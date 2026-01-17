IránAfDMercosurGrönlandTrump

Irán lángokban, az ukránok fagyhalál közelében, miközben egyre feszültebb a helyzet Grönland körül – heti összefoglaló

Iránt tüntetéshullám rázza meg, különösen Teheránban. A halottak száma egyre nő, miközben az Egyesült Államok beavatkozással fenyegeti az ország vezetését. Az amerikai–dán találkozó nem oldotta fel a Grönland kapcsán kialakult feszültségeket. A sziget jövője egyelőre kérdéses marad. Hatalmas tüntetést szerveztek a francia gazdák Párizsban, tiltakozva Brüsszel Mercosur-megállapodása ellen. Donald Trump szerint Zelenszkij blokkolja a békét.

Sipos Péter
2026. 01. 17. 4:06
Teheráni tüntető tömeg
Teheráni tüntető tömeg Forrás: Teheráni tüntető tömeg
Irán fenyeget, de közben békülne is

Iránban leállították az internetszolgálatatást, és több száz tüntető haláláról, valamint több ezer ember letartóztatásáról érkeztek hírek. A mostani tiltakozások az 1979-es iszlám forradalom óta a legnagyobb tüntetéshullámmá nőtték ki magukat az országban.

Abbasz Aragcsi: Irán készen áll a háborúra, ugyanakkor nyitott a párbeszédre
Abbász Aragcsi: Irán készen áll a háborúra, ugyanakkor nyitott a párbeszédre Fotó: AFP

Irán hétfőn közölte, hogy nyitva tartja a kommunikációs csatornákat az Egyesült Államokkal, miközben Donald Trump elnök a tüntetések halálos leverésére adható válaszlépéseket mérlegelte. Trump vasárnap azt mondta, hogy az Egyesült Államok találkozhat iráni tisztségviselőkkel, és hogy kapcsolatban áll az ellenzékkel, miközben fokozta a nyomást az iszlám köztársaság vezetőire, amikor kijelentette, hogy a tüntetők elleni erőszakra válaszul akár katonai lépésre is sor kerülhet.

Vészjósló forgatókönyvek láttak napvilágot Grönland jövőjéről

Alapvető nézetkülönbségek maradtak fenn az Egyesült Államok és Dánia között Grönland ügyében a washingtoni válságtalálkozó után. Bár a legrosszabb – egy azonnali amerikai lépés – egyelőre elmaradt, a feszültség nem oldódott: a felek mindössze egy közös munkacsoport felállításában állapodtak meg. Milyen forgatókönyvek képzelhetők el a világ legnagyobb szigetének jövőjéről?

Mette Frederiksen dán miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök
Mette Frederiksen dán miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök Fotó: AFP

Trump különmegbízottat nevezett ki a szigetre, aki közvetlen tárgyalásokat sürgetett a grönlandiakkal.

Jens Frederik Nielsen miniszterelnök egyértelműen fogalmazott:

Ha most kell döntenünk, Dániát, a NATO-t és az Európai Uniót választjuk.

 

A francia gazdák lázadnak Brüsszel ellen

Francia gazdák kedden ismét traktorokkal vonultak Párizsba, hogy tiltakozzanak az EU–Mercosur kereskedelmi megállapodás ellen. A termelők szerint az egyezmény tisztességtelen versenyt teremt az olcsóbb dél-amerikai importtal, és veszélyezteti a helyi mezőgazdaságot. A demonstrációt a francia agrárszakszervezetek szervezték, és több kiemelt párizsi helyszínt is érintett. A tiltakozások az elmúlt hónapokban folyamatos nyomást helyeztek a francia kormányra.

A francia gazdák Párizsban vonultak fel, hogy tüntessenek a Mercosur-megállapodás ellen
A francia gazdák Párizsban vonultak fel, hogy tüntessenek a Mercosur-megállapodás ellen  Fotó: AFP

A Mercosur-megállapodást úgy hagyták jóvá, hogy az Európai Parlament még nem mondhatta el a véleményét. Ez olyan külföldi áruk importjához fog vezetni, amelyeket mi Franciaországban tökéletesen képesek vagyunk előállítani, és amelyek nem tartják be azokat a szabványokat, amelyeket a francia mezőgazdaságra előírnak

– mondta Damien Greffin, az FNSEA alelnöke és a párizsi régióban gazdálkodó termelő.

A hamburgi parlament megszavazta az AfD betiltási eljárását

A hamburgi tartományi parlament többséggel megszavazta azt az indítványt, amely az Alternatíva Németországért (AfD) párt betiltásának előkészítését célozza. Az SPD és a Zöldek közös javaslatát a szociáldemokraták, a zöldek és a baloldali Die Linke képviselői is támogatták. A határozat a hamburgi szenátust arra kötelezi, hogy kezdeményezze egy szövetségi–tartományi munkacsoport felállítását egy esetleges AfD-tiltóeljárás vizsgálatára.

Transzparens egy az az Alternatíva Németországért (AfD) párt ellen tüntetésen
Transzparens az Alternatíva Németországért párt ellen tüntetésen Fotó: AFP

A hamburgi AfD élesen bírálta a döntést. A párt tartományi frakcióvezetője, Dirk Nockemann azzal vádolta az SPD-t és a Zöldeket, hogy a legerősebb ellenzéki párt ellen indítanának eljárást pusztán a saját hatalmuk megőrzése érdekében. 

Szerinte az indítvány beterjesztőit nem a demokrácia, hanem a hatalomféltés motiválja. Kienscherfet ezért antidemokratának nevezte.

Hamburg lépése nem egyedülálló Németországban. Korábban Bréma, Berlin és Schleswig-Holstein tartományi parlamentje is hasonló határozatot fogadott el, amelyben arra szólította fel saját kormányát, hogy szövetségi szinten támogassa egy esetleges AfD-betiltási eljárás vizsgálatát.

Trump: Zelenszkij blokkolja az ukrajnai békét, nem Putyin

Donald Trump amerikai elnök az exkluzív Reuters-interjúban kijelentette, hogy Ukrajna – nem pedig Oroszország – késlelteti a lehetséges békemegállapodást az ukrajnai háború lezárására. Szerinte Vlagyimir Putyin kész lenne alkura, míg Volodimir Zelenszkij vonakodik, ami éles ellentétben áll az európai szövetségesek álláspontjával, akik Moszkvát tartják a fő akadálynak. Trump komoly kritikát fogalmazott meg a kijevi vezetővel szemben.

Volodimir Zelenszkij és Donald Trump
Volodimir Zelenszkij és Donald Trump Fotó: AFP

Borítókép: Teheráni tüntető tömeg (Fotó: AFP)

