kitoloncolásának felgyorsítása. A tervek között szerepel öt új kitoloncolási központ létesítése az ország területén lévő, a közbiztonságra veszélyes személyek elhelyezésére. 

A kormány határozott fellépést tervez az utcai erőszak visszaszorítására is, és szigorúbb szankciókkal sújtják a fiatal bevándorlókból álló bűnözői csoportokat, az úgynevezett „baby gangeket”. Emellett zéró toleranciát hirdetnek a késeléses bűncselekményekkel szemben, szigorítva a szúrófegyverek birtoklásáért kiszabható büntetéseket. 

Borítókép: Donald Trump az Egyesült Államok elnöke (Fotó: AFP)

