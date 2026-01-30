Friedrich Merz: Európának meg kell tanulnia a hatalmi politika nyelvét

Merz a Grönlanddal kapcsolatos politikai helyzetet és az amerikai vámintézkedéseket úgy értékelte, hogy Európa ezáltal is megtapasztalta: az egység és határozottság „hatalmi tényező” a világpolitikában. A kancellár szerint az uniós tagállamok közös fellépése elég erősnek bizonyult ahhoz, hogy visszaverje a vámnyomást, és kijelentette: Európa a jövőben sem hagyja magát „megfélemlíteni” vámokra vonatkozó fenyegetésekkel.

Merz: Fontos a szuverenitás

Beszédében Friedrich Merz „technológiai szuverenitást” is sürgetett Európában, elkerülhetetlen szükségszerűségnek nevezve a korábbi évtizedekben kialakult függőségek csökkentését. Kulcsfontosságúnak nyilvánította emellett a védelmi képességek megerősítését, valamint Ukrajna további támogatását is. Utalt arra, hogy Németország korábban a védelmi kiadásokat a GDP akár 5 százalékáig emelő döntést hozott, amely szerinte jelzésértékű volt a többi európai ország számára is.

A gazdasági témák közül Merz az EU versenyképességének a lemaradását emelte ki az Egyesült Államokkal és Kínával szemben, és kijelentette, hogy ha Európa globális szereplő akar maradni, akkor a világpolitikai cselekvőképesség alapjának a gazdasági erőnek kell lennie. Bírálta az európai szabályozási túlburjánzást, sürgetve annak egyszerűsítését, a belső piac elmélyítését, valamint „önmérsékletet” a jogszabályalkotók részéről. Bejelentette, hogy kezdeményezte: a február 12-én tartandó rendkívüli EU-csúcstalálkozón a versenyképességet is tűzzék napirendre, köztük Enrico Letta és Mario Draghi reformjavaslatait.

A külgazdasági vonalon a kancellár a szabadkereskedelem és ennek jegyében új partnerségek kialakítása mellett érvelt, valamint kiállt a dél-amerikai országokkal kötött Mercosur-megállapodás életbe léptetése mellett. Sürgette az indiai szabadkereskedelmi megállapodást is, és hangsúlyozta: a szabályalapú kereskedelem „nem halott”, a globális kereskedelem jelentős része továbbra is WTO-szabályok szerint zajlik. Belföldi összefüggésben a kancellár a szociális rendszer átalakításának szükségességét emelte ki, és arról beszélt, hogy Németországban „jelentős változtatási hajlandóság” van, amit ki kell használni.