Viccnek nevezte az olasz kormány a grönlandi csapattelepítést + videó

Olaszország nem küld katonákat Grönlandra, és ezzel szembement több európai ország elképzelésével. Mint ismert, egyes államok kisebb létszámú, jelképes katonai missziókkal kívánnak megjelenni a stratégiai jelentőségű térségben, Róma azonban elutasítja ezt az irányt. Az olasz kormány szerint az ilyen akciók katonailag nem indokoltak, politikai szempontból pedig kockázatosak– írja a Brussels Signal forrásaira hivatkozva az Origo.

Olaszország nem küld katonákat Grönlandra, és ezzel szembement több európai ország elképzelésével Fotó: AFP

Olaszország szerint zsákutca a grönlandi csapatküldés

A kijelentés azután hangzott el, hogy Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök január 18-én telefonon tárgyalt. Az egyeztetés során Meloni világossá tette:

Olaszország nem kíván automatikusan igazodni az európai fővárosok egy részének lépéseihez.

Róma inkább közvetítőszerepre törekszik Washington és Európa között, különösen azt követően, hogy az Egyesült Államok vámintézkedések lehetőségét vetette fel a grönlandi terveit ellenző országokkal szemben. Az olasz álláspontot Guido Crosetto védelmi miniszter is megerősítette. Szerinte katonai szempontból nehezen indokolható, milyen célt szolgálna néhány száz fős kontingensek bevetése egy ilyen térségben. Úgy fogalmazott, hogy