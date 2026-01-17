Irán lángokban, az ukránok fagyhalál közelében, miközben egyre feszültebb a helyzet Grönland körül – heti összefoglaló

Irán fenyeget, de közben békülne is

Iránban leállították az internetszolgálatatást, és több száz tüntető haláláról, valamint több ezer ember letartóztatásáról érkeztek hírek. A mostani tiltakozások az 1979-es iszlám forradalom óta a legnagyobb tüntetéshullámmá nőtték ki magukat az országban.

Abbász Aragcsi: Irán készen áll a háborúra, ugyanakkor nyitott a párbeszédre Fotó: AFP

Irán hétfőn közölte, hogy nyitva tartja a kommunikációs csatornákat az Egyesült Államokkal, miközben Donald Trump elnök a tüntetések halálos leverésére adható válaszlépéseket mérlegelte. Trump vasárnap azt mondta, hogy az Egyesült Államok találkozhat iráni tisztségviselőkkel, és hogy kapcsolatban áll az ellenzékkel, miközben fokozta a nyomást az iszlám köztársaság vezetőire, amikor kijelentette, hogy a tüntetők elleni erőszakra válaszul akár katonai lépésre is sor kerülhet.