Viccnek nevezte az olasz kormány a grönlandi csapattelepítést + videó

Olaszország elutasította azokat az európai kezdeményezéseket, amelyek katonai jelenléttel próbálnák ellensúlyozni az Egyesült Államok grönlandi terveit. Az olasz kormány álláspontja szerint az ilyen jellegű lépések nem erősítik, hanem inkább gyengítik az európai egységet. A védelmi miniszter szerint száz, kétszáz vagy háromszáz katona bevetése stratégiai szempontból értelmezhetetlen, és inkább „viccnek hat”.

Magyar Nemzet
2026. 01. 21. 1:02
Viccnek nevezte az olasz kormány a grönlandi csapattelepítést Forrás: AFP
Olaszország nem küld katonákat Grönlandra, és ezzel szembement több európai ország elképzelésével. Mint ismert, egyes államok kisebb létszámú, jelképes katonai missziókkal kívánnak megjelenni a stratégiai jelentőségű térségben, Róma azonban elutasítja ezt az irányt. Az olasz kormány szerint az ilyen akciók katonailag nem indokoltak, politikai szempontból pedig kockázatosak– írja a Brussels Signal forrásaira hivatkozva az Origo.

Olaszország nem küld katonákat Grönlandra, és ezzel szembement több európai ország elképzelésével Fotó: AFP

Olaszország szerint zsákutca a grönlandi csapatküldés

A kijelentés azután hangzott el, hogy Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök január 18-én telefonon tárgyalt. Az egyeztetés során Meloni világossá tette: 

Olaszország nem kíván automatikusan igazodni az európai fővárosok egy részének lépéseihez.

Róma inkább közvetítőszerepre törekszik Washington és Európa között, különösen azt követően, hogy az Egyesült Államok vámintézkedések lehetőségét vetette fel a grönlandi terveit ellenző országokkal szemben. Az olasz álláspontot Guido Crosetto védelmi miniszter is megerősítette. Szerinte katonai szempontból nehezen indokolható, milyen célt szolgálna néhány száz fős kontingensek bevetése egy ilyen térségben. Úgy fogalmazott, hogy

száz, kétszáz vagy háromszáz katona bevetése stratégiai szempontból értelmezhetetlen, és inkább »viccnek hat«, mint komoly biztonságpolitikai lépésnek.

Crosetto kijelentése azt követően hangzott el, hogy Németország bejelentette: Dánia meghívására 13 fegyveres egységet küld felderítő jellegű misszióra Nuukba, Grönland fővárosába. Ezeket az egységeket azonban rövid időn belül visszavonták. Dánia ugyanakkor megerősítette katonai jelenlétét a szigeten, és Franciaország is csapatokat vezényelt Nuukba. A tervek szerint további országok – köztük Hollandia, Kanada, Svédország, az Egyesült Királyság és Norvégia – is bekapcsolódhatnak.

Olaszország nem kíván automatikusan igazodni az európai fővárosok egy részének lépéseihez Fotó: AFP

Trump január 18-án bejelentette: az Egyesült Államok tízszázalékos vámot vet ki azon országokra, amelyek ellenzik Washington grönlandi elképzeléseit. 

Az amerikai elnök arra is figyelmeztetett, hogy 2026. június 1-jétől a vám mértéke akár 25 százalékra is emelkedhet. 

Olaszország ezzel szemben az egységet és az intézményes keretek betartását hangsúlyozza. Crosetto szerint Róma érdeke az, hogy a nyugati világ egységes maradjon, és minden lépés a NATO és az ENSZ keretein belül történjen. 

Giorgia Meloni szerint az északi-sarkvidéki biztonság kérdését csak összehangolt, kollektív fellépéssel kell kezelni. 

Az olasz miniszterelnök ezzel is megerősítette kormánya álláspontját a grönlandi katonai jelenlétről. Meloni hangsúlyozta: az európai lépések nem irányulnak az Egyesült Államok ellen. Az olasz kormányfő szerint az elsődleges cél az eszkaláció elkerülése, és közlése szerint Trump nyitottságot mutatott az álláspontok tisztázására – jelentette az UNN a Bildre hivatkozva. 

Borítókép: Giorgia Meloni és Donald Trump (Fotó: AFP)

